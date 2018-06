Das Problem mit der Macht ist, dass man meist nicht mehr so gut aussieht, wenn man sie sich erkämpft hat. Man hat Falten bekommen, man hat keine Zeit für Sport und Kosmetikstudios, und nach einem 16-Stunden-Arbeitstag ist die Frisur sowieso dahin. Auf dem Bild links sehen wir eine dicke, alte Frau mit einer großen Nase. Sie war, als das Porträt entstand, weit über 70. Der Maler lässt ihren Körper diskret unter viel schwarzer Farbe verschwinden. Sie war eine der mächtigsten Frauen des 19. Jahrhunderts, sie verdiente viel Geld – sehr viel Geld – mit Champagner: die Witwe Clicquot.

Sie hatte schon sehr früh, was wir Frauen von heute uns wünschen: einen tollen Job und beruflichen Erfolg. Dennoch kennt kaum einer noch ihre Geschichte, während ihr Champagner, der Veuve Clicquot, weltbekannt ist. Dass man so wenig weiß über die Frau, die ihn berühmt gemacht hat, könnte auch mit ihrem wenig einnehmenden Aussehen zu tun haben. Denn Madame Clicquot war im gebräuchlichen Sinn des Wortes keine Schönheit. Anders als ihre groß gewachsene Schwester Clémentine soll sie klein und rundlich gewesen sein. Und obendrein auch noch pausbäckig. Jedenfalls hatte sie keinerlei Ähnlichkeit mit jenen gut frisierten und geistreichen weiblichen Idolen der Geschichte, die wir so gern feiern und an die wir uns wie an Vorbilder erinnern: Rahel Varnhagen, Bettina von Arnim, Karoline von Günderode oder Sissi.

Dabei muss man sagen, dass Barbe-Nicole Ponsardin das Beste aus ihrem rübennasigen Dasein gemacht hat. Sie fand trotz allem einen Mann, François Clicquot, der ein kleines Champagnerunternehmen von seinem Vater geerbt hatte. Der junge Mann kränkelte und war wohl auch etwas depressiv, er starb, als Madame Clicquot-Ponsardin 27 Jahre alt war. Sie übernahm die Geschäfte, ein Unternehmen, das 110.000 Flaschen im Jahr umsetzte. Als sie 1866 mit 89 Jahren starb, verkaufte die Firma 750.000 Flaschen jährlich. Sie brachte dem Schaumwein, der von den Winzern der Champagne schon seit dem 17. Jahrhundert hergestellt wurde, eine entscheidende Weiterentwicklung: Madame Clicquot erfand das Rütteln. Das war eine geniale Idee, denn erst durch das Rütteln wurde aus dem Schaumwein, der bis dahin eine trübe Suppe war, fein perlender, klarer Champagner. Im Prinzip wird es bis heute so gemacht, wie die Witwe es sich ausgedacht hat: Die Flaschen werden so bewegt, dass die darin enthaltene Hefe sich absetzt und leicht entfernt werden kann.

Ein Luxusgut war erfunden: ein heute noch global gültiges Symbol für Partystimmung.

Der Witwe verdanken die Angeber dieser Welt also ihre Champagnerduschen und ihre Champagner-Kaskaden, zur Pyramide übereinandergestellte Gläser, in die sie 15-Liter-Flaschen gießen. Ihr verdanken Liebe suchende Männer, dass in Bars Champagnercocktails wie der Pick-me-up gemixt werden, die harmlos prickeln, aber die Wirkung eines Anästhetikums haben: Die Bläschen lassen den Alkohol ins Blut schießen.

Im Leben der Witwe gab es keine Champagnerduschen und keine Pick-me-ups. Madame Clicquot mochte es zwar luxuriös, sie aß und trank gern. Aber obwohl sie der Welt die Champagnerlaune bescherte, war sie selbst von fast mitleidloser Nüchternheit und unerschütterlichem Pragmatismus.

Soweit man das sagen kann, denn viele Worte verlor die Witwe nicht über ihren Seelenzustand. Sie verfasste lieber Listen und Tabellen, um sich zu merken, wem sie Geld geliehen ("4.000 Franc an Madame Bourton") und wie viel Lohn sie Kutscher und Waschfrau ausbezahlt hatte.

Die unzähligen Kladden mit derlei Notizen lagern in den Regalen des Archivs, das das Haus Veuve Clicquot, heute ein Unternehmen des französischen Konzerns LVMH, eingerichtet hat. In einem Nebengebäude des Firmensitzes in Reims werden alle Schriftstücke aufbewahrt, die die Witwe hinterlassen hat. Die Archivarin ist sehr glücklich, zumindest einen Brief der alten Dame zu besitzen, in dem es einmal nicht ausschließlich um Geld geht. Darin spricht die Witwe ihrer in Paris lebenden Cousine ein paar Worte des Muts zu angesichts der unruhigen politischen Situation. Und versichert der Cousine, dass diese Napoleonischen Kriege auch für sie, die Witwe, nervenzehrend seien, da sie den Zahlungsverkehr doch arg behinderten.

Sie hatte keine Angst vor ernüchternden Erkenntnissen: Ihrer Tochter, stellte sie fest, hatte sie leider ihren Scharfsinn nicht vererbt. Schon ein einfaches Gesellschaftsspiel soll für das arme Kind eine Herausforderung gewesen sein. Doch auch hier wusste die Geschäftsfrau Rat: "Weine nicht, Mentine, weine nicht. Wenn ich dich verheirate, kaufe ich dir Geist", tröstete sie das Mädchen.