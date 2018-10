Es ist, als dürfte einer, der ewig in einen versteinerten Kragen eingesperrt war, plötzlich den obersten Hemdknopf lockern und endlich frei atmen. Seit Juli 1914 macht Familie Buber, wie jedes Jahr, Italienferien, verbringt die Sommerfrische in Pescara. An einem Augustmorgen schreibt der Ehemann und Vater zweier kleiner Kinder in sein Kriegstagebuch, mit dem er nicht zuletzt dringend Geld verdienen will: "Heute Nacht weckten mich Kanonenschüsse vom Meer her, ich stand am Fenster über dem urweltlich stillen Strand [...] und ich wusste nicht, was es war [...] nur dass es Vernichtung war, weithin nach allen Seiten Vernichtung, und – Reinigung des Geistes."

Der Mann am Meer ist vom Krieg ganz ergriffen und zugleich unglücklich, wegen Untauglichkeit nicht ins Feld zu dürfen. Wenigstens mit Worten will er dabei sein: Erlebnis, Bewegung, Volk, Gefahr, Aufopferung, Gewalt, Kampf und Tat, was für eine Verheißung. "O Ihr vom Geist Berufenen", schreibt er. "Wer sein Leben liebt, wird es verlieren." In einem Brief heißt es: "Die Neuzeit des Glaubens bricht an." Incipit vita nova! Dann ist noch von leuchtenden Wunden und predigenden Schreien die Rede.

"Kriegsbuber" ist er für diese Begeisterung genannt worden: Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, einer der geistigen Väter des Zionismus, dem die Welt die Geschichtensammlungen der chassidischen Tradition verdankt, der nach dem Krieg das einflussreiche Hauptwerk Ich und Du über das Dialogische und die Zwischenmenschlichkeit verfasste und dem zusammen mit Franz Rosenzweig eine bleibende Bibelübersetzung gelang.



Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war er begeistert. Dabei ging es auch anders: Die jüdischen Intellektuellen Walter Benjamin, Georg Lukács und Gershom Scholem wollten nicht Soldaten werden, und der sozialistische Anarchist Gustav Landauer war, anders als sein Freund Buber, von Anfang an gegen den Krieg.



Kafka findet ihn langweilig, doch Prag liebt Buber

Der Geist: Das ist eine alles vernebelnde Chiffre für die verwirrende intellektuelle Vielfalt der Vorkriegszeit, und ein Vertreter der Geisteswelt war Martin Buber, ein jüdisches Kind des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn, geboren 1878 in dessen Metropole Wien. Nach der frühen Scheidung der Eltern wuchs er mutterlos auf im galizischen Lemberg bei den wohlhabenden, hochgebildeten und Talmud-gelehrten Großeltern, in humanistisch verstandener Mehrsprachigkeit, polnisch, hebräisch, jiddisch und deutsch. Buber sagte über sich, er sei ein polnischer Jude aus aufgeklärter Familie. Um 1900 dachte die Schriftstellerin Margarete Susman beim "Anblick dieses zarten, schmächtigen Menschen": "Das ist kein Mensch, das ist reiner Geist." Zweifellos verkörperte der frühe Buber die Sehnsucht nach einem geistigen Aufbruch, einer spirituellen Erweckung, die den ganzen Menschen erfasst.

Diesem Buber bleibt es nicht erspart, für die Peinlichkeit mancher frühen Ekstatik und Erregungsphilosophie, etwa in seinem prophetischen Entwurf Daniel von 1913, Kopfschütteln zu ernten. Franz Kafka schreibt im Buber-begeisterten Prag 1913 an Felice Bauer: "Er macht auf mich einen öden Eindruck. Allem, was er sagt, fehlt etwas." Andere, etwa der Sozialist Landauer, finden für die experimentelle Poetik des neuen jüdischen Erweckers begeistertes Lob: Buber schaffe eine "sprechende Sprache"! Wie tonlos muss die bürgerliche Gesellschaft der Jahrhundertwende für ihn gewesen sein.

Und dann gründet eine Handvoll Männer um Buber und Landauer doch tatsächlich eine Art Orden, den Forte-Kreis, der zu Pfingsten 1914 ein einziges Mal pfingstlich tagt. Warum tagt er? Der Religionshistoriker Scholem hat es später in unnachsichtiger Klarheit gesagt: Diese Männer hatten vor, als "Pneumatische Gemeinschaft" – heiligbegeistigt also – "die Welt aus den Angeln zu heben und die europäische Kultur an ihren Wurzeln zu verändern". Das Leiden an einer geistlos erstarrten Moderne, die der Freiheit die Luft abschnürte, war für diese Männer so groß, dass keine Selbstüberschätzung, keine Weltfremdheit ihnen als zu lächerlich vorkam.

Bis 1916 brauchte Buber, um die Wirklichkeit in sein Denken eingreifen zu lassen. Dann erst überzeugte Landauer ihn, sich vom Trugbild der "Reinigung" durch den Krieg zu lösen. Sein Umdenken hat Buber später, 1960, allerdings in das Jahr 1914 vorverlegt. In autobiografischen Fragmenten notiert er eine Begegnung aus diesem Jahr. Da sei ein messianisch gestimmter christlicher Gast im Mai in Berlin bei Bubers zu Besuch gekommen und habe verkündet, in diesem Jahr werde der "Weltkrieg" ausbrechen. Buber hatte dieses Wort zuvor noch niemals gehört und es sich umso mehr eingeprägt. Welt? Krieg? Es müsse also etwas "Monströses" sein, das sich anschicke, "die Geschichte und mit ihr den Menschen zu verschlingen".