Waagerecht:

6 Geschätzt für Angebot an Speis und Trank unter rauer Schale 10 Angeblich gezählt fürs Dörfer-Einwohner-Register 13 Ratlosigkeit und Unzufriedenheit sind die ersten Vorbedingungen für den ... (Th. A. Edison) 16 Kein Knüppeln oder Asten, mehr ein Weniger-Weg-Machen 19 Berg-Kristall, unklar 20 Wider das Borstige in die Hand genommen 21 Volksmunds Warnung: Wo du hörest hohe Schwüre, steht die ... vor der Türe 23 Hat seinen Berg, wo der Drachen zum Fels kam 25 Sind da, um durchfädelt, verleint, behakt zu werden 26 Die ganze erste und über die Hälfte der zweiten vom Edelmetall 27 Haltbares Beispiel von Meinungsfreiheitsnutzanwendung 29 Die verhängnisvolle Neigung der Menschen, über etwas, das nicht mehr zweifelhaft ist, nicht länger nachzudenken, ist die Ursache der Hälfte aller ... (J. St. Mill) 32 Von Eichendorff besungen, nebst Höhen, vorm schönen, grünen Wald 33 Hemmnis auf dem Pfad des Wagens 34 Landmanns Alltag, Hauseigners Extraprojekt 36 Bei den Anglerutensilien selbstverständlich inklusive 38 Wer leicht verzeiht, lädt die ... ein (Sprichwort) 41 Gern verstärkt auf den Lippen: verschönt manchen Abend, manchen Morgen 42 Anredliches für den Bürger in Bourbonenkönigs Reich 43 Hat das gebisse Etwas, um gut durchzukommen 44 Eine Lady ist eine Dame, die aus Männern ... macht (A. Guinness) 45 Hießen z. B. Trude, z. B. Wanda einst im Klamaukkino

Senkrecht:

1 Grundlagen der Vielfelderwirtschaft im Büro 2 Gehört zum alten Eisen 3 Täglich andere kennt der Student, kennt der Banker 4 Im Blick des Polit- oder Pressearbeitseinteilers 5 Schwarzmalers Lautmalerei 6 Große tendiert zu besonders kleinem gemeinsamem Nenner 7 Ersetzt die Axt im Haus, wo’s um Feinteiligeres geht 8 Sprichwörtlich: Edle ... sind der beste Adel 9 Adressbestandteil für Eilschreiber 10 Macht immun gegen Argumente 11 Falls sich keine finden, werden Probleme erst unangenehme 12 Je rückgratiger der Mensch, desto leichter gelingt ihm anerkennendermaßen das 14 Lang in der Schachtel, kurz im Glase, bald im Kübel 15 Bei recht frühen Mathematikern schon im Kegelschnittmusterbogen eingezeichnet 17 Ist mit von der Partie, gehen 44 waagerecht zum Meeting 18 Klingt wie Schrei nach Quebec-Art: haben ihr Stamm-Land nahebei 22 Wem das Sichbilden übers Übertrumpfen geht, wählt gern das Motto: Was ... und andere ... lassen! 24 Alpinen Bruders markanter Nachbar 28 Sollte solcher Flagge zeigen, wird’s ein ziemlich rotes Tuch sein 30 Als baumbestandene Weite eine meist eingeschneite 31 Eigener Einzelfall von aller Welts 8 senkrecht 35 Titeltier desselben Autors, der später 5 senkrecht rufen ließ 37 Elbwassermehrung ganz im Westen 39 Mit viel Senkrechtsonne: Kapitale am Atlantikrand 40 Gelingt, wenn nicht nur das, sondern auch Hour und Location übereinstimmen

Lösung von Nr. 2207 (ZEITmagazin 5/2014):

Waagerecht:

6 LASTZUG 10 "Auto-Gramm", AUTOGRAMM 17 DAUERBRENNER 19 IONIER 20 STAUS 21 SAKRAL 22 MARC von Marc-us 23 SCHUECHTERN 25 DADA 26 SCHOENHEIT 28 AGE = Alter (engl., franz.) in Spion-age 30 KARAT, "Über sieben Brücken", "Der blaue Planet" 32 EEN = eins (ndld.) 34 ARKADE 36 die und Land POLEN 38 "der HELL-e Wahnsinn" 39 HETZE 40 LURE 41 (Partei-)BASIS 42 NEBEL 43 TERMINDRUCK 44 RIECHEN 45 EINTRACHT

Senkrecht:

1 MAUSCHELEI 2 Kurs-Chatten, KURSCHATTEN 3 FANATIKER 4 VORAN 5 Olympiade 2010 in Vancouver, KANADA 6 LATSCHEN, Kiefern u. Pantoffeln 7 SETH 8 TRAUEN 9 GES = Ges-amtheit, Ton ges 11 UNKE 12 TERRA = Erde (lat.) 13 GILDE 14 Amor und ROMA = Rom (lat., ital.) 15 Stern MIRA in Mira-kel 16 MECHANIK 18 "Nerven-BUENDEL" 24 HERZEN 27 TALMI 29 GERN 30 KOBRA, TV-Serie "Kobra, übernehmen Sie" 31 RESCH, frisch-knusprig 33 ELBE 35 DUINO (Rilke, "Duineser Elegien") 36 PEDRO Calderon 37 LAUCH-zwiebel, Schnitt-lauch 39 HECK in Heck-e