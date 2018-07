Als achtjähriger Junge interessiert man sich nicht gerade brennend für die Dinge des Herzens, für Perfektion, für Harmonie – man interessiert sich eher dafür, dass es knallt, für Rasanz, für das vermeintlich Spektakuläre. 1984, bei den Fernsehübertragungen der Olympischen Winterspiele in Sarajevo, da schaute ich mir mit Hingabe die Ski-Alpin-Wettbewerbe an, Biathlon, Eishockey, bis zu jenem Abend, an dem meine Mutter meinte, wir müssten uns jetzt das Finale im Eistanz anschauen. Eistanz. Genau. Aber es lief eh nichts anderes, und meine Mutter sagte, da komme gleich dieses Paar aus Großbritannien, Jayne Torvill und Christopher Dean, die seien ganz toll, und ich saß vor dem Fernseher, und dann kamen Jayne Torvill und Christopher Dean, und ich erwartete nichts als Langeweile. Die ersten Takte des Boleros ertönten, und die beiden lagen auf dem Eis, und dann begann etwas, das ich nicht begriff, aber während ich Jayne Torvill und Christopher Dean bei ihrem Tanz zusah, bekam ich eine Ahnung von etwas, das mit Schönheit zu tun hat – wohl auch mit Liebe. Als es vorbei war, erhielten die beiden die höchste Punktzahl, die jemals vergeben wurde, bis heute ist das nicht wieder vorgekommen. Und ich werde nie vergessen, wie Jayne Torvill auf dem Eis tanzte und mich mit dem, was ich sah, heillos überforderte.