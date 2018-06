Erst ist’s ein "Excuse me" , später ein "The cheque, please" , am nächsten Morgen ein "Could you …" Immer wieder ertappt man sich dabei, den einen oder anderen Hotelangestellten auf Englisch anzusprechen. Dabei befinden wir uns im Norden des Gotthardmassivs, im deutschsprachigen Teil der Schweiz und sollten eigentlich "Entschuldigen Sie" oder "Die Rechnung, bitte" sagen. Es muss die Atmosphäre des Hauses sein, die einen für Momente geistig hinauskatapultiert aus dem kleinen, jahreszeitlich angemessen beschneiten Bergdorf Andermatt und spontan auf internationalen Modus umschalten lässt. Denn inmitten des beschaulichen 1.400-Seelen-Orts wirkt das neu erbaute Luxushotel The Chedi wie eine winzige Enklave der großen weiten Welt.

So ist es auch gedacht. The Chedi, vor einem Monat eröffnet, will sich zwar brav einfügen ins Dorf, aber eher ins Dorf von morgen als in das von heute. Genauer gesagt, will es der Grundstein sein für das Andermatt der Zukunft, ein mächtiges Lockmittel für Besucher, die nicht nur genug Geld für ein paar kostspielige Nächte auf Fünf-Sterne-Niveau mitbringen, sondern auch für den Kauf eines Ferien-Appartements oder gleich eines ganzen Appartementhauses.

Der Masterplan für den Ort, angestoßen vom ägyptischen Großinvestor Samih Sawiris, sieht für Andermatt ein komplett neues Viertel mit bis zu 42 Gebäuden vor – darunter fünf weitere Hotels, verschiedenste Appartementwürfel und zwei Dutzend frei stehende Ferienvillen. Der dazugehörige Golfplatz ist bereits angelegt, die Erweiterung des lokalen Skigebiets zur Saison 2016/17 in Aussicht gestellt. Spätestens dann sollen vor allem wohlhabende Winterurlauber das Dorf als ernsthafte Alternative zu St. Moritz oder Gstaad betrachten können.

Weiß man erst einmal von diesen Plänen, dann scheint die Fassade des Chedi selbst ein Ausdruck für die Wachstumsfantasie der Bauherren zu sein. Denn auf den ersten Blick sieht das Hotel mit seiner opulenten Holzverblendung und vollen sechs Stockwerken unter dem stattlichen Satteldach wie die Monstertruck-Version eines Schweizer Chalets aus. Klingt furchtbar, aber funktioniert: Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wirkt das Haus weder plump noch anbiedernd. Es meistert den Balanceakt zwischen großem Auftritt und kleinem Vorbild mit Grazie. Gut für das Dorf, dessen alter Kern direkt in der Nachbarschaft liegt. Die örtliche Pfarrkirche überragt das Hotel ein wenig; so pietätvoll war man dann doch.

Im Inneren wird ebenfalls um Vermittlung gerungen. Hier muss die schweizerische Gemütlichkeit mit asiatischer Eleganz zusammenfinden, dem Markenzeichen des Hotelbetreibers GHM aus Singapur. Auch das klappt erstaunlicherweise, durch eine Art kluge Aufgabenverteilung und den souveränen Umgang mit viel Platz. Im weitläufigen, sich vielfältig auffächernden Lobbybereich gibt es allerlei individuell beleuchtete Sitzgruppen mit Sofas, Sesseln und Fauteuils in Tönen zwischen Beige und Braun, besetzt und umstromert von vornehmlich Schweizer Paaren und Familien in veredeltem Leger-Look.

Fellbezogene Polster, mattes Leder, dunkel schimmernde Stoffe; vieles ist tiefer ausgelegt zum gepflegten Fläzen, an mehreren Stellen lodern Kaminfeuer, Abzweigungen führen ins Weinkabinett, in die Bibliothek und in den Rauchersalon. Über all die heimeligen, verschatteten Winkel aber spannt sich eine hohe Decke, und eine Reihe geometrisch angeordneter schwarzer Säulen erinnert daran, dass "Chedi" das Thai-Wort für einen zentralen Tempelbereich ist. Insgesamt wird ein zauberhafter Zweischichtencocktail daraus: Unten ein buntes Feld von Tummelplätzen, oben ein durchaus erhebendes Gefühl von Weite und Klarheit.

Jetzt aber erst mal in den eigenen kleinen Tempel – das Zimmer. In diesem Fall ist es sogar eine Suite, denn davon hat das Hotel bisher am meisten (58 Suiten gegenüber 46 Zimmern). Momentan, in der Zwischensaison, kostet sie 1050 Euro pro Nacht, doppelt so viel wie ein Zimmer. Nussbaumdielen auf dem Boden, dazu heller Teppich; Eiche an den Wänden, darauf ein hübscher Schwarm indirekter Strahler. Eine ganze Wohnzimmerseite nimmt das stretchlimolange und L-förmige Sofa ein, vor dessen Knick ein massiver Holztisch für freundschaftliche Runden steht. Als asiatisches Tüpfelchen kann vielleicht der zarte weiße Orchideenstrauß zwischen den beiden Ledersesseln durchgehen, die ihrerseits gen Fernseher ausgerichtet sind. Der ruht in einem breiten Raumteiler und hat einen Zwillingsapparat im Rücken, damit auch vom Bett aus geschaut werden kann. Der eigentliche Hingucker im Schlafzimmer ist allerdings die wandgroße Schwarz-Weiß-Reproduktion eines wild bewegten Rubens-Knallers mit wenigstens einem halben Dutzend frei wogender Brüste.

