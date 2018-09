Der letzte Freund der Deutschen Bahn ist in diesen Tagen das Wetter. Ausgerechnet. Bisweilen hatte man den Eindruck, dass die Bahn noch an jeder Witterung scheitern konnte. Im Sommer fielen die Klimaanlagen aus, im Winter die Weichenheizungen. Manches Mal war die Bahn derart überfordert, dass sie ihren Kunden vom Bahnfahren abriet. Doch dieser Winter meint es gut mit dem Unternehmen und seinen Kunden. Das große Schienenchaos ist bislang ausgeblieben.

Das Wetter ist derzeit aber auch das Einzige, was Bahnchef Rüdiger Grube keine Sorgen bereitet. Ansonsten läuft es für die Bahn gerade alles andere als rund. Kürzlich musste der Konzern laut Medienberichten seine Gewinn- und Umsatzziele für dieses Jahr massiv nach unten korrigieren. Demnach dürfte der Gewinn um eine Milliarde Euro geringer ausfallen als geplant. Schuld ist die schwache Konjunktur in Europa, die vor allem die Logistiktochter Schenker trifft.

Nicht nur die schlechten Gewinnaussichten setzen Bahnchef Grube zu. Das Jahr 2014 wird für ihn zur Belastungsprobe. Seine Herausforderungen heißen: Pofalla, Brüssel und die Lokführer. Der weite Bogen vom ehemaligen Kanzleramtschef bis zur Lokführergewerkschaft GDL zeigt all das, womit sich ein Bahnchef herumschlagen muss. Und er zeigt, dass die Deutsche Bahn eben doch kein normales Unternehmen ist, sondern der letzte große Staatskonzern im Land.

Aus Brüssel droht gleich von zwei Seiten Gefahr: beim Strom und bei der Frage, wie der Konzern künftig aussehen wird. Bislang profitiert die Bahn von einer Ausnahmeregelung, die energieintensiven Unternehmen in Deutschland beim Stromkauf großzügige Rabatte einräumt. Als einer der größten Stromverbraucher des Landes ist die Bahn fast vollständig von der Ökostrom-Umlage befreit. Doch die EU möchte diese Rabatte abschaffen. Muss die Bahn künftig die volle Umlage zahlen, rechnet Grube mit "Ausgaben von ungefähr 500 Millionen Euro" und droht bereits, die Preise für Zugtickets um zehn Prozent anzuheben.

Um deutlich mehr Geld geht es bei einem anderen Streit. Seit Längerem will die EU-Kommission den Einfluss des Staatskonzerns auf das Schienennetz begrenzen und Netz und Betrieb entflechten. Bislang sind die Infrastruktur und der Zugverkehr unter einem Holding-Dach angesiedelt, was der Bahn die Möglichkeit gibt, ihre Wettbewerber zu benachteiligen. Ursprünglich wollte die EU Netz und Betrieb vollständig trennen, was eine Zerschlagung des Konzerns bedeutet hätte. Das konnte die Bahn mithilfe der Bundesregierung zwar verhindern, doch auch der abgeschwächte Gesetzentwurf, über den das EU-Parlament in diesem Frühjahr abstimmen will, träfe die Bahn empfindlich.

Den integrierten Konzern zu erhalten ist die wichtigste Aufgabe von Bahnchef Grube. Deshalb will er auch Ronald Pofalla unbedingt zum Cheflobbyisten machen. Aus Sicht der Bahn ist der CDU-Politiker die ideale Besetzung. Pofalla ist gut vernetzt in Berlin und Brüssel und hat sich schon als Kanzleramtschef immer wieder für die Interessen der Bahn eingesetzt. Wenn jemand die drohende Gefahr aus Brüssel abwenden kann, dann am ehesten Pofalla.

Nur müsste er schnell zur Bahn wechseln, was aber ungewiss ist. Denn Grube hat den Deal derart ungeschickt eingefädelt, dass sich der Aufsichtsrat nun stur stellt. Geht Pofalla zur Bahn, bekommt er vorerst kein eigenes Vorstandsressort. Dem Vernehmen nach könnte es bis 2016 dauern, bis der Aufsichtsrat ihn in den Vorstand beruft. Womöglich zieht sich der ganze Prozess so lange hin, bis selbst Pofalla in Brüssel nichts mehr ausrichten kann.

Akuter ist für die Bahn noch ein anderes Problem: der Streit mit der Lokführergewerkschaft GDL. Die Bahn hat ihren rund 20.000 Lokführern angeboten, sie im Krankheitsfall besser abzusichern. Sie erhalten etwa eine Einkommensgarantie, wenn sie "infolge von traumatischen Ereignissen" – meist Suizide auf dem Gleis – ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Das sind Zugeständnisse, die in anderen Branchen undenkbar sind, doch die GDL hat das Angebot bisher abgelehnt. Ende Januar soll erneut verhandelt werden. Kommt es zu keiner Einigung, droht Streik.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Winter. Fürs Wochenende sind Schnee und Dauerfrost gemeldet.