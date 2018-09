An dem Artikel, der am 16. Dezember letzten Jahres im New Yorker erschien, hatte der Autor Nicholas Schmidle über mehrere Monate gearbeitet. Seine Darstellung galt der Tätigkeit und Persönlichkeit des italienischen Privatgelehrten und Händlers Marino Massimo De Caro, des vermutlich größten kriminellen Fälschers der Buchgeschichte. Er hat in vierstelliger Zahl historische Bücher gestohlen und gefälscht und diese teils verkauft und in Bibliotheken eingeschmuggelt.

In seinem brillanten Essay hat Schmidle ein New Yorker Exemplar von Galileo Galileis Buch Sidereus Nuncius aus dem Jahr 1610 in den Mittelpunkt gestellt, das ich als Druckfahne erachtet und zum Gegenstand der beiden Bände Galileo’s O (Akademie Verlag; Berlin 2012) gemacht habe. In Wahrheit handelt es sich um die gekonnteste bislang bekannt gewordene Fälschung De Caros. Meine Informationen darüber, wann mir bewusst wurde, einen Irrtum begangen zu haben, wie die Gruppe, mit der ich zusammengearbeitet hatte, reagiert hat und welche neuen Ergebnisse sie erzielen konnte, sind in den Artikel eingeflossen.

Am Irrtum, der ursächlich mir selbst und dann auch einer Reihe hoch spezialisierter Mitforscher aus den Geistes- und Naturwissenschaften unterlaufen ist, ist nichts zu deuteln. Auch wenn sich mittlerweile abzeichnet, dass zahlreiche Spezialisten weltweit durch De Caro getäuscht worden sind, sodass es Jahre benötigen wird, um alle Fälle zu klären, und auch wenn wir durch Methoden geblendet wurden, deren Existenz bislang unbekannt war, so bleibt doch für jeden der Mitforscher je nach Grad der Beteiligung ein unterschiedlich starkes Trauma.

Ob all dies einen Artikel, wie er in der Silvesterausgabe der ZEIT stand, rechtfertigt, mag der Leser entscheiden. Ich antworte nicht auf Einzelheiten, sondern auf den durchaus persönlich gemünzten, hohen Ton der Selbstgerechtigkeit und der Aburteilung, der diesen Text durchzieht. Er verhindert die Näherung an ein Problem, das eine ganze Forschungsrichtung betrifft. Dieses liegt in den avancierten Methoden von international agierenden Fälschern. Damit hat eine Auseinandersetzung die Buchwissenschaft erreicht, wie sie gegenwärtig zwischen dem wissenschaftlich betriebenen Doping und der sportmedizinischen Aufklärung mit zunehmend raffinierteren Methoden geführt wird.

Die schlichte Chronologie widerlegt die Unterstellung, dass die beteiligten Forscher und vor allem ich selbst den Irrtum nicht als solchen wahrgenommen und die eigenen Ergebnisse gleichsam bockig verteidigt hätten. Noch am selben Tag, an dem im Mai 2012 erstmals ein schlagendes Indiz vorlag, dass "mein" Sternenbote eine Fälschung sei, habe ich den Vizepräsidenten für Forschung der Humboldt-Universität unterrichtet. Es handelte sich um die Beobachtung des Wissenschaftshistorikers Nick Wilding, der Paul Needham (Princeton), Verfasser von Band 2 von Galileo’s O, seine Beobachtung mitteilte, dass ein Fleck neben dem Fuß eines P auf der Titelseite des New Yorker Sidereus Nuncius auch auf einem Faksimile-Druck des Jahres 1964 vorhanden war, nicht aber auf dem Mailänder Vorbild dieses Nachdruckes.

Die Gruppe der beteiligten Forscher kam sofort überein, eine neue Forschungskampagne vorzunehmen und Wilding in diese einzubeziehen, um die Stichhaltigkeit des Verdachts zu prüfen. Dies geschah durch unmittelbare Zusammenarbeit mit Needham; beide haben entsprechende Nachrichten auf der Website der amerikanischen Buchantiquare veröffentlicht. In das Labor mit dem Bewusstsein zurückzukehren, dass die bereits publizierten Schlüsse vermutlich hinfällig seien, stellt einen psychologischen Grenzfall dar. Aber der Schritt ist gelungen, weil alle Beteiligten der Überzeugung gefolgt sind, dass allein dies der Weg der Wissenschaft sei: Fehler einzugestehen und die Gründe zu finden, warum sie geschehen seien.

Die Frucht dieser Anstrengungen ist in den dritten Band von Galileo’s O geflossen, der im Februar veröffentlicht werden soll (De Gruyter; Berlin 2014). Dieses Buch ist ein bitteres Kompendium darüber, wie ein hoch spezialisiertes Fälscherteam seine Manipulationen so täuschend echt zu verhüllen vermochte, dass die Lücke zum Original selbst für Wissenschaftler mit ausgewiesener Spezialkenntnis als geschlossen erschien. Mit diesem Band hoffen wir dazu beizutragen, eine Art Waffengleichheit zwischen Fälschern und Forschern zu schaffen. Da bislang keine entsprechende Publikation vorliegt, wird dieses Buch, das auch als Prozess der Selbstentfesselung eines komplexen Forschungszweiges zu lesen ist, die erste Annäherung an die Techniken des Fälschens in Zeiten von Laser- und Digitalverfahren darstellen. Als er seinen Artikel verfasste, hatte der ZEIT-Autor die Druckfahne dieses Buches in Händen.

Nicht minder abwegig als der Vorwurf der Verweigerung ist die Unterstellung von Gutgläubigkeit. Die Annahme, dass der New Yorker Sidereus Nuncius den ersten Korrekturausdruck, also die Druckfahne darstellt, war das Produkt eines Stammbaumes von Druckfehlern. Da ein Computerprogramm für derartige Fehleranalysen nicht zur Verfügung steht, weil die Korruption von Bleilettern durch maschinelle Erkennungsorgane nicht angemessen erkannt werden kann, musste ich die in Bibliotheken Europas und der Vereinigten Staaten einsehbaren Exemplare des Sidereus Nuncius Zeile für Zeile mit dem New Yorker Exemplar vergleichen. Als Ergebnis dieser monatelangen Prozedur habe ich in meinem Buch Galilei der Künstler (Akademie Verlag; Berlin 2007) unter anderem nahegelegt, dass der Grazer Sidereus Nuncius unmittelbar nach dem New Yorker Exemplar gedruckt wurde. Diese Beobachtung hat sich als richtig erwiesen, aber aus umgekehrter Richtung: Es hat sich gezeigt, dass Teile der New Yorker Fälschung nach dem Grazer Buch hergestellt wurden. Zur Jahrtausendwende in digitaler Version als Geschenk vertrieben, war es leicht zugänglich.