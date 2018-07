Dass es sich bei Diana, Oliver Hirschbiegels Film über die unglückliche Prinzessin, um einen unerheblichen, selbst für die Tränendrüsen unergiebigen Schmachtfetzen handelt, ist leicht zu erkennen. Weniger leicht lässt sich entscheiden, ob sein ideologischer Beigeschmack auf bewusster Rezeptur beruht oder sich rein zufällig beim Zusammenrühren von sentimentaler Fiktion und Semidokumentation ergab; vermutlich Letzteres.

Das Drehbuch (ebenso wie die Produktion in englischer Hand) beschränkt sich auf die letzten zwei Lebensjahre von Diana (Naomi Watts), als sie von Charles getrennt und die Geliebte des in London lebenden pakistanischen Herzchirurgen Hasnat Khan war. Die Handlung bewegt sich, zunächst, auf gut ausgewiesenen Erzählpfaden: Royales girl trifft bürgerlichen boy und reibt sich die Stirn am goldenen Käfig wund.



Dann aber fasst der Film die politischen, kulturellen und religiösen Unebenheiten der Lovestory ins Auge. Das girl ist schließlich Christin, nebenbei die berühmteste westliche Medienikone des späten 20. Jahrhunderts, der unbekannte boy wiederum Muslim und nebenbei Angehöriger einer ehemaligen britischen Kolonie. Komplexe Lage für ein populäres Melodram, das eigentlich nur ein bisschen in der Intimsphäre der Prinzessin schnuppern will.

Hirschbiegels Vereinfachungsstrategie ist nicht ohne Komik: Diana wird zur übersinnlich begabten, gleichsam transreligiösen Heiligen überhöht, kurz davor, afrikanische Kinder durch Handauflegen zu heilen. Der Pakistaner allerdings sinkt in den Schlussbildern zum derangierten, anonymen Fan ab, der 1997 durch das Blumenmeer vor dem Kensington Palace irrt und mit der Welt um eine weiße Göttin trauert. Wie gesagt: Das Ideologische daran ist vermutlich ohne böse Absicht. Das macht die Sache aber nicht besser.