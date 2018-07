Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik als PDF herunterzuladen. © Cyprian Lothringer/Roland Götz

Kaum ein anderes Großereignis hat eine solche Strahlkraft wie Olympia, verspricht ein solches Fest der Völkerverständigung abseits politischer Konflikte. Sportler aus aller Welt messen sich mit gegenseitigem Respekt und hoffentlich fairen Mitteln.

Ganz im Gegensatz zu dieser olympischen Utopie steht der riesige Militärapparat, der vor Beginn der XXII. Winterspiele rund um Sotschi in Gang gesetzt wird. Nicht nur das bei Großveranstaltungen übliche Aufgebot an Polizisten wird an das Schwarze Meer beordert; Wladimir Putin fährt richtig schweres Geschütz auf: Jagdflugzeuge, Luftabwehrraketen oder Aufklärungsdrohnen sollen potenzielle Übeltäter abschrecken. Soldaten und Agenten des Geheimdienstes FSB werden die Polizei bei der Absicherung der olympischen Spiele unterstützen. Sogar im Schwarzen Meer werden Schiffe der russischen Marine kreuzen – und dort auf ihre Gegenstücke aus den USA treffen, die zur Sicherheit der amerikanischen Sportler ins Schwarze Meer geschickt werden.

Die ZEIT-Grafik zeigt, wo bestimmte Sicherheitszonen gezogen wurden, welcher Personalaufwand in Sotschi betrieben wird und mit welcher Militärmaschinerie die Olympische Festung verteidigt werden kann.