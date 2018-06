Die Frage: Mick und Dagmar sind beide Journalisten; Dagmar war Micks Chefin während seines Volontariats, obwohl sie ein halbes Jahr jünger ist als er. Sie sind jetzt seit zehn Jahren zusammen und haben eine Tochter. Dagmar wollte die Babypause nutzen, um ein Buch zu schreiben. Mick verdient als Redakteur genug, um die Familie zu versorgen. Beide haben sich immer gut verstanden, aber jetzt kommt Dagmar mit ihrem Buch nicht voran und findet, dass sich Mick seine Paparolle zu bequem macht. Die Krise bricht aus, als Dagmar auf Micks Telefon einen erotischen Dialog mit einer Frau findet. Mick gibt die Affäre zu, aber will die Ehe nicht aufgeben, er sagt, er vermisse Dagmars erotisches Interesse an ihm und brauche Freiraum, um die Beziehung zu der anderen Frau zu klären.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Die erotische Entfremdung nach der Geburt eines Kindes ist ebenso trivial wie in ihren Folgen oft herzzerreißend. Solange die Spannungen noch klein sind, werden sie oft verleugnet. Dabei können Paare durchaus mit Geduld und Hartnäckigkeit Rettungsboote zimmern, wenn ihre Erotik in dem Meer der Papa-Mama-Forderungen unterzugehen droht. Sind erst Rivalen im Spiel, ist die Gefahr groß, dass gegenseitige Schuldzuweisungen den Schaden unüberwindbar machen. Mick verwechselt seine Partnerin mit einer Mama, wenn er sich von ihr seine "Beziehungsklärung" erlauben lassen möchte. Wenn er für sich erkennt, was er versäumt hat, kann auch Dagmar herausfinden, wo ihr Beitrag zum drohenden Scheitern der Beziehung liegt.