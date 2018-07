Mit dem Verrat läuft es wie mit der Liebe. Manchmal schlittert man einfach hinein. Man tut einen kleinen Schritt und noch einen, und selbst in der Rückschau lässt sich der Augenblick nicht immer genau bestimmen, in dem es vorbei war mit der Unschuld.

Auch Toby Bell, 31, Karrierediplomat und einer der Helden in John le Carrés jüngstem Roman Empfindliche Wahrheit, weiß nicht genau, ob und wann er zum Verräter wurde. War es, als Bell ins Büro seines Chefs, des Staatsministers, ein Aufnahmegerät schmuggelte, um zu belauschen, was dieser Geheimnisvolles mit den obskuren Amerikanern Crispin und Miss Maisie zu besprechen hatte? Wurde er zum Abtrünnigen, als er das Tonband gegen alle Sicherheitsvorschriften aus dem Ministerium schmuggelte? Oder ist er gar kein Verräter und wird nur als solcher behandelt?

John le Carré ist in dieser Frage ganz klar. Für ihn ist Toby Bell "jene meistgefürchtete Kreatur unserer heutigen Welt: ein unabhängiger Entscheider". Zunächst war Toby nur neugierig. Was steckte hinter der überdurch-schnittlichen Geheimnistuerei seines Chefs? Als er – illoyal gegenüber dem Boss, aber geleitet von einer Art höherem Misstrauen – weiter den Umtrieben nachspürte, die dieser so intensiv zu verbergen suchte, fand er Erstaunliches. Mit der Begründung, die britischen Geheimdienste und andere Spezialeinheiten seien zu schlaff, hatte der Staatsminister sich mit einem amerikanischen Unternehmen der Sicherheitsindustrie zusammengetan, um Terroristen zu jagen.

Die belauschten Amerikaner Miss Maisie und Crispin entpuppen sich als Führungsspitze der von le Carré karikaturistisch Ethical Outcome genannten Privatfirma. Die Resultate der Public-Private Partnership sind so verheerend, dass sie komplett unter den Tisch gekehrt werden müssen. Le Carré enthüllt sie in mehreren chronologisch vor- und zurückspringenden Erzählsträngen. Zum misstrauischen Tony Bell gesellt er Christopher Probyn, genannt Kit, einen hohen Beamten des Außenministeriums im Ruhestand. Dieser war vor Jahren als Kontaktmann des Staatsministers nach Gibraltar zu einer geheimen Nacht-und-Nebel-Aktion abgeordnet worden. Ohne wirklich zu verstehen, was vor seinen Augen ablief, war Kit zum "schuldigen Zuschauer" geworden. Das versteht er aber erst, als ihn Jahre später ein Soldat aufsucht, der in diese Aktion "Wildlife" involviert war und ihm berichtet, dass dabei eine Muslimin und ihr kleines Kind erschossen wurden.

Kit und Toby tun, was der Anstand verlangt. Sie wenden sich an die Vorgesetzten und verfassen Memoranden. Sie handeln als aufrechte Beamte. Und wissen nicht, dass sie längst verraten sind. Von einer Regierung, die Recht und Sicherheit privatem Gewinnstreben übereignet hat. Wie ihre Bemühungen ausgehen, wie es diesen tapferen Whistleblowern ergeht, das lassen Sie sich von Meister John le Carré am besten selbst zu Ende erzählen.