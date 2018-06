Ernst wird es bei manchen schon eine Stunde vor dem Start. Wir sind im Feuerwehrhaus auf der Seiser Alm und bereiten uns auf den Marathon vor. Ein Schweizer klappt seinen Wachskoffer auf. Jetzt hat er die Wahl: vier Gleitwachse, sechs Tuben Klister für Eis und Nassschnee, ein Dutzend Dosen mit Hartwachs. Ein Tscheche macht Lockerungsübungen für die Beine, sieht aber finster entschlossen aus. Eine Italienerin zurrt ihren kleinen Rucksack fest, in dem sich anscheinend ein Akku befindet. Ein Kabel führt zu der Lampe, die sie sich an die Stirn geschnallt hat. Sie hat das Kaliber eines Suchscheinwerfers.

Wer braucht so was? Wir treten doch an zum Skimarathon bei Vollmond. Ich will keine olympische Materialschlacht, ich suche die Romantik des Winters. Andere Langläufer haben mir vorgeschwärmt, wie der Schnee auf der Seiser Alm das zauberhafte Mondlicht reflektiert. Und wie im Hintergrund die bleichen Berge der Dolomiten magisch leuchten. Also hab ich mich angemeldet zur "Moonlight Classic". Und meine kleine Stirnlampe eingepackt, die schon in mancher Berghütte bei Nacht tadellos funktioniert hat.

Die Seiser Alm liegt in Südtirol und ist die größte Hochalm Europas. Sie ragt als Schneeparadies aus einem trostlosen Winter. Bei der Anreise vor vier Tagen schien in Bozen die Sonne, als ob schon Frühling wäre. Die Weinberge leuchteten grün, in engen Kurven gewann der Bus langsam an Höhe. Die steilen Wände des tiefen Eisacktals waren dunkel, Schnee schien eine Utopie zu sein. Dann tauchte nach einer Kehre plötzlich hoch über uns der Schlern auf: ein breiter Brocken von einem Berg, neben dem eine Felsnadel jäh in den Himmel ragt, die Santnerspitze. Sie ist 2414 Meter hoch, und sie leuchtete weiß. Der Fels steigt beinahe senkrecht in die Höhe, aber der Schnee hat sich in jeder Ritze festgesetzt.

Und dann lag die Seiser Alm wie ein riesiger Balkon in der Sonne. Mehr als 50 Quadratkilometer groß, und alles tief verschneit. Ich konnte nicht sagen, mit welchem Material die Dächer der Heuhütten gedeckt sind, weil auf jedem eine weiße Matratze lag. Die Schneekanonen standen arbeitslos herum; die Rutsche auf dem Spielplatz trug einen Turban, üppig und stolz wie von einer Gestalt aus dem Märchenbuch. Ich war gespannt, wie dieses Winterwunderland bei Vollmond aussehen würde.

Pünktlich um 20 Uhr feuert der Starter seinen Schuss ab. Ein paar Zuschauer klatschen, und 350 Langläufer legen los. Arglose Freizeitsportler mischen sich mit ambitionierten Halbprofis, die auch beim 90 Kilometer langen Wasalauf antreten. Es ist so hell, dass ich meine Stirnlampe wieder ausknipse. Neben der Loipe leuchtet alle paar Meter eine Fackel im Schnee. Vor mir sehe ich eine Spur aus Flammen, die sich in die Nacht windet. Und ringsum keuchen hochgerüstete Experten mit ihren Suchscheinwerfern. Ich laufe geborgen im hellen Pulk.

Nach ein paar Metern geht es unter einem Sessellift durch. An seiner Talstation betreibt Robert Santer ein Restaurant. Er lebt von den alpinen Skifahrern, aber sein Herz gehört dem Langlauf. Früher hat er an den großen Volksläufen teilgenommen: dem Pustertaler Skimarathon oder dem Toblach-Cortina. Weil er tagsüber kochen musste, hat er oft am Abend trainiert. Und gestaunt, wie gut das bei Vollmond geht. Ohne Stirnlampe hat er seine Runden gedreht und die Stille der Nacht genossen.

Vor elf Jahren erklärte sich die Seiser Alm zur autofreien Zone. Schlagartig blieben die meisten Langläufer weg. "Die wollen mit dem Auto zum Parkplatz an der Loipe fahren", sagt Santer, "das ist auf der ganzen Welt so." Um diese Gäste wieder zu gewinnen, entwickelte er die Idee des Vollmond-Skimarathons. Verschiedene Ferienorte in den Alpen bieten beim Wintervollmond Fackelabfahrten für alpine Skifahrer an. Aber dieses Vergnügen ist rasend schnell vorbei. Beliebt ist in diesen hellen Nächten auch das Rodeln, meist ist dabei eine Hütte mit Glühwein im Spiel. Aber so richtig ausgiebig kann man das Leuchten des Winters beim Langlauf genießen.

Das Rennen heißt Moonlight Classic, weil es ausschließlich im klassischen Stil gelaufen wird. Also nicht im Skatingschritt. Der ist zwar schneller und dynamischer – die Biathleten hetzen so zum Schießstand. Robert Santer vertritt trotzdem vehement die alte Schule: "Sie sieht viel eleganter aus. Und auch ein mäßig trainierter Läufer kommt in Würde den Berg hoch. Beim Skaten stirbt er unterwegs ab."

Jede Fichte ist mit Schnee überzuckert, Zaunpfosten tragen weiße Zipfelmützen

In den Tagen vor dem Rennen habe ich mit Karin Moroder den klassischen Diagonalschritt geübt. Sie war 1998 Olympiasiegerin, heute gibt sie Langlaufunterricht. Fröhlich zeigt sie mir, wie man eine Steigung würdig nimmt, ohne rückwärts zu rutschen: den Oberkörper aufrichten, kleine Schritte machen, beim Abstoß Druck aus dem Fußgelenk geben. "Beim Langlaufen kriegst du ein Gefühl für den Schnee", sagt sie. "Und du kannst das Gelände genießen: Jeder Anstieg wird mit einer Abfahrt belohnt." Wenn sie die Skibrille absetzt, strahlen ihre braunen Augen in der Sonne. "Langlauf ist ein Ausdauersport, aber es gibt Erholungsphasen." Sobald die Loipe flach wird, macht sie den Doppelstockschub. Dabei kommt die Kraft aus den Körperteilen oberhalb der Hüfte, die Beine können ausruhen. Nach jedem Schub richtet sie den Oberkörper auf, das ist immer eine kleine Pause zum Durchschnaufen.