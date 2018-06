Dies hier wird meine letzte Finanzkolumne sein. Schon bald entsteht an dieser Stelle etwas Neues und Wunderbares – gemacht von Leuten, die mehr von Geld verstehen als ich. Denn die traurige Wahrheit ist, und Selbsterkenntnis ist bekanntlich der erste Schritt zur Besserung: Ich bin beim Reichwerden gescheitert. Trotz des jüngsten Börsenbooms und einiger kleinerer Investments, auf die ich recht stolz bin. Auf andere bin ich indes weniger stolz. Alles in allem lief es recht passabel.

Gelernt habe ich, dass man mit ehrlicher Spekulation nicht reich wird. Und wenn ich mir die jüngsten Kinofilmrezensionen durchlese, fühle ich mich bestätigt. Etwa bei The Wolf of Wall Street, dem neuesten Streifen von Martin Scorsese, der bald anläuft. Da spielt Leonardo DiCaprio einen sehr erfolgreichen Anlagebetrüger. Das Ganze soll einer realen Geschichte nachempfunden sein, und wenn das stimmt, lerne ich daraus Folgendes: dass erstens, wer wirklich die Sau rauslassen will, zuvor viel Geld eingenommen haben muss. Ich sage hier bewusst "eingenommen", nicht "verdient", denn verdient hat der Held der Geschichte etwas ganz anderes. Zweitens, dass es wesentlich leichter ist, aus viel Geld noch viel mehr Geld zu machen als aus wenig Geld ein klein wenig mehr Geld. Und drittens, dass großes Geld entweder einen miesen Charakter bedingt oder andersherum.

Dass Geschichten wie die vom Wolf an der Wall Street keine Märchen aus ferner Vergangenheit darstellen, sondern einen realen Kern haben, beweisen auch hierzulande Selbstporträts junger Goldkettchenträger mit schnellen Autos und leichten Mädchen, die so ihren Erfolg als Kapitalanleger zu demonstrieren suchen. Meist nur vorübergehend.

Mittlerweile erkenne ich ganz gut, von welchen Anlagetipps ich die Finger lassen sollte. Welche ich hingegen befolgen sollte, ist eine schwierigere Frage. An der sich von jetzt an meine Kollegen versuchen dürfen. Auf Wiederlesen. Es war mir ein Fest.