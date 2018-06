Nina Petris dunkle Stimme legt sich über die Gewöhnlichkeit ihres Wohnzimmers. Holzdielen, eine Pflanze, Regale, in denen sich Bücher auf Buchreihen stapeln, ein Klavier, Kerzen im Fenster – in ihrer Wohnung in Hamburg-Altona deutet nichts darauf hin, dass hier eine Schauspielerin lebt, die auf der Straße erkannt wird. Mit zwei Musikern probt Nina Petri heute ein eigenes Programm aus Liedern und Texten, in Jeans, T-Shirt und Socken. Doch wenn sie singt, ist es, als werde ein Spot auf sie gerichtet: I’m Still Here von Tom Waits, ich bin noch da.

Im vergangenen Jahr ist Nina Petri 50 Jahre alt geworden, im selben Jahr hat sie in einer ZDF-Dokumentation über die unglamourösen Seiten ihres Berufs gesprochen. Über Existenzängste und Selbstzweifel, die sie begleiten, seit ihr an der Schauspielschule in Bochum eine große Karriere vorausgesagt wurde. Petri gewährt Einblicke in einen Alltag, den viele ihrer Kollegen lieber verbergen. Sobald Klavier und Kontrabass verstummen, weicht die Spannung aus ihrem Körper. Müde sieht sie aus an diesem Freitagmittag. Gestern Abend stand sie in den Kammerspielen auf der Bühne, in Die Damen warten von Sibylle Berg, heute wieder, morgen folgt der Auftritt mit den Musikern Don und Ray im Hamburger Theater Polittbüro. Es ist längst nicht immer so viel los bei Nina Petri. In ein paar Wochen wird die letzte Vorstellung von Die Damen warten sein, danach ist ihr Terminkalender fast leer. Dann wartet sie wieder privat – auf das nächste Engagement.

Wie ihr geht es etlichen Kollegen. "Schauspieler sind ständig arbeitssuchend, das ist berufsimmanent", sagt Jörg Brückner, der die Künstlervermittlung der Bundesagentur für Arbeit in Berlin leitet. Deswegen gebe es ja diese Abteilung, die sich speziell um ihre Belange kümmere. Dass viele Schauspieler, sogar bekannte, nicht von ihrem Beruf leben können, ist in der Branche ein offenes Geheimnis. "Aber es gilt als wahnsinnig unattraktiv, darüber zu sprechen", sagt Nina Petri. Lieber ziehe man sein schönstes Kleid an, schreite über den roten Teppich und tue geschäftig.

Prekäre Arbeitsverhältnisse gibt es woanders auch, aber selten liegen äußere Wahrnehmung und Wirklichkeit so weit auseinander wie bei Schauspielern.

In diesen Tagen befeuert die Berlinale das öffentliche Bild von den Schönen und Reichen. Doch nicht mal fünf Prozent der deutschen Schauspieler sind Spitzenverdiener mit über 100 000 Euro Jahresbrutto. Das ergab 2010 eine Studie der Uni Münster im Auftrag des Bundesverbands der Film- und Fernsehschauspieler (BFFS). 70 Prozent der Befragten verdienen nur bis zu 30 000 Euro brutto im Jahr. Tendenz der Gagen: sinkend.

Das Schweigen darüber hat auch mit der besonderen Beziehung zwischen Zuschauern und Künstlern zu tun. Menschen auf Bildschirmen und Bühnen wecken Sehnsüchte. Groß wird ein Auftritt erst durch die Projektionen des Publikums. Wer möchte die unbarmherzige Realität jenseits der Kulissen schon so genau sehen? Dass der rote Teppich ein Teil der Inszenierung ist, wird verdrängt. Es genügt doch, zu wissen, dass Nina Petri diese rotblonde Charakterdarstellerin ist, die man aus Krimireihen kennt, die mal mit Tom Tykwer und Doris Dörrie gedreht hat und für irgendwas den Bayerischen Filmpreis bekommen hat und den Deutschen sogar auch.

Vor einem Jahr wurde Nina Petri auf der Berlinale mit einem Mann fotografiert – die Bildbeschreibung: "Nina Petri and guest". Der "Gast" lacht, wenn er an dieses Foto denkt, die anonyme Beschreibung gefällt Andreas Petri besser, als wenn da stünde "Nina Petri und ihr kleiner Bruder".

Mit den Dumpinglöhnen wächst langsam auch der Widerstand

Zweihundert Kilometer von Hamburg entfernt, sitzt er in einer WG-Küche im 16. Stock eines Plattenbaus. Er ist ebenfalls Schauspieler. Doch bei ihm, dessen Gesicht man nicht kennt, zeigt sich der Beruf von einer noch härteren Seite. An der Tür hängt der Spielplan des Rostocker Volkstheaters, Andreas Petri hat seine Auftrittsabende grün markiert. Im Herbst packte er in Berlin seine Sachen, weil er ein Engagement bis zum Jahresende in Rostock bekommen hatte. Er lebt hier aus einem Koffer, "es fühlt sich an, als sei ich auf Montage". Doch die Stadt gefällt ihm besser als gedacht. Bis zur Ostsee kann er aus seinem Fenster blicken, über Platten und kältegraue Landschaft hinweg. Er wird noch sehen, wie sie wieder grün wird – nach vielem Hin und Her wurde sein Vertrag bis März verlängert. Danach wird er als Gast bis zum Spielzeitende im Sommer auf der Bühne stehen.