Nie wieder falsch liegen: Um weitere Hoteltests zu lesen, klicken Sie bitte auf dieses Bild. © Design Hotels

Nach dessen respektvoller Betrachtung biegen wir links in den Badbereich ein. Der ist geschmackvoll illuminiert wie sämtliche 100 Quadratmeter der Suite. Doch irgendwann stoßen wir dort vor dem Spiegel auf das gleiche Problem wie drüben am Wohnzimmertisch: Geht’s nicht noch etwas heller? Nein, geht es nicht – wie sehr man auch die entsprechenden Regler am hoteleigenen iPad nach oben treibt. Das System lässt offenbar keine Lichtstärke zu, die im Widerspruch zum festgelegten Mood-Spektrum steht.

Stattdessen nimmt sich die Zimmertechnik eigene Freiheiten heraus. Sitzt man einmal zwanzig Minuten still, egal, ob mit Buch oder vor dem Bildschirm, geht gleich alles Licht aus. Etwas Hampelei plus Räuspern bringt es sofort wieder zurück; aber die Musik, die man zuvor mit Spotifys Hilfe den versteckten Boxen zugespielt hatte, muss man doch wieder extra anschieben. Auf Dauer führt das zu unangenehmen Ausschlägen im persönlichen Mood-Spektrum.

Zum Runterkommen bietet sich das Spa an. Wer es betritt, steht gleich vor einer Weggabelung: Rechts ein paar Schritte hinauf, der Spur des gebrochenen weißen Marmors folgend, gelangt man in einen üppig ausgestatteten, zehnzimmerigen Anwendungstrakt. Links ein paar Stufen hinab, der Spur des grauen Granits folgend, geht es zu den Saunen, den Dampf- und Wärmebädern, zum Jacuzzi, zum Gym und auch zum 35 Meter langen, dafür sehr schlanken Indoor-Pool. Sehr schön grünlich glänzen die Serpentinitsteine des Beckenbodens herauf, die Decke und eine Längsseite der schmucken Schwimmhalle sind verglast und gestatten den Blick bis zum nächsten weißen Berghang. Zwischen den ersten und den letzten Bahnen kann man auf breite Sofas niedersinken, in einen der Gaskamine entlang des Beckenverlaufs schauen oder sogar hinüber in die Lobby, die auch nur eine Glaswand entfernt liegt. Dass sich die Schwimmer im Badedress vor voll bekleideten Gästen womöglich nicht zeigen mögen oder diese den freien Blick in Richtung Pool etwa als befremdlich empfinden, befürchtet das Management offenbar nicht – eine erfreulich entspannte Haltung.

The Chedi Information The Chedi, Gotthardstraße 4, 6490 Andermatt, Schweiz. Tel. 0041-41/888 74 88 DZ ab ca. 525 Euro

Überhaupt soll es im Chedi eine Spur lockerer zugehen, als es die Preisklasse nahelegt. Man spürt es, weniger gerne, auch in The Restaurant. Tischdecken gibt es nicht, das Mobiliar möchte etwas Lounge-Lässigkeit verbreiten, und aus den Boxen zwitschert Chill-out-Jazz. Soll das den Gästen die Schwellenangst nehmen, oder spricht daraus eher die Furcht der Betreiber, sie könnten mit mehr Förmlichkeit zu hohe Erwartungen wecken?

Die Speisen kommen aus vier offen einsehbaren, von schwarzem Schiefer raumhoch ummantelten Küchenquadern und sind auf der Karte ebenso vielen Rubriken zugeordnet: The Swiss, The European, The Asian, The Indian. Jede Kategorie bietet nur eine Handvoll Einträge, Standards meist. Die werden sehr sauber umgesetzt. Aber etwas enttäuscht ist man doch: The Chedi hat ja noch ein zweites Restaurant – The Japanese Restaurant. Da wäre es besser gewesen, die gastronomische Welt etwas schlüssiger in Europa und Asien zu teilen und jedem der beiden Restaurants einen Küchenchef mit eigenem Kopf zu gönnen.

Nun ja. Ein bisschen Feigheit muss man dem Haus wohl zugestehen. Schließlich verdankt es sich ansonsten dem reinen Wagemut. Die Wette auf Andermatts goldene Zukunft ist ja längst nicht entschieden. Und bisher bürgt einzig das Chedi dafür – als teure, sehr teure Trumpfkarte.