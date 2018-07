Eine spektakuläre Explosion wird Frankfurt am Sonntag erschüttern. Ein Hochhaus wird gesprengt, und wie es sich für die Stadt der Hochhäuser gehört, ist das Haus höher als alle anderen Gebäude, die jemals in Europa in die Luft gejagt wurden: 127 Meter vom Fundament bis zur Spitze. Fast eine Tonne Sprengstoff wird morgens um 10 Uhr gezündet, um rund 50 000 Tonnen Stahl und Beton zum Einsturz zu bringen – teils nur ein paar Dutzend Meter von anderen Häusern entfernt. Großes Kino also, und so nimmt die Spannung in der Stadt gerade mit jedem Tag zu. Man rechnet mit Zehntausenden Schaulustigen.

Nein, es geht um keine Bank. Abgerissen wird ein Turm der Universität. Viele Jahre lang war er das Zuhause der Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler – und ebenso hässlich wie unbeliebt. Das alte Gebäude in Bockenheim kann weichen, nachdem die Universität ihren neuen, schnieken Campus im Westend bezogen hat. Viele im Finanzzentrum Frankfurt verbinden die Uni heute mehr mit dem dortigen House of Finance als mit Adorno. Sign of the times.

Bis es auch einmal einen der Bankentürme trifft, wird wohl noch ein Weilchen vergehen. Aktuell wird in Frankfurt gebaut, gekauft und renoviert wie lange nicht. Im vergangenen Jahr wechselten Immobilien im Wert von 3,6 Milliarden Euro den Besitzer, 19 Prozent mehr als im Jahr zuvor, meldet der Dienstleister CBRE. Vor allem Hochhäuser gingen gut, mit ihnen lässt sich viel Geld auf einen Schlag anlegen. Ein Gebäude der Commerzbank war Investoren angeblich 265 Millionen Euro wert, andere Türme wurden auf 300 Millionen Euro oder gar 500 Millionen Euro geschätzt. Zuletzt, im Dezember, kaufte die deutsche Fondsgesellschaft Union Investment für 155 Millionen Euro ein Gebäude, das Teil eines neuen Ensembles am Main ist – dessen Name hier zu nennen ich mich weigere, so dämlich ist er.

Jetzt aber wird erst einmal abgerissen. Schauen wir uns das Spektakel an.