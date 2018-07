DIE ZEIT: Viele Menschen im Ruhestand sollen durch die Rentenreform der großen Koalition künftig mehr Geld bekommen. Was heißt das für Ihr Geschäft?

Markus Faulhaber: Die Reform ist eine Verteilung von Jung zu Alt, denn die jüngere Generation bekommt damit künftig noch weniger. Für Jüngere wird die Lücke zwischen heutigem Einkommen und künftiger Rente größer, sie müssen also noch mehr privat vorsorgen.

ZEIT: Was halten Sie von dieser Rentenpolitik?

Faulhaber: Sie ist problematisch, weil die Rentenreformen der letzten Regierungen konterkariert werden. Bei den Rentenplänen geht es bis 2020 um rund 60 Milliarden Euro, die am Ende auch von der jungen Generation finanziert werden müssen.

ZEIT: Gut für Ihr Geschäft, oder?

Faulhaber: Die Rentenlücke wird größer, und der Bedarf an zusätzlicher betrieblicher oder privater Altersvorsorge wird steigen, ja. Aber die Balance in unserer Gesellschaft verschiebt sich, und das macht mir doch Sorgen.

ZEIT: Für wen lohnt sich eine Lebensversicherung?

Faulhaber: Für jeden, der im Alter nicht nur von der gesetzlichen Rente leben möchte. Beim Aufbau der zusätzlichen Altersvorsorge kommt es ganz darauf an, wie viel Risiko die Menschen eingehen möchten. Für risikofreudige Anleger bieten wir zum Beispiel Rentenversicherungen an, bei denen die Kapitalanlage anfangs zu fast 100 Prozent in Aktien erfolgt. Das bedeutet natürlich größere Risiken als die Wahl eines klassischen Produkts, bei dem der Kunde seine Beiträge vor allem breit in sichere Kapitalanlagen mit entsprechend niedrigerer Rendite investiert. Daneben bieten wir unseren Kunden weitere Konzepte, in denen sie ihre Risikoneigung und Renditeerwartungen individuell ausbalancieren können. Unabhängig von allen Erwägungen bei der Kapitalanlage gilt: Wer eine lebenslange Rente garantiert haben möchte, kommt an einer Lebensversicherung nicht vorbei.

ZEIT: Wie sollten sich die Leute absichern?

Faulhaber: Wer das Risiko scheut und es sich nicht leisten kann, dass kurz vor Rentenbeginn die Aktienmärkte abstürzen, sollte sich eher für eine sichere Kapitalanlage entscheiden. Jemand, der schon sehr hohe Bezüge, etwa über eine betriebliche Altersvorsorge, erwarten kann, wird möglicherweise etwas riskanter investieren wollen. Aber bei der Altersvorsorge allein auf Aktien zu setzen wäre falsch, denn da sind die Schwankungen zu hoch.

ZEIT: Wer soll die Finger von der Lebensversicherung lassen?

Faulhaber: Jeder, der kurzfristig Geld anlegen will. Die Produkte sind auf einen langfristigen Horizont von mindestens zehn Jahren ausgelegt.

ZEIT: In der EU streiten gerade die Versicherungskonzerne und das Europäische Parlament darum, ob die Provisionen von Beratern veröffentlicht werden sollen. Was spricht dagegen?

Faulhaber: Welchen Mehrwert hat der Kunde, wenn er die Provision, also eine einzelne Kostenposition, kennt? Den Kunden interessieren verständlicherweise die gesamten Kosten des Produkts und ihr Einfluss auf die Rendite. Diese Informationen geben wir aber unseren Kunden schon heute, im Übrigen freiwillig. So transparent sind in Deutschland nur eine Handvoll Anbieter.