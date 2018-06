Anfang August 1914 hockt ein Mittdreißiger mit Wuschelhaaren und Zottelbart am Schreibtisch seiner kargen Münchner Mietswohnung und beginnt nach zwei Jahren Pause wieder mit seinem Tagebuch. "Der Himmel ist klar und voll Sternen, aber über die Akademie ragt der Rand einer weißen, in dicken Schichten gehäuften Wolke, in der es unaufhörlich blitzt", schreibt er in der Nacht zum 4. August. "Unheimlich grelle, lang sichtbare, in horizontaler Linie laufende Blitze. Und es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Seit 3 Tagen rasen die Götter. Wie furchtbar sind diese Zeiten! Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod!"

Erich Mühsam, der Literat und Anarchist, hatte bis zum Kriegsbeginn von einer besseren Welt geträumt. "Anarchie bedeutet Herrschaftslosigkeit", schrieb er 1912, nicht "Zügellosigkeit"; er wollte den Menschen gut und frei. Und litt darunter, dass er selbst nicht immer gut und frei war. In seinen Gedichten wird geliebt, gekämpft und versagt: "Was ist der Mensch? / Ein Magen, zwei Arme, / ein kleines Hirn und ein großer Mund, / und eine Seele – daß Gott erbarme!"

Nun aber gilt: "Wer am meisten Menschen mordet, gewinnt", wie er am 13. August 1914 schreibt. Am 11. September lautet ein Eintrag: "Es gibt kein Volk und kann keins geben, das zivilisiert genug wäre, um zivilisiert Kriege zu führen. Denn der Krieg selbst ist etwas Unzivilisiertes ..."

Der Antimilitarist erliegt der Kriegspsychose

Mühsams Tagebücher, für deren Herausgabe der Verbrecher-Verlag unlängst den Kurt-Wolff-Preis 2014 erhielt, entfalten das Panorama einer vom Krieg gepeinigten Seele. "Wo man hinhört: Gefallen, ermordet, gestorben, verschollen, verhaftet, wahnsinnig. Das ist die große erhebende veredelnde Kriegszeit" (23. August), "Blut – Blut – Blut. Die ganze Erde ist eine Schlachthalle geworden" (24. November).



Zugleich beobachtet Mühsam sich in den ersten drei Augusttagen selbst: "Ich ertappe mich irgendwie ergriffen von dem allgemeinen Taumel, entfacht von zorniger Leidenschaft, wenn auch nicht gegen etwelche ›Feinde‹, aber erfüllt von dem glühend heißen Wunsch, daß ›wir‹ uns vor ihnen retten! Nur: wer sind sie – wer ist ›wir‹? – Aber der Gedanke ist doch grauenhaft, daß die Russen ins Land kommen könnten. Barbaren? Immerhin Menschen andrer Art, ohne Achtung vor unsrer Welt, ohne Rücksicht auf unsre Gefühle mordend und sengend, Frauen und Kinder mißhandelnd und mit unsern Kulturgütern Kosakenspäße treibend."

An seinen Widersprüchen arbeitet er sich das ganze Jahr 1914 über ab: "Man wird von der Massenhysterie selbst schon ergriffen" (6. August). "Ich aber, der Antimilitarist, muß alle meine Hoffnung dahin wenden, daß das Militär in Deutschland besser sei als die deutsche Staatskunst, sowenig ich den andern wünsche, was ich für die Unsern fürchte" (8. August) – ein Eintrag, den er am 12. November so kommentiert: "Warum eigentlich? Dies ist doch schon Kriegspsychose!"

Am 23. August noch einmal Selbstbeobachtung: "Aber eins fühle ich deutlich in mir: den Rhythmus, der alle bewegt, der gewiß keine Bejahung des Krieges ist, aber eine Entzündung ungekannter Liebe zur leidenden Kreatur, schicksalhaftes Mitschwingen, Ergriffenheit von dem Erlebnis, das alle bewegt. Und das ist mir sehr merkwürdig und macht mich argwöhnisch gegen mich selbst."

Das erste Kriegsjahr ist für Mühsam ein Jahr des inneren Ringens; äußerlich geht sein Leben als Bohemien weiter wie bisher: Trinkgelage, Geldnöte, Gedichte und viel Sex ("Der erotische Drang ist infolge der unausgesetzten nervösen Spannung außerordentlich aktiv").

Aber er erkennt in den Deutschen die wahren Kriegstreiber

Mühsam, der Utopist, erweist sich in seinem Kriegstagebuch als Mann des genauen politischen Urteils. Meisterhaft destilliert er aus der offiziellen Propaganda und der Hurrapresse die versteckten Wahrheiten über den Kriegsverlauf heraus.

Schon am 8. August steht für Mühsam fest: "Deutschlands Rüsterei, der unstillbare Ehrgeiz, die europäische Militärhegemonie zu sein, hat das Unglück verschuldet." Notwendigerweise "mußte aus all dem die Wirkung kommen, daß die drei Mächte mit vereinten Kräften es unternehmen, den furchtbaren Zwang, alle Volkskraft in die Waffenrüstung zu stecken, in gemeinsamer Unterdrückung Deutschland zu brechen".

Einen Tag später ein Stoßseufzer: "Hoffentlich töten sie mir meine Freunde nicht!" Doch sie fallen einer nach dem anderen. Diejenigen, die noch nicht im Feld sind, preisen fast alle den Krieg; Mühsam bleibt ihnen trotzdem treu, fühlt sich aber zunehmend "allein unter denen, die ich kenne". Am 31. Dezember 1914 heißt es: "Der letzte Tag dieses fürchterlichen Jahres. Was aber vor uns liegt, ist grau und schrecklich."

Mühsam beginnt 1915, linke und pazifistische Bündnisse zu schmieden, ist bald ganz Aktivist. Im März 1918 wird er zum Vaterländischen Hilfsdienst eingezogen, verweigert und kommt ins Gefängnis. Dann nimmt er an der Revolution teil und an der Münchner Räterepublik. Es folgen Festungshaft, Freilassung, in der Weimarer Republik schließlich Kampf gegen die Nazis. Sie ermorden den tapferen, genialen Freigeist am 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg.