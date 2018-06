Die Bildungsreform schreitet mit Riesenschritten voran. Und wie immer hält man sich in Österreich nicht mit marginalen Fragen auf, sondern widmet sich gleich den Kernproblemen. Einer der wirklich zentralen Punkte wird jetzt mutig angegangen: Der Terror durch die Pausenglocke soll abgeschafft werden. Welch kühner Plan! So wird die Neue Schule, die den generell reformbegeisterten Pädagogen vorschwebt, schon mit dem ersten Streich in eine zukunftsorientierte Institution verwandelt. Psychologen meinen, das schrille Relikt aus Zeiten der autoritären Kathederpauke sei einfach zu aufregend, erziehe die Schüler zum Duckmäusertum und hinterlasse bei vielen, die stündlich derart brutal aus ihrer Gedankenträumerei gerissen würden, ein Trauma, das sie oft ein Leben lang nicht mehr loswürden. Besser wäre es daher vermutlich, der Schulwart würde mit einem Schalltrichter durch die Gänge laufen und die Pause einsummen. Jede Stunde eine neue Kennmelodie, wodurch leitmotivisch der Fortgang des Unterrichts begleitet wird. Denn ganz ohne Signal scheint es doch nicht zu gehen. Immer wieder versuchen angeblich Lehrer, eine Unterrichtsstunde um ein, zwei oder gar drei Minuten zu verkürzen, um mit diesem faulen Trick die Lehrverpflichtung im neuen Dienstrecht zu unterlaufen. Die Schüler mögen vielleicht gar nichts dabei finden, doch wohin führt das, wenn in einer asynchronen Schule nicht alle Lehrkräfte gleich ticken? Da wäre schon aus Gerechtigkeitsgründen eine gemeinsame Glocke für alle angebracht, die verhindert, dass Lehrer sich schon zu einem Zeitpunkt für ein persönliches Zeitsystem entscheiden müssen, an dem sie ihr pädagogisches Potenzial noch nicht voll entfaltet haben. Andererseits scheint durch die Gleichmacherei einer Zwangsglocke das kreative Potenzial zu verkümmern und die Individualität verloren zu gehen. Die Smartphone-Industrie stellt sicher gerne eine App zur Verfügung, mit deren Hilfe das Pausenzeichen individuell gestaltet werden kann. Zu viel an Struktur sollte auf jeden Fall vermieden werden. Auch die einheitliche Schulmilch ist eigentlich eine unzumutbare Gleichschaltung. Abgesehen von der Diskriminierung der Veganer, ist Sojamilch in verschiedenen Geschmacksrichtungen bestimmt leistungsfördernd. Gewiss findet sich irgendein Schulpsychologe, der das bestätigt. Ebenso sind Schultafeln seit je Insignien der Unterdrückung eines antiquierten Frontalunterrichts. Also weg damit und stattdessen gemütliche Wandteppiche aus Hanf. Die könnten dann gemeinsam beim Klang des Pausenzeichens verraucht werden. Dann kommt ziemlich sicher kein Stress mehr auf.