DIE ZEIT: Frau Arnold, heute startet der Film Hannas Reise in den Kinos. Er erzählt von der jungen Deutschen Hanna, die eine Zeit lang in einem israelischen Behindertenprojekt mithilft. Sie tun etwas Ähnliches: Seit September betreuen Sie geistig Behinderte in Afula nahe Nazareth. Wie war es, mit gerade mal 20 Jahren in diese fremde Welt zu kommen?

Giulia Arnold: Die ersten Tage habe ich nur gestaunt. Es sieht hier so anders aus als zu Hause in Bochum. Afula liegt auf einem Berg, man schaut auf lauter kleine Dörfer mit ockergelben Häusern hinab. Ab und zu kommt eine Ziegenherde vorbei, und freitags ruft der Muezzin. Genau wie die Hanna im Film hat es mich umgehauen, durch die Straßen zu laufen und ständig deutsche Namen zu lesen, etwa an Uhrmacher-Werkstätten. Die deutsch-jüdische Geschichte wird auf einmal sehr konkret.

ZEIT: Und wie war der Einstieg ins Projekt?

Arnold: Schwierig. Vor allem weil ich zuerst kaum Hebräisch sprach. Ich konnte zwar Hallo sagen und sagen, wie ich heiße. Aber nicht, dass ich die neue Freiwillige bin.

ZEIT: Sie sind über "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste" für ein Jahr in Israel. Was tun Sie?

Arnold: Unser Projekt Beit Uri ist aufgebaut wie ein Dorf. Es gibt sieben Häuser, eine Schule und ein Café. Auch wir Freiwilligen wohnen mitten im Dorf, in einer WG. Ich bin dem Kinder- und Jugendhaus zugeteilt. Ich bastle, putze Zähne, wechsle Windeln – und versuche, mit Wutanfällen umzugehen.

ZEIT: Im Film wird Hanna gleich am ersten Tag der Zugang zum Luftschutzkeller gezeigt.

Arnold: Wir haben auch einen Luftschutzkeller – im Kinderhaus neben der Abstellkammer. Das ist Israel.

ZEIT: Ohne Grund wird er nicht gebaut worden sein. Macht Ihnen das Land manchmal Angst?

Arnold: Beit Uri ist im Norden, in der Nähe der Golanhöhen. Da macht Israels Militär Testflüge. Wenn die Jäger die Schallgrenze durchbrechen, wackeln alle Tische und Fenster. Beim ersten Mal dachte ich, gleich fällt ’ne Bombe. Mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt, dass ständig irgendwo Soldaten mit Maschinengewehr rumstehen.

ZEIT: Eine fordernde Arbeit, militärische Bedrohung – warum tun Sie sich das an?