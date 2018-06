Ich glaube an den Mythos!" Das ist einer von Robert Redfords berühmtesten Aussprüchen. "Eine Kultur ohne Mythologie ist zum Tode verurteilt. Wir sind nahe daran." Good grief! Amerika ohne Mythologie? Nicht solange es Hollywood gibt! Nicht solange es Kerle wie Robert Redford gibt. Kerle, die vielleicht nicht alles in passende Worte kleiden können. Aber hinausgehen in die Wildnis oder in die Politik oder aufs weite Meer und die Zähne zeigen und das große amerikanische Hier-bin-ich leben. So wie in seinem neuen Film, J. C. Chandors All is Lost.

Hier zeigt uns Robert Redford einen wortlosen, materialistischen Kampf ums Überleben. Nein, das ist es nicht. Es geht weder um das, was man das "nackte" Überleben nennt, noch geht es um eine Art von letztem Heldentum. Es geht um das Wesen des Lebens selbst. Die Existenz. Den Entschluss eines Mannes, an diesem Tag, an dem seine Segeljacht im Südostpazifik von einem Container gerammt und aufgeschlitzt wird, nicht aufzugeben.

Robert Redfords Held beginnt den Kampf in der Sekunde, in der er das Leck entdeckt. Er versucht, sein Boot zu stabilisieren, pumpt das Wasser heraus, bastelt am defekten Funkgerät herum. Er flickt das Leck geduldig, sorgsam. Aber dann zieht dieser verdammte Sturm auf. Robert Redford macht All is Lost zu einer packenden Parabel des Widerstands. Widerstand gegen die Elemente, gegen die Natur, gegen die Dinge. Gegen die Vergänglichkeit. Und nicht zuletzt erzählt dieser Film auch von der seltsamen Widerständigkeit des Robert Redford im Getriebe der Traumfabrik.

Er war in Hollywood die Ein-Mann-Erneuerung des Mythos. Vielleicht waren ja andere näher dran an der Wirklichkeit, diese Stadtneurotiker zwischen Woody Allen und Dustin Hoffman, die Zyniker wie Jack Nicholson und die Paranoiker wie Robert De Niro. Aber wenn es jemanden gab, der seine Wurzeln fest in der amerikanischen Vergangenheit und den offenen Blick in die Zukunft gerichtet hatte, dann war es Robert Redford. Mit einem Schuss Zweifel und Verzweiflung, und ohne so zu tun, als gäbe es kein Vietnam und kein Watergate, keine Korruption und keine Krisen. Robert Redford war das große Trotzdem im ironischen, sarkastischen und melancholischen New Hollywood der siebziger Jahre. Und außerdem sah er aus wie ein junger Gott, der vorübergehend einen zu fad gewordenen WASP-Himmel verlassen hatte. Was für ihn nicht nur ein Vorteil war.

Er war der Star des amerikanischen Kinos, mit dem man hoffen konnte, die heißesten Themen zu verkaufen, den Rassismus in Blutige Spur, die Korruption der politischen Karriere in Der Kandidat, den schmutzigen Krieg der Geheimdienste in Die drei Tage des Condor . Mit Dustin Hoffman bildet er das Journalistenpaar, das den amerikanischen Traum der Freiheit rettet im Watergate-Drama Die Unbestechlichen. In Der Große Gatsby scheint sein Held die größten Momente der Verzweiflung in jenen Szenen zu erleben, da er etwas sagen, erklären, offenbaren müsste. Einer wie Robert Redford ist verloren, wenn er erklären muss, was er tut.

Genau deshalb ist All is Lost ganz Redfords Film: weil es um die in sich selbst ruhende, konzentrierte "antimetaphysische" Physis geht. Um eine uramerikanische Form des Anpackens. Um das Schweigen im Nichts. Um einen Helden, der glaubte, er hätte alle Abenteuer hinter sich.

Es war Sidney Pollack, sein Lieblingsregisseur für lange Jahre, mit dem Robert Redford die Leinwand-Persona des solitary man entwickelte. Als Jeremiah Johnson, der, auf sich allein gestellt, der amerikanischen Wildnis trotzt, indem er ein Teil von ihr wird. Als versoffener Ex-Rodeo-Star, der in Der elektrische Reiter gegen den Ausverkauf der amerikanischen Mythologie antritt. Oder auch als weißer Jäger in seinem Welterfolg Jenseits von Afrika . Der letzte Film, den Pollack und Redford zusammen drehten, Havanna, war 1990 ein kommerzielles Desaster. Da schienen die ganz großen Zeiten für diesen Star auch schon vorbei. Nicht dass Redford nicht hätte zeigen können, dass man auch in Hollywood in Würde altern kann. Aber irgendwie hatte man den Glauben an die Ehrlichkeit verloren. In einem Erfolgsfilm wie Ein unmoralisches Angebot sah es so aus, als hätte sich der Teufel eine Robert-Redford-Maske übergezogen. Und das ist ja wohl das Teuflischste, was er tun kann.

In den achtziger Jahren wurde Redford auch Regisseur. Er hat ein Gespür für die Ordinary People, denen sich sein erster Film schon im Titel widmet. Manchmal weht aber auch ein Hauch von herber Sentimentalität durch Geschichten wie der vom Fluss, der in der Mitte entspringt, und der vom Pferdeflüsterer . Sentimentalität? Nennt es Mythologie!

Und nun, nach etlichem Mediokrem, Passablem und Überflüssigem, ist Robert Redford plötzlich noch einmal da. Wirklich da! Der alte Huckleberry Finn im Kampf mit dem kaputten Boot auf hoher See rettet noch einmal den Mythos. Solitary man. Nichts ist verloren, solange es ihn gibt. Wenn das keinen Oscar wert ist, dann fängt Hollywood wohl wirklich mit dem Sterben an.