Die Deutschen schicken nicht gerne Soldaten in andere Länder. Dafür gibt es gute Gründe. Somalia, Bosnien, das Kosovo, der Irak, Afghanistan, Libyen – die meisten beschleicht bei dem Gedanken an die Interventionen der vergangenen Jahre ein Gefühl der Vergeblichkeit. Tatsächlich hat man sich fast abgewöhnt, über militärische Einsätze ernsthaft nachzudenken.

Doch ob sie es wollen oder nicht, die Deutschen werden auch in Zukunft mit der Frage konfrontiert werden, wie sie es denn halten mit dem Engagement in anderen Ländern, auch mit dem militärischen. Früher haben die USA die sicherheitspolitischen Aufgaben für Deutschland geschultert. Das tun sie immer seltener. Die Deutschen müssen jetzt schon selbst über ihre Sicherheit nachdenken – und wenn nötig auch handeln.

Jetzt hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier überraschend angekündigt, dass die Regierung zusätzliche Soldaten nach Mali schicken werde, um die dort stationierten französischen Soldaten zu entlasten. 2012 hatte sich der Norden Malis abgespalten; extremistische Islamisten brachten diesen Landesteil unter ihre Kontrolle und etablierten ein grausames Regime. Frankreichs Armee intervenierte im Januar 2013 und machte dem Spuk ein Ende. Die Bundeswehr ist seitdem mit gut hundert Soldaten an einer Ausbildungsmission für die malischen Soldaten im ruhigen Süden des Landes beteiligt.

Die französischen Soldaten werden jetzt anderswo in Afrika gebraucht – in der Zentralafrikanischen Republik. Auch dort will Deutschland ihnen jetzt helfen, mit Transport- und Sanitätsflugzeugen. Spätestens hier schrillen die Alarmglocken, und die Hand wandert zum Schulatlas. Mali, Zentralafrikanische Republik? Da liegt doch der Südsudan in der Nähe. Herrscht dort nicht auch Krieg? Sofort breitet sich Lähmung aus, viel zu unübersichtlich, viel zu komplex. Gefährlicher Treibsand, wohin man auch blickt. Schnell wird der Atlas zugeklappt!

Die reflexhafte Abwehr der Deutschen kann man kritisieren. Ihr Misstrauen muss jedoch ernst genommen werden: Die Politik hat es mit produziert. Bei allen militärischen Interventionen der letzten Jahre wurde getrickst, geschönt, übertrieben und gelogen. Im Kosovo etwa redete man von einem Vernichtungsplan der Serben gegen die Albaner, den es nachweislich nicht gab, in Afghanistan hielt man selbst dann noch an der Durchsetzung des Rechtsstaates und der Demokratie fest, als auch der letzte Regierungsbeamte begriffen hatte, dass das Unternehmen gescheitert war. Ob Schröder/Fischer, Merkel/Westerwelle oder Merkel/Steinmeier – keine deutsche Regierung war bei Interventionsfragen offen und ehrlich zu den eigenen Bürgern. Die Politiker fürchteten sich vor der pazifistischen Grundströmung der deutschen Gesellschaft, als handle es sich nicht um etwas Ehrenwertes, sondern um ein schlafendes Ungeheuer, das man besser nicht weckt. Auch in der jetzt beschlossenen Entsendung von Bundeswehrsoldaten nach Afrika ist dasselbe angstbesetzte Verhalten der Regierung zu erkennen. Gestern noch erweckte die Bundesregierung den Eindruck, auf keinen Fall weitere Soldaten nach Afrika schicken zu wollen, plötzlich kündigt sie en passant an, man werde den Franzosen dort helfen. Das ist der beste Weg, Misstrauen zu erwecken. Wer die Bürger so behandelt, der unterschätzt sie. Oder sagen wir: Der verwehrt ihnen die Möglichkeit, über Interventionsfragen ernstlich zu debattieren.

Jeder Krieg ist anders. Jeder muss neu beurteilt werden. Und bevor man interveniert, sollte man mindestens drei "Muss" beachten: Man muss wissen, was ist. Man muss wissen, was man will. Man muss wissen, was man vermag.

Warum gehen uns Mali und die Zentralafrikanische Republik etwas an? Die Vereinten Nationen sprechen mit Blick auf Letztere von der Gefahr eines Genozids. Das ist eine Übertreibung. Die Zentralafrikanische Republik erlebt – schlimm genug – einen rapiden Staatszerfall. Muslimische Milizen töten Christen, christliche Banden rächen sich an Muslimen. Hunderttausende sind auf der Flucht.