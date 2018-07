Ich weiß, Kompromisse sind unbefriedigend. Jede Partei muss auf etwas verzichten und zweifelt, ob sie vielleicht nicht doch zu viel nachgegeben hat. Aber Kompromisse können auch nützlich und praktisch sein – gerade für ein Land wie die Schweiz.

Unseren heutigen wirtschaftlichen Erfolg schulden wir auch dem, was ich den helvetischen Kompromiss nenne. Und der funktioniert so:

Die Sozialdemokraten und einige andere linken politischen Strömungen sind seit je in diesem bürgerlichen Land in der Minderheit. Sie mussten nach all den Pleiten zahlreicher alternativer Modelle, im Verlauf der Jahrzehnte zugeben, dass die Marktwirtschaft mit all ihren Unvollkommenheiten jedem anderen System überlegen ist. Nur sie schafft Reichtum. Punkt.

Aber, wie bereits der große Ökonom Friedrich August von Hayek sagte, kann der Wettbewerb, wie er für eine Marktwirtschaft unersetzlich ist, zu Situationen führen, die einen Ausgleich nötig machen.

Für ihre Anerkennung der Verdienste der Marktwirtschaft hat sich die pragmatische und reformistische Linke eine Gegenleistung ausbedungen. Der Reichtum soll anders verteilt werden – und diesbezüglich hat die Linke im letzten Jahrhundert viel erreicht. Ja, Männern wie dem Gewerkschaftssekretär Konrad Ilg, dem Vater des 1937 unterzeichneten Friedensabkommens für die Uhren- und Metallindustrie, schuldet das Land einen großen Dank für seine unvergesslichen Leistungen.

Die Progression in der Besteuerung und der Begrenzung der AHV-Leistung für Gutverdienende, ungeachtet der bezahlten Beiträge, sind zwei Säulen des sozialen Ausgleichs. In der Schweiz zahlen zehn Prozent der Steuerpflichtigen 77 Prozent der Bundessteuern; es sind jene mit einem hohen Einkommen. Von den 4,8 Millionen Steuerpflichtigen ist eine Million auf Bundesebene von den Steuern befreit.

Und wer eine AHV-Rente bezieht, kriegt nicht mehr als 2.000 Franken im Monat, ungeachtet dessen, wie hoch die Beiträge waren, die er während seines Arbeitslebens einzahlte.

All dies ist ein Ausdruck von Solidarität – und ein Weg zur Umverteilung des Reichtums.

Trotz ihres Erfolgs, oder vielleicht gerade deswegen, schwimmen den sozialdemokratischen Parteien in Europa (und auch in der Schweiz) die Felle davon. Sie verlieren an Wählern. Das beeindruckendste Beispiel waren die Bundestagswahlen in Deutschland.

Anthony Painter, ein englischer Publizist, der Labour nahesteht, hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Left Without a Future? . Die sozialdemokratischen Parteien identifizieren sich gemäß seiner These mit dem Wohlfahrtsstaat, einem zentralisierten Regierungen, Massenparteien und Gewerkschaften. Das sind alles Institutionen, die heute in der Kritik stehen. Und dies auch zu spüren kriegen.

Mit seinen Vorschlägen und Analysen mahnt Painter kategorisch davor, alte marxistische Lösungen aus der Mottenkiste zu holen, um einen neuen Aufschwung zu erreichen. Es würde einen gefährlichen Rückschritt bedeuten.

Das ist aber leider genau das, was einige Linke zurzeit in der Schweiz versuchen. Sie forderten mit ihrer 1:12-Initiative staatlich regulierte Löhne, im Mai stimmen wir dank ihnen über die Einführung von staatlichen Mindestlöhnen ab, bald steht ein Urnengang an über ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Und auch über die Initiative für eine Erbschaftssteuer auf Vermögen, die schon während Jahren besteuert worden sind, wird bald entschieden.

Alle diese Vorschläge vor Augen, gewinne ich zunehmend den Eindruck, dass links orientierte Kräfte den helvetischen Kompromiss gekündigt haben. Das ist gefährlich!

Zwängt man die Marktwirtschaft in ein Korsett, höhlt man sie aus – und gefährdet damit den Reichtum des Landes. Also den Reichtum von uns allen.