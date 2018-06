Fragt man Geschichtsstudenten im ersten Semester, warum sie ausgerechnet dieses Fach gewählt haben, bekommt man nicht selten zur Antwort: weil man aus der Vergangenheit lernen könne. Fragt man sie nach dem Examen, was sie denn nun gelernt hätten, hört man, im glücklichsten Falle: Fragen zu stellen.

Für den bedeutenden Münchner Althistoriker Christian Meier ist der Geschichtswissenschaftler unentbehrlich. Denn ist nicht er es, dessen Verwunderung über die Gegenwart und dessen Erforschen der Vergangenheit das zeitgenössische Verständnis von Geschichte – und damit von Gesellschaft, Staat und Gemeinwohl – prägt? Der Historiker trägt mithin eine schlafraubende Verantwortung, konstatierte Meier bereits in seiner berühmten Baseler Antrittsvorlesung von 1968, die man nun mit seiner Abschiedsvorlesung von 2012 neu nachlesen kann: Der Historiker und der Zeitgenosse ist ein buchgewordenes Geschenk zum 85. Geburtstag von Christian Meier. Doch anstelle einer Verneigung von Fachkollegen in Form der üblichen Festschriften oder einer Kompilation der eigenen Werke lässt sich Meier auf die Fragen eines fast 60 Jahre jüngeren Nachwuchshistorikers ein: Die Vorlesungen flankieren Gespräche, die Meier mit Georg Frühschütz, einem seiner letzten Studenten, führte. Warum? Der habe ihn mit seiner Neugierde gefordert.

Die Interviews wollen erkunden, wie der Historiker, der auch Gegenwartskritiker ist, zu seinen Fragen komme: Zunächst erfährt man, wie Meiers Wunsch, als junger Student in Rostock das Aufkommen von Faschismus und Kommunismus zu verstehen, mit den eigenen Erfahrungen während des Krieges, einer gewissen Faulheit im Studium und Freundinnen in roten Bademänteln zusammenhängt. Eine zweite Unterhaltung beleuchtet die Jahre als Promovend und junger Familienvater: als er fast gescheitert wäre, weil seine Fragen an den Untergang der Römischen Republik zunächst zu groß waren – aber auf lange Sicht seinen Weltruf als Althistoriker begründeten. Ein drittes Gespräch verhandelt den Möglichkeitssinn – und löst sich damit am stärksten von der Lebensgeschichte eines Historikers, dessen Verdienste um das Fach darin liegen, auch die großen Bögen zu schlagen, etwa in seinem Buch Von Athen bis Auschwitz (2002) . Auf die Verdienste richten sich die beiden letzten Gespräche, die Meiers Blick auf den Historikerstreit, die Funktion des Intellektuellen und, schließlich, eine mögliche Vergleichbarkeit von Mustern des antiken und des aktuellen Europa diskutieren.

Dank der Mischung aus Vorlesung und Interview können auch Fachfremde mit diesem Band mühelos in geschichtsphilosophische Tiefen vordringen. Der Ton der beiden Diskutanten ist dabei nie belehrend oder naseweis, sondern in schönster Weise erkenntnisorientiert. "Ob man aus der Geschichte lernen kann, ist unsicher", weiß der Buchrücken und betont: "Von Christian Meier aber kann man lernen." Man möchte hinzufügen: Und von Georg Frühschütz kann man zu fragen lernen.