Wenn man durch Paris geht, kann man immer wieder kleine Figuren an den Hauswänden entdecken. Es sind aus winzigen Porzellansteinchen zusammengesetzte Miniaturmonster, die an den Mauern kleben. Sie sehen aus wie fliegende Amöben, wie man sie aus dem alten Arcade-Spiel Space Invaders kennt. Die Figuren bringen eine Kunstform ins Straßenbild zurück, die man dort länger nicht gesehen hat: das Mosaik. Es wäre auch zu schade, wenn es uns verlassen hätte – blickt es doch auf eine jahrtausendealte Tradition zurück.

In Uruk, der mesopotamischen Urmetropole, fand man Tonstift-Mosaike aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Die Ägypter verzierten ihre Tempel mit Mosaiken, sie hatten die Technik von den Sumerern übernommen. Und dann waren da natürlich die Griechen. Sie setzten Mosaike zuerst aus rund geschliffenen Flusskieseln und aus bunten Würfeln zusammen. Die sahen den Steinchen schon sehr ähnlich, aus denen heute Space Invaders-Mosaike in Hauswände gemörtelt werden. Mit den Römern verbreitete sich das Mosaik im gesamten Mittelmeerraum. Das Alexandermosaik von Pompeji, entstanden 100 vor Christus, ist aus vier Millionen Steinen zusammengesetzt. Im Mittelalter waren die Kirchenböden meist mit Mosaiken bedeckt, im Petersdom in Rom sogar die gesamte Kuppel.

Einer der großen Vorteile des Mosaiks ist seine Langlebigkeit. Deswegen wurde die Technik in der Neuzeit vor allem dort angewandt, wo man sich für die Ewigkeit einrichten wollte. Die Nationalsozialisten schmückten Monumentalbauten oft mit Mosaiken mit Themen aus der Arbeitswelt, ähnlich machten es die Stalinisten. Mit den tausendjährigen Reichen schwand auch die Vorstellung von Ewigkeit, fortan gestaltete man immer flüchtiger.

Nun erst findet das Mosaik in den Baustil zurück. Und nicht nur dort – auch in der Mode ist es zu finden, auf Schuhen von Edmundo Castillo beispielsweise oder einer Handtasche von Céline. Vielleicht ist es dem Pixel zu verdanken, dass wir uns wieder gerne Bilder aus zusammengesetzten Steinen anschauen. Womöglich finden wir die Pixel-Mosaike heute vor allem deshalb ansprechend, weil Pixel das Letzte sind, was wir an der digitalen Welt verstehen.