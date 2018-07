DIE ZEIT: Fast 80.000 indische Schulkinder lernen Deutsch – allein in den vergangenen zwei Jahren kamen 35.000 Schüler dazu. Bis 2017 sollen eine Million indische Schulkinder Deutsch können. Woher kommt das Interesse der Inder an der deutschen Sprache?

Markus Biechele: Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner Indiens, viele deutsche Firmen sind hier präsent, das Interesse an deutscher Kultur und Technik ist sehr groß. Immer mehr junge Inder finden auch ein Studium in Deutschland attraktiv. Und vor zwei Jahren hat die größte staatliche Schulkette Kendriya Vidyalaya Sangathan beschlossen, Deutsch an 1.000 Schulen einzuführen.

ZEIT: Bisher lernen indische Schüler so gut wie keine Fremdsprachen. Warum nun ausgerechnet Deutsch?

Markus Biechele ist Leiter Spracharbeit am Goethe- Institut in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.

Biechele: Deutsch wird mit Blick auf die Internationalisierung eingeführt. Viele Eltern und Schüler sind darüber sehr froh, sie hoffen, dass sich dadurch die beruflichen Perspektiven verbessern. Wir beraten auch Eltern, die sich informieren wollen, welche Wege sich mit der deutschen Sprache für ihre Kinder öffnen.

ZEIT: Woher sollen all die benötigten Deutschlehrer kommen?

Biechele: Das ist unsere größte Herausforderung: Es gibt bisher keine universitäre Deutschlehrerausbildung in Indien. Die meisten der Lehrkräfte, die derzeit unterrichten, haben ihr Know-how von den sechs Goethe-Instituten und fünf Goethe-Zentren im Land. Demnächst sollen aber auch an indischen Unis Deutschlehrer ausgebildet werden.

ZEIT: Die Ausbildung zum Deutschlehrer dauert bis zu drei Jahre. Wie gut ausgebildet sind sie?

Biechele: Das ist unterschiedlich. Wer ein Germanistikstudium hinter sich und an Fortbildungen des Goethe-Instituts teilgenommen hat, kann derzeit als sehr gut qualifiziert gelten. 90 Prozent der Schüler lernen auf hohem Niveau.

ZEIT: Ist Deutsch für Inder eine schwere Sprache?

Biechele: Für die meisten ist das Deutschlernen leichter, als man denkt. Eine Herausforderung ist allerdings die Aussprache. Hier ist Hindi – obwohl es wie das Deutsche eine indoeuropäische Sprache ist – doch recht weit entfernt. Und naturgemäß gibt es in Indien wenig Möglichkeiten, Deutsch von Muttersprachlern zu hören.

ZEIT: Wie vermitteln Sie die deutsche Sprache?

Biechele: Unsere Lehrbücher sind interkulturell angelegt und sehr alltagsbezogen. Man lernt ganz praktische Dinge wie: Wie frage ich nach dem Weg? Wie stellt man sich vor? Wann verwendet man Du oder Sie? Indische Lehrbücher sind ganz anders aufgebaut. Da geht es normalerweise sehr stark um Grammatik, und die Landeskunde ist eher faktenorientiert.

ZEIT: Spielt bei der Einführung von Deutsch als Fremdsprache eine Rolle, dass Deutschland Fachkräfte, vor allem in der IT-Branche, fehlen und diese verstärkt auch aus dem Ausland angeworben werden?

Biechele: Hier kommen sicher mehrere Faktoren zusammen: zum einen die guten Beziehungen zwischen Indien und Deutschland und das positive Deutschlandbild in Indien. Zum anderen die immer besseren Möglichkeiten, das Lernen der Sprache mit attraktiven und greifbaren Zielen zu verbinden: einem Studium oder Arbeitsaufenthalt in Deutschland oder der Mitarbeit bei einem der vielen deutschen Unternehmen in Indien.

ZEIT: An was denken die Inder, wenn sie an Deutschland denken?

Biechele: Deutschland gilt als ein wohlhabendes und sauberes Land. Und man stellt es sich als Land der Ingenieure vor: Inder schätzen die deutsche Technik, die deutschen Autos, die überall in Indien gefahren werden – und die deutsche Effizienz.