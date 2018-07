Manche Berühmtheit hat Halle an der Saale hervorgebracht, den Komponisten Georg Friedrich Händel oder etwa den Politiker Hans-Dietrich Genscher. Auch Margot Honecker, die berüchtigte DDR-Volksbildungsministerin, stammt von dort. Als Margot Feist kam sie im Arbeiterviertel Glaucha zur Welt. Ihr Geburtshaus in der Torstraße steht nicht mehr. Ihre alte Schule hingegen schon.

Die Weingärtenschule ist ein Gründerzeitbau mit Klinkerfassade. Im Kriegsjahr 1941 erhielt die 14-jährige Margot hier ihr Abschlusszeugnis. Keine Note schlechter als eine Drei, in Hauswirtschaft hatte die Kommunistentochter sogar eine Eins.

Nun soll Margots Schule weichen. Der Klinkerbau im Böllberger Weg ist mittlerweile 120 Jahre alt, denkmalgeschützt und wurde zum Künstlerhaus umfunktioniert. Doch die Stadt braucht den Platz, sie will die davorliegenden Straßenbahnschienen erneuern. Dafür hat sie Fördergelder bei Bund und Land aufgetan, doch diese wollen nach Angaben der Stadtverwaltung nur zahlen, wenn beim Ausbau Rad- und Fußwege sowie eine separate Spur für die Straßenbahn entstehen. Dafür ist die Straße auf Höhe der ehemaligen Schule zu schmal. Nun hat Ende November auch der Stadtrat einem Abbruch zugestimmt. Das Argument Geld hat in einer Stadt wie Halle mehr Schlagkraft als anderswo: Hier ist die Bevölkerung seit 1990 um ein Drittel geschrumpft, die Kohle- und Chemieindustrie gibt es nicht mehr. Viele Hallenser wollen nicht auf Fördergeld in Millionenhöhe verzichten – zum Andenken an Margot Honecker schon gar nicht.

Hans-Christian Riecken kämpft trotzdem um die Weingärtenschule. Der 73-Jährige ist gelernter Maurer und Architekt, er hat viele Jahre für den Denkmalschutz in Halle gearbeitet. "So eine Schule wie die gibt es nicht noch mal!", ruft Riecken, während er um den Kastenbau stapft und von Schmuckziegeln, Granitstufen und dreiteiligen Fenstern schwärmt. "Alles intakt und in Benutzung." Nach Einstellung des Schulbetriebs 1985 haben Künstler in dem Haus Quartier bezogen und aus Klassenzimmern Ateliers, aus der Turnhalle einen Ausstellungsraum gemacht.

Dass Margot Honecker hier zur Schule ging, interessiert Riecken nur am Rande. "Kann die Schule ja nüscht dafür, dass die Margot später so bescheuert geworden ist", brummt er. Mit weiteren Abrissgegnern hat Riecken ein Heft herausgegeben, dessen Vorwort der Liedermacher Wolf Biermann verfasst hat. Ausgerechnet Biermann! Dessen Großmutter stammte aus Glaucha, er und Margot Honecker waren über ihre Familien sogar miteinander bekannt. Honecker war Ministerin, als Biermann 1976 ausgebürgert wurde. 37 Jahre später kämpft er nun für den Erhalt ihrer Schule.

Die städtischen Verkehrspläne für den Böllberger Weg nennt Biermann "faul-feige", ein Abriss der Schule würde die "Verwüstungen aus den finsteren Zeiten der Diktatur" vollenden. Halle hat kaum Kriegsschäden davongetragen, dafür hat die DDR die Altbauten verfallen lassen. Trotzdem hält Baudezernent Uwe Stäglin den Abriss für ein "vertretbares Übel", und er ist sich sicher, dass die Denkmalschutzbehörde dies auch so sehen wird. "Es hat Vorgespräche gegeben", sagt er nur.

Riecken schnaubt. "Der Stadtrat hat sich übern Tisch ziehen lassen!" Der Architekt glaubt nicht, was Stäglin sagt – weder dass die Geldgeber über den Abriss wirklich informiert wurden, noch dass der Denkmalschutz das Gebäude einfach so opfern würde. Deshalb kämpft er weiter, sammelt Unterschriften und verschickt Hilferufe, etwa an Genscher und den Bundesverkehrsminister. Seine Hoffnung ist die obere Denkmalschutzbehörde, die letzte Instanz in dieser Sache. Dort heißt es, noch sei nichts entschieden. Auch eine informelle Zustimmung zum Abbruch habe es nie gegeben.

Margot Honecker selbst ist ihre alte Schule übrigens keine Stellungnahme wert. Zu solchen Fragen, schreibt die 86-Jährige aus dem chilenischen Exil in einer E-Mail an einen Berliner Kontaktmann, wolle sie sich nicht äußern.