Hurra, mein Stadtteil Angercrottendorf ist wieder angeschlossen an die Welt! Sogar bis Leipzig-Grünau kann ich jetzt fahren, ohne umzusteigen. Dank des City-Tunnels, über den ich künftig wohl in jeder Kolumne berichten werde. Kathedralen aus Marmor sind diese Stationen, Leuschnerplatz, Markt, die Metros von Moskau bis Minsk können einpacken. Okay, ich übertreibe, eher funktionell und plastikgrau und betonweiß erstrahlt die Leipziger unterirdische Pracht.

Anfangs habe ich gespottet, jetzt bin ich begeistert. Hat ’ne Milliarde gekostet, ist doch großartig, und in Berlin, wo ich nun dank des City-Tunnels auch irgendwie schneller bin, alles geht irgendwie schneller in L.E., da die S-Bahn-Netze jetzt alle miteinander vernetzt sind, Wurzen, Crottendorf, Halle, in Berlin jedenfalls bauen und bauen sie an ihrem Großprojekt und werden nicht fertig. Fragt einfach uns Leipziger Tunnelbauer, wir zeigen euch gern, wie’s geht.

Clemens Meyer geboren 1977, ist Schriftsteller und ZEIT-Kolumnist. Er lebt im Osten Leipzigs. 2013 erschien sein Roman Im Stein (S. Fischer)

Apropos Berlin. Da war ich letztens das erste Mal in der legendären Volksbühne. Nur aus der Ferne kannte ich bisher den leuchtenden Stern auf dem Dach, den grünen Schriftzug OST. Und meinen ersten Castorf, ich Kulturbanause wage es kaum zuzugeben, habe ich dort gesehen. Tante Lisbeth . Nach Balzac. Was für ein irres, aber grandioses Spektakel. Der große ostdeutsche/deutsche Theatermann wühlte und grub seine Tunnel durch Geschichten; das Geld, der Sex und auch der Flughafen kamen vor, der große Heiner Müller und eine Reise ans Ende der Nacht. Immergrün der Mann! Einen der Schauspieler kannte ich aus Leipzigs Centraltheater. Da schwelgten wir in der Kantine in Erinnerungen an vergangene Bühnen- und Kantinenzeiten. Jetzt wird Schmutzwäsche gewaschen in L.E., angeblich Riesendefizite aus Hartmanns Intendantenzeit, Vorwürfe via Bild, kein schöner Stil! Bloß gut, dass ich jederzeit in Angercrottendorf in die S-Bahn steigen und bis zur Volksbühne fahren kann. Auch wenn’s heeme bekanntlich am schönsten sein soll.