Manchmal gibt das Gespräch zwischen Suppe und Nachtisch Nützliches her, das über die üblichen Dönekes hinausgeht. Zum Beispiel der Bericht eines Freundes, nennen wir ihn Alex, der den anderen Gästen das Besteck aus der Hand fallen ließ. Dieser Alex, ein Ingenieur mit Top-Ausbildung, erzählte, wie sein PC plötzlich immer langsamer lief, fast bis zum Stillstand. Doch welche Freude! Just in diesem Moment klingelte das Festnetz-Telefon. Es meldete sich, in etwas holperigem Englisch, der "weltweite Microsoftdienst", der gecheckt habe, wie sein PC sich zu verabschieden begann. Ob man ihm nicht helfen könne?

Und keine Angst. Microsoft kenne schließlich seine PC-Identifizierungsnummer. Die las der Mann ab; sie war richtig. Alex müsse bloß seine Lizenz erneuern: für 99 Euro. Dann würden die sündigen Viren, 38 an der Zahl, sofort verschwinden. Wie er das bezahlen könne? Kein Problem. Auf den Schirm wird plötzlich die Überweisungsmaske seiner Bank gezaubert, inklusive Kontonummer und Antwort für die Sicherheitsfrage. Geschockt hängt Alex auf.

Es hat ihm nichts geholfen. Zwei Stunden später ruft seine Bank an: Sie habe in seinem Auftrag 368 Euro an ein Institut in Katar überwiesen. Glücklicherweise habe das eigene Sicherheitssystem weitere Abbuchungen verhindert. Die gute Nachricht: Über NSA und Kollegen lassen sich solche "Transaktionen" nicht erzählen. Die schlechte: Digitale Langfinger können PCs genauso gut ausspionieren – und E-Mails sowieso.

Was lehrt uns das? NSA und Co. können zwar mehr, viel mehr. Aber private "Unternehmer" erwischen uns, wo es konkret wehtut – bei unserem Konto, beim E-Mail-Verkehr, dessen Inhalt womöglich einen Erpresser jubeln ließe.

Jetzt hundert Nummern größer: Im Sommer wurde das Sicherheitssystem der Stanford-Universität geknackt, ganz privat. Der Verdacht fiel alsgleich auf chinesische Hacker, gibt’s doch im Innovationszentrum von Silicon Valley einiges zu holen. Anscheinend waren aber andere "übliche Verdächtige" am Werk. Abgeräumt wurde hauptsächlich Persönliches, das den "Identitätsdiebstahl" ermöglicht, dazu kamen Benutzernamen und Passwörter, die private Bank- und Kreditkartenkontos öffnen.

Die massive Gegenwehr der Universität liefert ein zweites Lehrbeispiel. Wer jetzt von außen ins Stanford-Netz will, muss sich doppelt identifizieren: mit seinem Passwort und einem wechselnden aus einer nur ihm zugeteilten Liste. 2.500 Windows-Rechner mit dem ältlichen Betriebssystem XP müssen gegen Windows 7 oder 8 ausgetauscht werden, weil es keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Alle müssen "Big Fix" laden, das regelmäßig weitere Updates installiert. Der Zugang zu allen Computern wird verschlüsselt, bei neuen gilt das nicht nur für die "Tür", sondern für die gesamte Festplatte. Dito bei den Smartphones.

Das ist unsere "schöne neue Welt" – und ganz ohne Orwells Big Brother. Die dritte Lehre lautet: Jammern hilft so viel wie die Klage übers Wetter. Es müssen feste Dächer und dichte Fenster her. Ob Alex oder wir alle: Wir sind unser eigener schlimmster Feind, denn wir lehnen die Türen nur an und signalisieren "Hereinspaziert!". Wir agieren sozusagen als Komplizen. Wer schläft, sündigt nicht. Aber die Sündigen wissen unseren Schlaf zu schätzen. Zeit zum Aufstehen.