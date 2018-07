Wir müssen wieder mal über Justin Bieber reden. Justin Bieber hat sich einen Hund zugelegt. Das ist einerseits keine Überraschung; schon viele Menschen haben sich im Laufe ihres Lebens einen Hund zugelegt, und die Amerikanische Bulldogge, auf die seine Wahl fiel, liegt ganz im Trend der plattnasigen Hunde, die derzeit – der Mops machte den Anfang – das modische Ideal sind.

Anderseits ist Herr Bieber nicht gerade für seinen liebevollen Umgang mit Haustieren bekannt. Einen Goldhamster hat er seinerzeit achtlos verschenkt, und auch dem Affen, den der Zoll jüngst aus Artenschutzgründen konfiszierte, hat er über ein erstes Wehgeschrei hinaus keine weitere emotionale Anteilnahme hinterhergeschickt. Insofern hat die Weltöffentlichkeit mit einer gewissen Bestürzung auf die Nachricht reagiert, dass es der wankelmütige Teeniestar nun also mit der Erziehung eines Welpen versuchen will.

Die Weltöffentlichkeit hätte indes noch mehr Grund zu Alarmiertheit, wenn sie über den Charakter des American Bulldog informiert wäre. Er ist zwar die höherbeinige, sozusagen geländegängigere Variante der Englischen Bulldogge, atmet auch leichter – ist und bleibt aber eine Bulldogge, das heißt ein extrem willensstarkes Kraftpaket, unerschütterlich in seiner Liebe, aber in allem anderen auch. Es gehört zum Wesen einer Bulldogge, niemals zu weichen oder zu wanken. Die Frage, wer wen im aktuellen Fall erziehen wird, dürfte damit beantwortet sein.

Nun kann ein Mensch natürlich auch an seiner Bulldogge wachsen. Es bleibt aber doch erstaunlich, dass ausgerechnet ein Star wie Justin Bieber, der nichts weiter als ein Star ist, also ein Blatt Papier, das von nichts als den Sehnsüchten und Projektionen seiner Fans beschriftet wurde, sich in den direkten Seelenclinch mit einer der traditionsreichsten und eigensinnigsten Hunderassen der Welt begeben will. Vielleicht hat Justin Bieber ja die Höflinge und Agenten satt, die ihn mit Schmeicheleien zu manipulieren versuchen. Vielleicht möchte er einmal die offene Manipulation durch einen granitenen Willen erleben. Wahrscheinlicher ist allerdings leider, dass er noch gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Am Ende könnte für ihn gelten, was wir einmal an einem Berliner Schrebergartenhäuschen lasen: "Wenn Hund kommt, um Hilfe rufen! Wenn keine Hilfe kommt, dann viel Glück!"