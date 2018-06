Diesmal geht es um einen Karriereschritt der ungewöhnlichen Art: Vanessa Mae, Geigerin, wird an den Olympischen Spielen in Sotschi teilnehmen. Nein, nicht am Musikprogramm bei der Eröffnungsfeier, sondern tatsächlich als Skifahrerin für das Heimatland ihres Vaters, Thailand.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Böse Zungen sagen: Aus einer nicht ernst zu nehmenden Musikerin wird eine nicht ernst zu nehmende Sportlerin. Alles Zyniker, die vergessen haben, worum es bei Olympia eigentlich geht: dabei sein. Und dabei sein ist bei den Winterspielen, wo von jamaikanischen Leichtathleten bis zu monegassischen Prinzen schon alles Mögliche unauffällig in Bobs verstaut wurde, nicht nur einfacher als bei den Sommerspielen, sondern auch weniger demütigend: Da ja alle einzeln den Hang runterrasen, wird der Unterschied zwischen Profi und Amateur nicht ganz so augenfällig wie zum Beispiel bei einem 100-Meter-Lauf, wo Usain Bolt bei der Ehrenrunde über den Normalbürger stolpern würde, der gerade erst beginnt, den Startschuss in einen Muskelimpuls umzuwandeln.

Von Vanessa Mae heißt es immerhin, sie habe erstens schon ein ganzes Jahr trainiert, sei zweitens regelmäßig im schweizerischen Zermatt zu Gast und habe drittens bereits mit vier Jahren zum ersten Mal auf Skiern gestanden. Lauter einleuchtende Argumente, die bald andere Musiker ermutigen könnten, es ihr gleichzutun. Hier schon mal exklusiv unser Liveticker:

Sängerin Anna Netrebko rechnet sich beim Curling gute Chancen aus: "Ich lebe in Österreich und habe neulich meine Wohnung geschrubbt" +++ Auf den Kufen ins Glück – Sarah Connor freut sich auf ihren Tanz auf dem Eis: "Axel und Lutz sind bestimmt total süß!" +++ Star-Geiger David Garrett startet im Skispringen: "Ich kann den Hummelflug spielen, jetzt will ich ihn endlich zeigen!" Seine härteste Konkurrenz: ein Team aus palästinensischen und israelischen Springern, trainiert von Daniel Barenboim +++ Rodeln live: Iron Maiden klarer Favorit im Skeleton +++ Mannschaft der Berliner Philharmoniker erreicht Eishockey-Halbfinale +++ Zusammen unschlagbar: Abba, a-ha und Gitte Hænning in der Nordischen Kombination +++ Eisschnelllauf: John Cage wird im Shorttrack Letzter +++ Rapper Samy Deluxe gibt sich siegessicher: "Im Freestyle macht mir keiner was vor!" +++ Historischer Rückblick: die schönsten Bilder von Marley und Dylan im Zweierbob +++ Eilmeldung: Konstantin Wecker im Tiefschnee verschwunden +++