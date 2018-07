Die Selleriewurzel ist wegen ihres kräftigen Geschmacks eines der ältesten Würzmittel der Menschheit. Doch heute wirkt die runzelige Knolle manchmal etwas fremd, wie sie da im Supermarktregal zwischen den Hochglanzpaprikas und den niedlichen Babygurken liegt. Machen wir aus der Knolle eine hübsche Prinzessin. Machen wir einen Selleriesalat.

Alle Wochenmarkt-Rezepte © Miguel Medina/AFP/Getty Images

Dazu braucht man nicht unbedingt Mayonnaise. Es kann auch so gehen: Aus Essig, Olivenöl, Senf, Salz und Pfeffer rührt man sich eine Vinaigrette nach seinem Geschmack zusammen. Wenn man das mit einem kleinen Schneebesen macht, bekommt die Vinaigrette eine cremige Konsistenz. Dann wird der geschälte Sellerie in 1 bis 2 cm große Würfel geschnitten. Diese werden in Salzwasser gar gekocht, was ungefähr 10 bis 15 Minuten dauert. (Oder noch besser: Der gewürfelte Sellerie wird in einem Dampfeinsatz über kochendem Wasser gegart.) Den gekochten Sellerie aus dem Wasser nehmen, beiseitestellen und etwas abkühlen lassen.

Klein gehackte Kapern zur Vinaigrette geben und das Ganze in einer Salatschüssel mit den Selleriewürfeln vermengen. Ein hart gekochtes Ei grob hacken, zum Sellerie geben. Petersilie klein rupfen und zum Schluss über den Salat streuen.

Selleriesalat

(für 2 Personen)

1 mittelgroße Sellerieknolle

1 Ei (hart gekocht, gehackt)

2 TL Kapern (gehackt)

Petersilie (klein gerupft)

Essig

Olivenöl

Senf

Salz, Pfeffer