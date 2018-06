Auf dem Invalidenfriedhof in Berlin, dort, wo einmal die Mauer verlief, steht der Grabstein einer Frau, die lange tot ist. Sie war eine der ersten und sicher die außergewöhnlichste Pilotin Deutschlands. Ein Findling erinnert an sie, grau, etwas verwittert, unscheinbar. Ich wäre daran vorbeigelaufen und bleibe nur stehen, weil ich sie suche. "Der Flug ist das Leben wert" ist auf den Stein eingraviert. Marga Wolff von Etzdorf, geboren 1. August 1907, gestorben 28. Mai 1933.

Nur 25 Jahre alt wurde sie, die halbe Welt hat sie gesehen. Und dann der jähe Tod.

Am Tag, als Marga von Etzdorf den letzten Flug ihres Lebens bewältigt, landet sie um 18.17 Uhr im syrischen Aleppo mit dem Wind, der an diesem Tag heiß weht. Er trägt das Flugzeug über die Landebahn hinaus, bis es in einem Graben aufschlägt. Die Maschine wird beschädigt, aber nicht besonders schwer. Sie hätte ohne Weiteres repariert werden können. Marga von Etzdorf bleibt unverletzt. Sie wollte als erste Frau von Deutschland nach Australien fliegen, in zwei, drei Tagen hätte sie ihren Flug fortsetzen können.

Sie steigt aus der Fliegerkabine. Fühlt sich müde, macht aber einen klaren Eindruck. Sie lässt sich von französischen Offizieren befragen. Dann zieht sie sich in eines der Zimmer zurück, das man ihr angeboten hat. Dort bettet sie ihren Kopf auf ein Kissen und greift zu ihrer Maschinenpistole, einer Schmeisser 28/II, Neun-Millimeter-Kaliber mit hundert Schuss.

Sie scherte sich nicht darum, was Frauen durften und was nicht

Fünf Kugeln zählt sie ab und füllt sie ins Magazin. 18.40 Uhr. Sie legt den Lauf an die linke Schläfe, drückt mit der rechten Hand ab. Zwei Kugeln bohren sich in ihren Kopf und treten auf der anderen Seite wieder aus. Glatter und tödlicher Durchschuss. Später meldet der deutsche Konsul: "Das Gesicht zeigte einen ruhigen und erregungslosen Zustand. Motiv völlig unklar."

Die junge Tote wird einbalsamiert, das Herz in Formalin konserviert, ihre Fliegeruniform mit in den Sarg gelegt. Am 8. Juni transportiert ein Dampfer von der Hapag den Leichnam zurück nach Deutschland. Eine große Fliegerin kehrt heim. "Eine der besten", schreiben die Zeitungen.

Ich lese ihre Geschichte: Sie hatte ein Buch geschrieben, das sie nach ihrem Flugzeug benannte, Kiek in die Welt. Es war eine einmotorige Junkers Junior A 50, die sie knallgelb lackieren ließ. Ihr Tod lässt mich nicht los, ihr Leben hat etwas Beeindruckendes. Es handelt von einer Frau, die früh ihre Eltern verloren hat, dann bei den Großeltern aufwuchs und schließlich auszog, zu tun, was immer ihr in den Sinn kam. Sie scherte sich nicht darum, was Frauen durften und was nicht. Sie schreibt auf eine sympathische, zurückgenommene Art, scheint offen für alles, was ihr auf den Reisen nach Bukarest, Istanbul, Moskau, Las Palmas, Budapest, Bischkek oder Tokio begegnete.

Sie war "das Fräulein", "die junge Dame", "das Mädchen", wie man sie nannte, das in der Welt Luftkapriolen schlug. Zuletzt war sie zu einer ihrer größten Reisen aufgebrochen, zum absoluten Superlativ. Warum bringt sich so eine Frau um?

Es gibt etwas, um das ich sie beneide. Bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich ein Flugzeug ohne Panik betreten konnte. Wenn die Maschine abhebt, setzt mein Atem aus, jedes Brummen, jedes Holpern erscheint mir als Vorbote des nahenden Todes. Der unbeschreibliche Blick nach draußen, wenn sich beim Start alles entfernt, die Häuser kleiner werden, später Berge und Seen vorbeiziehen und nachts helle Lichthaufen zu Städten werden – ich kann es nicht genießen. Mich regiert der entsetzliche Gedanke, dass ich in Tausenden Metern Höhe in einer Blechbüchse gefangen bin. Ich fühle mich eingesperrt da oben, Marga fühlte sich frei.

Als sie das erste Mal fliegt, ist sie 19 Jahre alt. Ein Bekannter hatte einen Rundflug gewonnen, und Marga bittet ihn darum, ihr den Gutschein zu schenken. An diesem Tag ist sie aufgeregt. Doch kaum sitzt sie mit dem Piloten im Flugzeug, fällt jede Nervosität von ihr ab. Sie spürt keine Angst, es kommt ihr nicht einmal besonders ungewohnt vor. Das beschreibt sie später. Sie ist ganz bei sich. Schaut hinaus. Die Maschine dreht ihre Runden über Staaken bei Berlin, Marga sieht, was ihr immer vertraut war, die Felder, die Havel, die Großmutter, die Schwester, die unten warten. Und doch ist alles verändert, die bekannte Welt entrückt, alles wird klein und winzig, alles neu und seltsam. "An diesem Tag hat es mich richtig gepackt, um mich nie wieder loszulassen, dieses Gefühl der unendlichen, der dreidimensionalen Freiheit, das einem nur das Fliegen geben kann." Sie überredet ihre Großeltern, den Flugschein machen zu dürfen. Ihre Großmutter ist zunächst entsetzt, unterstützt Marga aber dann.

Wenige Monate später wird Marga von Etzdorf als erste Frau Deutschlands Co-Pilotin bei der Lufthansa. Wie hatte sie das geschafft? "Da bis jetzt bei der Lufthansa noch niemals eine Frau als Führerin eingestellt worden war, begegnete ich zuerst etwas erstaunten Gesichtern bei den Herren, denen ich meine Bitte vortrug", schreibt sie in ihrem Reisebuch. "Aber als zweiter Führer konnte ja selbst eine Frau kein Unheil anrichten. Dieser Ueberlegung verschloß man sich nicht, und ich bekam die Erlaubnis, als zweiter Führer bei der Lufthansa mitfliegen zu dürfen." Wenn die Passagiere, die es hinten schön gemütlich und warm hatten, nach dem Flug "den Herren Piloten" danken, verbeugt sich Marga von Etzdorf, komplett im Fliegerdress versteckt, stumm und männlich: "Ich habe mich immer gehütet, ihnen diese Illusion durch ein Verraten meiner Stimme zu rauben." Für ihren B2-Schein bringt sie sich die theoretischen Kenntnisse selbst bei mithilfe einer Freundin, einer Ingenieurin, und tritt dann zur Prüfung an. Sie besteht.