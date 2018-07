Eine mondlose Nacht in den Tiroler Bergen. Im Tiefflug steuert ein amerikanischer B-24 Liberator-Bomber die Stubaier Alpen an. Es herrscht strenge Funksperre, die Piloten atmen reinen Sauerstoff, wodurch die Nachtsicht geschärft werden soll. Das Flugdeck ist abgedunkelt, keine Positionslichter, keine Hoheitszeichen. Es ist der 26. Februar 1945, die Endphase des Zweiten Weltkrieges. Über dem Sulztaler Ferner machen sich drei Männer zum Absprung aus geringer Höhe bereit. Es sind Agenten des Office for Strategic Services (OSS), einer damals noch jungen Spezialeinheit der U. S. Army für Spionage und Sabotage. Einer ist ein desertierter Wehrmachtsoffizier, der aus Oberperfuss oberhalb von Innsbruck stammt. Die beiden anderen sind jüdische Emigranten. "Wir wollten Nazis töten hinter feindlichen Linien!", wird sich Jahrzehnte später einer aus dem verwegenen Trio erinnern.

Der kleine Trupp könnte der Fantasie von Quentin Tarantino entsprungen sein. In seinem Film Inglorious Basterds erzählte der Regisseur vor vier Jahren die ziemlich abenteuerliche Geschichte einer jüdischen Kommandoeinheit, die im besetzten Frankreich ein Blutbad unter deutschen Soldaten anrichtet. Kinostar Til Schweiger spielte in der wilden Kriegsfantasy einen Feldwebel der Wehrmacht, der sich den Rächern im Dienst des amerikanischen Geheimdienstes anschließt. In bester Tarantino-Manier verwandelte der Film eine aberwitzige Handlung in ein Kinoepos bar jeden Anspruchs auf Plausibilität.

Doch tatsächlich basiert die Grundidee des Streifens auf historischen Vorbildern. Die OSS-Operation Greenup, die in jener Februarnacht über dem Sulztaler Ferner ihren Anfang nahm, könnte Tarantino geradezu als Drehbuchvorlage gedient haben. "Bei mir kamen Hass und Liebe zusammen", erinnert sich Fred Mayer, der Anführer des Himmelfahrtskommandos, in einem kanadischen Dokumentarfilm (The Real Inglorious Basterds), der im vergangenen Jahr in Tirol gedreht wurde. "Es waren der Hass auf die Nazis und die Liebe zu dem Land, dem ich mein Leben verdankte." Mayer, geboren 1921 in Freiburg, hatte 1938 gerade noch rechtzeitig mit seiner jüdischen Familie in die USA emigrieren können und meldete sich freiwillig zu der Spezialeinheit, für welche das OSS im riesigen Reservoir der Rekruten nach geeigneten Männern für Missionen im deutschen Hinterland suchte.

Nach der Befreiung eines großen Teils von Italien begann der Geheimdienst von seinem Hauptquartier in Bari aus intensiv Kommandoaktionen hinter den feindlichen Linien zu planen. Es wurden kleine Teams von Agenten gebildet, von denen man hoffte, sie würden sich im Chaos des zusammenbrechenden Nazireiches glaubhaft als Strandgut des Krieges, als Fremdarbeiter oder versprengte Soldaten, ausgeben können. Viele dieser Männer waren jüdische Emigranten. Ihnen wurden Wehrmachtsdeserteure als ortskundige Pfadfinder zur Seite gestellt, die in den ersten kritischen Tagen dafür Sorge tragen sollten, dass der kleine Trupp eine sichere Operationsbasis einrichten konnte.

Das halbe Dorf Oberperfuss hilft den Agenten

Häufig endeten diese Unternehmen in einem Desaster, die Agenten wurden rasch entdeckt, gefoltert und in der Regel erschossen. Operation Greenup hingegen war der wahrscheinlich erfolgreichste Einsatz dieser Art. Das war zum einem großen Teil dem damals 25 Jahre alten Leutnant Franz Weber zu verdanken, der seine beiden neuen Kameraden in sein Heimatdorf schleuste und sie dort in wechselnden Verstecken einquartierte. Halb Oberperfuss, vor allem die Frauen, scheint an der Aktion beteiligt gewesen zu sein, in vollem Wissen, dass es sich bei den beiden Kerlen, die eines Nachts in das Dorf hereingeschneit kamen, um jüdische Emigranten handelte, die zurückgekehrt waren, um das Ende der Naziherrschaft zu beschleunigen.

Die Mission hatte zwei Ziele. Zum einen sollten die Agenten den Bahnverkehr von und nach Innsbruck ausspähen, das den Versorgungszügen, die über den Brenner an die italienische Front rollten, als Drehscheibe diente. Zum anderen sollten sie den Gerüchten über die mysteriöse Alpenfestung auf den Grund gehen, die seit einiger Zeit kursierten und von der Nazipropaganda gezielt geschürt wurden. Der Tiroler Gauleiter Franz Hofer hatte sich in Berlin für die Idee eingesetzt, eine Gebirgsbastion zu errichten, in der Wehrmacht und SS allen Angriffen würden trotzen können. Das meiste daran waren Hirngespinste, doch insgeheim sah sich Hofer schon als Herrscher einer Nazitrutzburg und appellierte sogar an Adolf Hitler, sich aus der bedrängten Reichshauptstadt in sein alpines Walhalla abzusetzen.

Die Rollen in dem Team waren klar verteilt. Fred Mayer sollte als Kundschafter tätig werden. Hans Wijnberg, ein junger Emigrant aus Amsterdam, sollte als Funker die Informationen an die Leitstelle in Italien weiterleiten. Und Franz Weber war der Quartiermeister des Trupps.

Nach dem Absprung in den hüfthohen Schnee des Gletschers dauerte es mehrere Tage, bis sich das Trio nach Oberperfuss durchgeschlagen hatte. Weber trat als versprengter Leutnant auf, dem die OSS-Fälscherwerkstatt eine neue Identität verpasst hatte, seine beiden Begleiter mimten niederländische Nazikollaborateure, die von den Kriegswirren hierher verschlagen worden waren.