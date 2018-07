Hier in dieser Spalte, hier im Schutz der Anonymität dürfen wir den freundlichen Hinweis wagen, dass es auf Dauer nicht guttäte, ausschließlich die ZEIT zu lesen. Nichts gegen dieses Blatt! Etwas Bekömmlicheres werden Sie in diesem Leben nicht mehr finden. Der wahrhaft Gebildete jedoch wird darauf achten, seine Zeit mit Zeitungen nur an den Rändern des Tages zu verbringen, damit er in dessen Mitte frisch genug bleibe für die geistvollen, unsere Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft durchdringenden Werke! Wir sagen nur "KantKleist-Goethe", um eine ungefähre Richtung anzuzeigen, und wollen keine weiteren Titel nennen. In jeder guten Buchhandlung findet man Rat und Tat. So wie einem gesunden Körper bloße Schonkost schadet, er im Gegenteil kräftiger Nahrung bedarf, so bedarf auch der bewegliche Geist des Widerstands, der Herausforderung und der Überforderung.

Wegweisend in dieser Sache war kürzlich die Intranetseite von McDonald’s, die ihren Mitarbeitern davon abriet, sich ausschließlich von Fast Food zu ernähren. Es erhöhe das Risiko der Fettleibigkeit. "Wählen Sie Obst und Gemüse statt ungesunde fette Speisen!" Dass der Ratschlag Hohn und Spott erntete, dass er rasch getilgt wurde, ist völlig unverständlich. Zeigte nicht die Firmenleitung Verantwortungsbewusstsein? Gab sie nicht ein Vorbild, dem möglichst viele folgen sollten? Der Weinhändler, der seinen Kunden empfiehlt, auch andere Getränke als Wein zu sich zu nehmen, verdient unseren Beifall ebenso wie die Bank, die darauf hinweist, dass es falsch wäre, sein ganzes Vermögen allein ihr anzuvertrauen. Und wäre es nicht schön, wenn jene Autokäufer, die im Begriff sind, sich einen Mercedes 500 oder einen BMW 750i anzuschaffen, darauf hingewiesen würden, dass es der Umwelt schadet und den Sozialneid befördert, in solchen Autos allzu häufig herumzufahren?

Der Einwand, eine Firma, die ihren Kunden von den eigenen Produkten abriete, wäre bloß blöd, führt in die Irre. Nichts mindert den Absatz einer Ware mehr als die besinnungslose Anpreisung ihrer Vortrefflichkeit, und nichts fördert den Absatz mehr als das Gefühl einer möglicherweise bevorstehenden Knappheit. Alle wissen, dass das Fahren dicker Autos unvernünftig und das Essen fetter Hamburger ungesund ist. Und doch gab es nie so viele dicke Autos, nie so viele dicke Hamburger-Esser. Es schadet also niemandem, vor solchen Dingen zu warnen. Ein riskanter Genuss ist attraktiver als ein harmloser.

