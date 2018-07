In Wennwetten, einer Stadt, in der die Straßen von Kreuzung zu Kreuzung immer genau einen Kilometer lang sind, findet ein Marathon statt. 42 Kilometer sind zu laufen. Die Teilnehmer haben einen Stadtplan mit folgenden Anmerkungen erhalten: Der Marathon beginnt und endet beim Start. Während des Marathons werden Sie an keiner Kreuzung mehr als einmal vorbeikommen – das wäre zu gefährlich. Die Zahlen in den Wohnblocks geben an, wie viele Nachbarstraßen dieses Blocks Sie durchlaufen werden. Nach einigen irritierten Anrufen lässt der Organisator verlauten: Leider haben wir alle Zahlen in Wohnblocks, die sich im Inneren der Marathonstrecke befinden, falsch angegeben. Jede dieser Zahlen ist entweder eins zu groß oder eins zu klein.



Wie verläuft die Marathonstrecke?

