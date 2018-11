Als Guillaume-Henri Dufour in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts seine Mannen auf schneebedeckte Alpengipfel jagte, hatte er etwas Unerhörtes im Sinn. Der General wollte die Schweiz vermessen und dieses Wissen der Allgemeinheit zugänglich machen. Es entstand die Topographische Karte der Schweiz, vermessen und herausgegeben auf Befehl der eidgenössischen Behörden.

Noch bevor 1848 der Bundesstaat gegründet wurde, entstand somit ein Bild des gesamten Landes – und Bern sagte, wie dieses auszusehen habe. "Das Vermessungsprojekt kann als Nukleus der zentralen Verwaltung gelten", schreiben die Historiker David Gugerli und Daniel Speich in ihrem Buch Topografien der Nation. Aus der Dufour-Karte trat die moderne Schweiz hervor.

Heute kraxeln keine mutigen Männer mehr auf hohe Berge, um das Land zu kartografieren. Heute produzieren Dufours Erben ihre Landeskarten an 30 Schreibtischen in den gut geheizten Büros von Swisstopo in Wabern bei Bern. Darunter ist auch das beliebteste und größte Werk: die Landeskarte im Maßstab 1 : 25.000. Dieser Tage erscheinen die ersten vier Blätter der komplett überarbeiteten Neuauflage, bis 2019 kommen weitere 243 dazu.

Wer die Karte liest, liest die Schweiz von heute

Wie zu Dufours Zeiten, sind die Landeskarten auch 2013 eine historische Momentaufnahme. Wer sie liest, liest die Schweiz von heute – und diese wird mehr und mehr überbaut. Das stellte die 30 Kartografen um Olaf Forte vor Probleme.



Die "Landkartenschrift", 1952 für die erste Auflage der 1 : 25.000-Karte entwickelt, hatte keinen Platz mehr im zubetonierten Mittelland. Zu fein waren die Buchstaben, zu breit war das Schriftbild. "Sie ging buchstäblich unter in den Agglomerationen", sagt Forte. Die Lösung bot der berühmte, serifenlose Frutiger-Font, auch er made in Switzerland.

Nostalgiker rümpfen die Nase über diese neuen Moden. Für Kartograf Forte, den schweizerisch-deutschen Doppelbürger, der bei Swisstopo seinen Traumjob gefunden hat, verhält es sich mit den Karten wie mit der Schweiz: "Wer sich weiterentwickeln will, muss bereit sein, lieb gewonnene Dinge loszulassen."

Karten stiften nicht nur Identität. Mit Karten, das weiß auch Forte, kann man Politik machen. Es geht um Macht, Wissen und Raum. General Dufour machte es vor.

Karten zeichnen ist ein politisches Minenfeld

Heute ist das Kartenzeichnen ein Verwaltungsakt mit einem gutschweizerischen Vernehmlassungsverfahren. Unzählige Kommissionen und Interessengruppen wollen mitreden. Vom Schweizerischen Alpenclub bis zum Militär. Und in jedem Kanton wacht eine sogenannte Nomenklaturkommission über die korrekte Schreibweise von Flur- und Ortsnamen. "Hier mischen wir uns nicht ein", sagt Forte.

Als Dufour seine Karte zeichnete, verfügte die Eidgenössische Militärkommission per Dekret, dass bei Mehrfachbenennungen eines Landschaftsobjekts auf der Karte nur ein Name zu verwenden sei. Welcher das sei, bestimmte sie. Chefkartograf Forte indes wacht mit Argusaugen darüber, dass in seinen Karten politische Entscheide nicht vorweggenommen werden: "Auch wenn es natürlich reizvoll wäre, eine anstehende Gemeindefusion in die neue Karte aufzunehmen, auch wenn der politische Prozess noch nicht abgeschlossen ist."