Große Pläne hat der neue Volksbürgermeister in Leoben. Er will eine obersteirische Metropole mit über 100.000 Einwohnern schaffen, weshalb Leoben, Bruck und Kapfenberg zu einer Megapolis zusammengeschlossen werden sollen. Der Name steht noch nicht fest. Leobrukapf oder Kap Leobru sind in der engeren Auswahl. Diese Überlegungen machen Sinn, handelt es sich doch durchwegs um Stahlstädte. Ein neues Magnitogorsk in der Mur-Mürz-Furche sozusagen. Natürlich soll ein leistungsfähiges U-Bahn-System das ganze Stadtgebiet durchqueren. Auch alle anderen Segnungen, die Megacitys auszeichnen, sind vorgesehen. Die schlechte Luft ist sogar bereits vorhanden. Es fehlen noch ausgedehnte Shoppingmalls und bankrotte Kinomegaplexe am Stadtrand oder eine pulsierende und breit gefächerte Drogenszene. Wenn das einmal geschafft ist, kann der Großstadtplaner an weitere Schritte denken. Graz liegt zwar ein gutes Stück Weg entfernt, könnte aber dennoch zunächst als Vorort annektiert werden. Dadurch würde die neue heimliche Hauptstadt der Steiermark auch über eine intakte Bettlerszene verfügen. Ebenfalls ein wesentlicher Indikator für den Weltstadtcharakter. Um die beiden Städte vernünftig zu verbinden, sollte in den unendlichen Weiten zwischen Andritz und Frohnleiten ein gigantisches Kernölkombinat aus dem Boden gestampft werden. Enorme Käferbohnenmonokulturen könnten als grüne Lungen fungieren. Das die Verdauung anregende Grundnahrungsmittel müsste auch unbedingt das neue Stadtwappen von Leobrukapfgraz zieren. So macht eine Gemeindezusammenlegung erst wirklich Freude.