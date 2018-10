Pro: Das Gericht hat der Zentralbank zu Recht Grenzen aufgezeigt, schreibt Roman Pletter

Die Geschichte der Euro-Rettung wird gern erzählt als Konflikt zwischen schwäbischen Deutschen und griechischen Griechen, zwischen der Rente mit Ende 80 im Ruhrgebiet und der Rente mit Anfang 30 am Mittelmeer. Wegen des Pleite-Griechen, so die Erzählung des Boulevards, sollten sich die Deutschen als Sparer Sorgen machen um ihr Geld.

Das ist albern. Vielmehr sollten sich die Deutschen als Demokraten Sorgen machen um die Macht der Leute, die ihr Geld gerade retten. Um all die Zentralbanker, die schon in normalen Zeiten in okkulten Beratungen Entscheidungen treffen, die den Wert von Münzen, Scheinen und Bankguthaben sichern. Im Zuge der Krisenbewältigung sind aus den Philosophenkönigen im Turm der Europäischen Zentralbank nämlich Ökonomenkönige geworden, die Weltpolitik machen nach den Regeln der Ökonometrie.

Das Bundesverfassungsgericht hat diese große Macht vergangene Woche zu Recht infrage gestellt. Konkret hat es rechtliche Zweifel am Versprechen des EZB-Chefs Mario Draghi geäußert, unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen, um den Euro zu retten. Im Kern sagen die Richter: Die Notenbank darf keine Entscheidungen treffen, in deren Folge ein Land für Schulden eines anderen aufkommen muss. Die finale Entscheidung darüber haben sie an den Europäischen Gerichtshof überwiesen – vorläufig.

Draghis Ankündigung, im Zweifel Staatsanleihen zu kaufen, hat die Krise vorübergehend unter Kontrolle gebracht und den Parlamenten Zeit geschenkt. Sie sollten in dieser Zeit darüber entscheiden können, wie viel Souveränitätsverlust ihnen der Euro wert ist. Das war Draghis großes Verdienst.

Doch der Jubel darüber an den Finanzmärkten auf der einen Seite und die Krisen-Lethargie in der Bevölkerung auf der anderen haben dazu geführt, dass Draghis Intervention wie eine Dauerlösung behandelt wird. Unter Verweis auf sensible Märkte zweifeln sogenannte Marktteilnehmer in der Finanzszene sogar an, dass das Gericht noch ganz bei Trost ist. Dabei gibt es andere Kriterien als ökonomische zur Bewertung politischer Sachverhalte, die nicht minder legitim sind. In einer Demokratie sind diese Kriterien sehr klar. Deshalb ist es richtig, dass das Verfassungsgericht sich vom ökonomistischen Nebel der Debatte nicht hat verunsichern lassen. Es geht nämlich um die Frage, wer über Transfers zwischen Staaten entscheiden darf: ein Ökonomenkönig im EZB-Turm oder Parlamente?

Es kann darauf in einer Demokratie nur eine Antwort geben: Die EZB darf solche Entscheidungen nicht an Parlamenten vorbei treffen. Sich von derlei politischen Fragen fernzuhalten muss ohnehin ihr ureigenstes Interesse sein. Nur so kann sie ihre Unabhängigkeit wahren und ihrem Mandat gerecht werden, die Preise stabil zu halten. Sie darf dieses Mandat nicht vorschützen um anderer Ziele willen. Das gefährdet ihre Glaubwürdigkeit.

Die Tragik ist, dass gewählte Politiker mitschuldig sind daran, dass die Technokraten so mächtig wurden. Sie waren es, die Länder überschuldet haben, und sie waren es, die den Bürgern verschwiegen, welche Risiken mit der gemeinsamen Währung einhergehen. In der Krise hat Angela Merkel die Konsequenzen daraus nicht ziehen wollen. Sie wollte den Euro nicht aufgeben, aber wegen der Wähler auch keine Staaten retten – und zwang Draghi so zum Handeln.

Nun zeigt sich der Preis: Die Regierung droht die Kontrolle über die Staatsfinanzen zum Teil an die EZB zu verlieren. Die von Draghi klug gekaufte Zeit hat sie nicht ausreichend genutzt. Sie darf sich aber nicht davor drücken.

Wer den Euro bewahren will, muss einem gemeinsamen Topf zur Abwicklung maroder Banken zustimmen, muss eingestehen, dass Griechenland wahrscheinlich noch einmal Unterstützung braucht, und muss erklären, dass Transferrisiken auch in Zukunft bestehen. Es ist Europa zu wünschen, dass seinen Politikern das gelingt – dass sie eine Balance zwischen Haftungsrisiken und Eigenverantwortung der Staaten finden. Wenn die Kosten des Euro aber auch nach Jahren der Krise nur mithilfe undurchschaubarer Zentralbankgremien zu begleichen sind, dann gibt es keine demokratische Basis dafür. Es ist gut, dass das Verfassungsgericht daran erinnert.