Auch 80 Jahre nach den blutigen Februartagen des Jahres 1934 ziert noch immer ein Gemälde jenes Mannes die Räumlichkeiten des ÖVP-Parlamentsklubs, der im kurzen österreichischen Bürgerkrieg mit Kanonen auf Arbeitersiedlungen feuern ließ. Engelbert Dollfuß, der Schöpfer des autoritären Ständestaat-Regimes, verfügt weiterhin über einen Stammplatz in der Ahnengalerie der Volkspartei, obwohl es kein Argument gibt, mit dem sich dieser fragwürdige Raumschmuck verteidigen lässt. Warum tut sich die Partei das an? Warum verhindert sie nicht, dass ihr Geschichtsbild im besten Fall konfus, in jedem Fall aber provokant wirken muss?

Reinhold Lopatka, als Klubobmann Hausherr der Parteiräume im Parlament, erklärte: Das Bild hänge im Parlament, weil Dollfuß Teil der Geschichte der Ersten Republik sei. Sein Bild sei "Mahnmal" dafür, dass es keine Alternative zur parlamentarischen Demokratie gebe.

Das ist gut gemeint, aber absurd. Das Bild hängt in den öffentlich nicht zugänglichen Räumen des Klubs. Also werden nur die ÖVP-Abgeordneten gemahnt, dass sich der Weg in die Diktatur nicht lohnt. Haben sie das nötig?

Lopatka und die ÖVP haben sich in gedankliche Widersprüche verrannt. Man sollte ihnen helfen, aus diesen herauszukommen. Die historische Forschung hat alles auf den Tisch gelegt: Die autoritären Neigungen des Engelbert Dollfuß sind bekannt, ebenso der Einfluss Benito Mussolinis, der ein autoritäres Österreich als Satellit in Mitteleuropa wünschte. Dazu kamen das strategische Dilemma, in dem sich Dollfuß zwischen Adolf Hitler und der sozialdemokratischen Opposition gefangen sah, und die Bereitschaft, mit der er einen drittrangigen Konflikt um die Geschäftsordnung des Nationalrates nutzte, um die Verfassung von 1920 zu zertrümmern. All das weiß man längst. Welche Botschaft, welche Mahnung sollte von einem Bild im ÖVP-Parlamentsklub ausgehen?

Natürlich hat Lopatka recht, dass es auch in der sozialdemokratischen Geschichte Aspekte gibt, auf welche die SPÖ nicht stolz sein kann – wie etwa das Verhalten Karl Renners im Jahre 1938. Und selbstverständlich übertrifft die Groteske des Geschichtsverständnisses der FPÖ alles andere: die Taktik einer Partei, die zwar die Revolution von 1848 für das "national-freiheitliche Lager" in Anspruch nimmt, aber die fast durchwegs von prominenten Nationalsozialisten bestimmten (Neu-)Anfänge der Partei ausklammert, sofern es nicht um Traditionspflege in ihrem Inneren geht. Dass es andere Parteien auch schwer haben, ändert nichts an der Peinlichkeit des Dollfuß-Bildes – ebenso wenig wie ein Hinweis auf Karl Kraus’ Urteil, Dollfuß sei, im Vergleich mit Hitler, das "kleinere Übel" gewesen.

Die ÖVP hätte es leicht: Sie könnte sich als Partei der Gründer der Zweiten Republik feiern; als Partei von Leopold Figl und Julius Raab. Freilich gab es noch Leopold Kunschak, dessen Biografie alles kompliziert macht, denn er war sowohl ein aufrechter Anti-Nazi wie ein glühender Antisemit. Er war es aber, der die Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945 für die ÖVP unterzeichnete.

Engelbert Dollfuß’ zentrale Rolle bei der Zerstörung der Demokratie erlaubt keine Zweideutigkeit, er war ein Überzeugungstäter. Und auch wenn er nicht in der Liga der Jahrhundertverbrecher Hitler und Stalin spielt – in der Regionalliga des Bösen ist er allemal.