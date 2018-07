So also sieht ein Schuss in den Ofen aus. Um nicht zu sagen in den Kamin. Die Schwarzen Brüder als Abenteuerfilm im Kino – wer ihn nicht gesehen hat, der hat sich Ärger erspart. Denn es stammt ja nicht wirklich aus dem Kopf des großen Regisseurs Xavier Koller, was hier sozialromantisch fantasiert wird, eine Disney-Version, die Jugendliche im Blick hat und dabei das Herz der Geschichte verkauft. Zwei deutsche Drehbuchautoren sind für die geschönte Version haftbar zu machen. Ihr Interesse galt unverkennbar dem Ziel, eher im Kinderfernsehen Quote zu machen, als ein unrühmliches Kapitel Schweizer Geschichte redlich nachzuerzählen: das Sozialdrama der Tessiner Kaminfegerbuben, der spazzacamini, in Mailand. 2015 soll es klappen. Die Schwarzen Brüder werden im Kinderkanal ausgestrahlt. Spätestens dann steht der unverstellten Lektüre des Romans wieder nichts mehr im Weg.

Das Tessin war ja schon immer eine Schatzkammer der Mythen und Märchen. Zumindest aus Deutschschweizer Sicht. Doch jetzt gibt es eine Parabel zu erzählen, eine Lektion in Unbeirrbarkeit, die zwar so klingt, als stamme sie aus dem Reich der Fantasie. Doch die Geschichte spielt in der Realität, und ihr Pate ist kein Geringerer als Alt-Bundesrat Flavio Cotti. Das Schicksal der spazzacamini darf sich nicht wiederholen! Deshalb wird im Maggiatal, im größten Seitental der Südschweiz, an der Zukunft gebaut.

Hier hat das Fundraising für ein Projekt begonnen, das als Leuchtturm weit ins Land strahlen soll. Flavio Cotti, an seiner Seite die langjährige CEO des Luzerner KKL, Elisabeth Dalucas, und eine Troika Schweizer Kulturtäter, Vermittler, Masterminds haben sich zusammengetan, um Großes zu realisieren: Ein internationales Bildhauerzentrum soll entstehen, das Centro Internationale di Scultura in Peccia.

Zuvorderst aber steht: Cotti, Präsident des Patronatskomitees. Denn Selbsthilfe war schon immer eine der hervorragenden Tessiner Qualitäten. Die Gründung des schönsten Theaters der Schweiz zum Beispiel, des Teatro Sociale in der Kantonshauptstadt. Es war die Initiative einiger Patrizier, dank derer die Bürger von Bellinzona Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem eigenen Theater kamen. Patrizier, wie sie in der Villa dei Cedri wohnten, die heute die städtische Kunstgalerie beherbergt. Dort ist im Februar eine Ausstellung des vergessenen Tessiners Mario Comensoli zu sehen. Er war der Maler der Saisonniers in Zürich, der Arbeiter aus Apulien, Kalabrien, Sizilien, aber auch der No-Future-Generation am Zürcher Platzspitz. Als Kind italienischer Emigranten, als Gelegenheitsarbeiter in jungen Jahren war Comensoli dafür prädestiniert.

Eigeninitiative als DNA einer Randregion. Im Tessin kann man ihr auf Schritt und Tritt begegnen – siehe die Entstehungsgeschichte des Teatro Sociale in Bellinzona. Das Haus, eine Viertelstunde Fußweg von der Villa dei Cedri entfernt, wurde nach den hochfliegenden Plänen des damals wichtigsten neoklassizistischen Architekten der Lombardei gebaut. Noch heute ist das Logentheater ein Juwel und das einzige erhaltene Theater aus dem 19. Jahrhundert in der Schweiz überhaupt. Mummenschanz zeigen im Februar hier ihr erstes, eigens für die Schweiz entwickeltes Familienprogramm, Bühnenhöhenflüge der Fantasie in einem Kanton, der für Utopien und Utopisten schon immer ein fruchtbarer Boden war. Nicht nur auf dem Monte Verità, diesem Zauberberg der Gegenkultur.

Heute sammeln sich die Utopisten an den Ufern der Maggia. Dort wollen sie ihr Bildhauerzentrum bauen. Flavio Cotti ist Bürger der Gemeinde Lavizzara, um die es geht. Und es geht um sie, weil auf ihrem Boden Marmor abgebaut wird. Beim Dorf Peccia befindet sich der einzige, kommerziell nutzbare Marmorsteinbruch der Schweiz. Seine Qualität, sagt man, ist jener von Carrara ebenbürtig. Mario Botta zum Beispiel hat sich diesem Marmor vom Fuße des Punta della Rossa verschrieben, er verwendet ihn am liebsten in Kombination mit dem schwarzen Granit, der weiter unten im Tal abgebaut wird.

Nur sieben Kilometer von Peccia entfernt, in Mogno, steht Bottas Chiesa di San Giovanni Battista. Ein elliptischer Grundriss und abwechselnde Schichten aus Peccia-Marmor und Vallemaggia-Granit. Es regnete bei meinem ersten Besuch, tatsächlich, und der Blick durch das Glasdach in den Himmel traf auf uferloses Grau. Jeden Moment konnte Max Frischs Herr Geiser eintreten: Der Mensch erscheint im Holozän. Doch selbst Lurchen schien es zu naß.

Das Künstlerehepaar Alex Naef und Almute Grossman-Naef führt in Peccia eine Bildhauerschule, die heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Die Schule ist international hoch geachtet, und Steinbildhauer wie Daniel Hardmeier, dessen Arbeiten zurzeit in Gosca zu sehen sind, unterrichten regelmäßig dort.

Marmor, das Gold des Maggiatals. Er ist der Stoff, aus dem der Traum ist, aus der Bildhauerschule, aus Peccia überhaupt ein Marmor-Mekka zu machen. Ein Centro mit Ausstellungs- und Konferenzräumen, mit Ateliers, Stipendien für sieben Künstlerpersönlichkeiten aus aller Welt. Die neu gegründete Stiftung hat bereits sechs Millionen Franken gesammelt, die Comune di Lavizarra an einer Gemeindeversammlung mit Applaus 500.000 Franken zugesichert. Und auch der Kanton glaubt an das Projekt. Fünf Millionen Franken wird er übernehmen, vorausgesetzt, man findet auf privatem Weg weitere fünf Millionen. Dafür weibeln die Kunst-Komplizen. 2018 soll das Zentrum eröffnet werden. Wer legt den ersten Stein?

