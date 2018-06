Diesen Buchstabensalat verstehen nur MBA-Studenten: AACSB, ACQUIN, AMBA, AQAS, EFMD, FIBAA. Hinter den kryptischen Abkürzungen verbergen sich Akkreditierungsorganisationen. Sie sind so etwas wie der TÜV für Hochschulen und Studiengänge. Sie überprüfen Studienbedingungen und Lehrinhalte. Ihre Gutachter sind oft tagelang an den Business Schools unterwegs, sprechen mit Studenten und Dozenten, schauen in Hörsäle, zählen Bücher und Computer und arbeiten sich durch Dutzende Dokumente, die die Hochschule extra für sie aufbereitet hat, wie etwa die Lebensläufe der Dozenten. Am Ende entscheiden die Gutachter, ob ein Studiengang oder eine ganze Hochschule gut genug ist, um das begehrte Prüfsiegel zu erhalten.

Für die Business Schools bedeutet das Stress. Sie müssen Details überprüfen, die sonst oft außer Acht bleiben. Die Uni Köln etwa verpasste ihrer Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Zuge einer EQUIS-Akkreditierung eine englischsprachige Beschilderung. An der Universität Mannheim arbeiten die für Akkreditierungen zuständigen Mitarbeiter in den heißen Phasen bis in die Nacht hinein. Das alles kostet die Hochschulen viel Zeit, Geduld und Geld.

Diesen Preis zahlen sie aber gern, wenn sie danach die Siegel der Agenturen auf ihre Broschüren und Websites setzen dürfen: ein blaues für AACSB, ein grünes für EQUIS oder einen orangefarbenen Pfeil für AMBA. Auf dem deutschen Markt sind die Topsiegel nicht unbedingt notwendig. Um aber in der internationalen Liga mitzuspielen, sind sie unerlässlich. Sie machen die oft noch nicht so etablierten deutschen MBA-Programme für ausländische Studenten überhaupt erst bekannt und interessant. Wer die Siegel hat, kann es auch mit internationalen Tophochschulen wie Harvard oder Stanford aufnehmen und entsprechende Studiengebühren verlangen. In Deutschland können 13 Business Schools mindestens eines der Topsiegel vorweisen. Zwei besitzen alle drei auf einmal, die sogenannte triple crown: die Mannheim Business School, die zur Universität Mannheim gehört, und die ESCP Europe in Berlin, deren Hauptcampus in Paris ist.

Die wichtigsten Akkreditierungen FIBAA Was ist das?

Die Foundation for International Business Administration Accreditation wurde 1994 von deutschen, österreichischen und schweizerischen Wirtschaftsverbänden gegründet. Was wird überprüft?

Die FIBAA akkreditiert einzelne Studiengänge. Sie prüft, ob die Mindeststandards des Deutschen Akkreditierungsrates eingehalten werden. Wer hat das Siegel in Deutschland?

Fast jedes zweites MBA-Programm. AMBA Was ist das?

Die britische Association of MBA. Was wird geprüft?

Die AMBA akkreditiert einzelne Programme. Dabei achtet sie auf die Studieninhalte, die Berufserfahrung der Studenten und die Qualifikation der Dozenten. Wer hat das Siegel in Deutschland?

Studiengänge an der ESMT Berlin, der ESCP Europe Berlin, der GISMA Business School und der Universität Mannheim. EQUIS Was ist das?

Das European Quality Improvement System ist seit 1997 das Akkreditierungsprogramm der European Foundation for Management Development (EFMD) aus Brüssel. Was wird überprüft?

Beim EQUIS werden ganze Institutionen akkreditiert. Grundlage ist ein 72-seitiger Kriterienkatalog, den die Unis durcharbeiten müssen. Wer hat das Siegel in Deutschland?

Die EBS, die WHU, die ESCP Europe Berlin und die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten Mannheim und Köln. AACSB Was ist das?

Die Association to Advance Collegiate Schools of Business ist in den USA die wichtigste Akkreditierungsagentur für Wirtschaftshochschulen. Was wird überprüft?

Die AACSB durchleuchtet ganze Institutionen und schaut vor allem auf das »Mission Statement«: Eine Hochschule muss Leitlinien haben und zeigen, wie sie diese umsetzt. Und sie muss alles genau belegen können, von der Finanzplanung bis zur Arbeitsbelastung der Mitarbeiter. Wer hat das Siegel in Deutschland?

Die HHL, die ESMT, die WHU, die ESCP Europe Berlin und die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Unis Frankfurt am Main, Pforzheim, Mannheim, Aachen und Münster.

Mit der dreifachen Auszeichnung kann sich nur rund ein Prozent der Business Schools weltweit schmücken – der Uni Mannheim ermöglicht sie, Partnerschaften mit renommierten amerikanischen Universitäten einzugehen. Ohne ein bekanntes Siegel wäre eine deutsche Business School für diese gar nicht attraktiv. "Durch die Partnerschaften kommen internationale Studenten zu uns", sagt Liane Weitert von der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim. Internationalität ist wiederum wichtig, um sich in den großen Rankings zu platzieren. Auch diese Ranglisten müssen ambitionierte Hochschulen im Blick haben. "Die Präsenz in den international bedeutenden Rankings ist für Business Schools so wichtig wie Sterne oder Kochmützen für die Spitzengastronomie", sagt Ralf Bürkle von der Mannheim Business School, die als einzige deutsche Institution in den drei weltweit wichtigsten Rankings von Financial Times, Economist und Businessweek auftaucht. "Das hat natürlich einen positiven Effekt auf die Bewerberzahlen", sagt Bürkle. Interessenten landeten häufig über ein Ranking auf der Website.

Die wichtigsten Rankings Financial Times (FT) Wer wird gerankt?

Die FT veröffentlicht mehrere Rankings, etwa zu Global MBA, zu berufsbegleitenden MBA (Executive MBA) und zu den besten europäischen Business Schools. Hochschulen, die ins FT- Ranking kommen wollen, müssen entweder von EQUIS oder AACSB akkreditiert sein und seit mindestens vier Jahren ein MBA-Programm haben. Was sind die Kriterien?

Die britische Wirtschaftszeitung schickt Fragebögen an Hochschulen und Absolventen der Programme. Die FT schaut bei der Bewertung stark darauf, wie sehr das Gehalt durch den Abschluss steigt. Wo stehen deutsche Hochschulen?

Nur eine deutsche Business School schafft es in das FT- Ranking der besten MBA-Programme weltweit: die Mannheim Business School auf Platz 69. Unter den besten europäischen Business Schools ragt die WHU auf Platz 21 hervor. The Economist Wer wird gerankt?

Das britische Wirtschaftsmagazin hat eine Vorauswahl von 100 Business Schools getroffen, die statistisch aussagekräftige Informationen liefern müssen. Dazu werden Personalverantwortliche, Studenten und Alumni schriftlich befragt. Was sind die Kriterien?

Der Economist bewertet vor allem die Möglichkeit, mit einem MBA die eigene Karriere voranzutreiben. Gemessen wird das unter anderem anhand der Zahl der Studenten, die über den Career Service der Hochschule einen Job finden. Wer hat das Siegel in Deutschland?

Die ESMT schafft es mit ihrem Vollzeit-MBA auf Rang 30. Auf Platz 41 liegt die Mannheim Business School, auf Rang 99 die WHU.

Businessweek Wer wird gerankt?

Die Absolventen der aktuellen Abschlussklassen von 114 Business Schools in den USA, Asien und Europa werden schriftlich befragt. Personalleiter großer Unternehmen werden um ihre Einschätzung der MBA-Programme gebeten. Was sind die Kriterien?

Die Meinungen der Personaler und der Alumni gehen jeweils zu 45 Prozent in die Wertung ein. Auf Skalen von 1 bis 10 sollen diese die Unterrichtsqualität bewerten. Zusätzlich wird die Zahl der Veröffentlichungen der Business-School-Lehrer in 20 renommierten Journals bestimmt. Wer hat das Siegel in Deutschland?

Nur die Mannheim Business School, auf Platz 12 von 19.

Akkreditierungen und Rangplätze helfen MBA-Studenten zwar bei der Orientierung. Doch was nützt es, zu wissen, dass der beste MBA von der Harvard University angeboten wird, wenn man sich das Studium dort nicht leisten kann? Ein Blick auf andere Business Schools lohnt sich – genau wie die Suche nach einem Stipendium, denn die gibt es auch für MBA-Programme. Um die Qualität der Studiengänge einschätzen zu können, rät Peter Thuy, Vorstandsmitglied im Verband der Privaten Hochschulen, ein "eigenes Kriterienraster" zu entwickeln. Das heißt: genau hinschauen, welche Lehrmethoden angewendet werden, wer die Dozenten sind – und wo die Alumni nach dem Studienabschluss landen.

Anmerkung der Redaktion, 10. Juni 2014: In der gedruckten Fassung dieses Textes war fälschlich die HHL nicht als Träger der AACBS-Akkreditierung angegeben. Wir haben das hier korrigiert.