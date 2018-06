Die Zukunft des Fußballs gehört dem kleinen Mann. Das hat sich herumgesprochen, seit Urs Siegenthaler, der Spielbeobachter und Taktikexperte der deutschen Nationalmannschaft, den Fußballplatz mit dem Zentrum einer Großstadt verglichen hat. Siegenthaler fragte: Würde man dort, wo die Räume eng, verbaut und von Strafzettelschreibern kontrolliert sind, mit einem riesigen SUV umherkurven? Oder nicht doch eher mit einem Smart?

Deshalb wird es niemanden wundern, dass aus dem in allen Bereichen fußballerischen Wahnsinns führenden Spanien kürzlich die Meldung kam, ein achtjähriges Supertalent namens Claudio Nancufil sei aus Argentinien eingeflogen worden und habe erst bei Real Madrid und dann beim FC Barcelona vorgespielt. Denn, um bei Urs Siegenthaler zu bleiben: In der Innenstadt kommt der kleine, schnelle Junge, der auf dem Skateboard davonsausende Balldieb, noch viel besser voran als der Smart.

Das Bild des idealen Fußballhelden hat sich gründlich gewandelt: Es ist nicht mehr der stolze Feldherr vom Schlage eines Beckenbauer, der aus großer Höhe stoisch über das Schlachtfeld blickt; sondern es ist der wendige, hakenschlagende, flink in einem Erdloch am Mittelkreis verschwindende und im gegnerischen Strafraum wieder auftauchende Kaninchenrammler (Philipp Lahm wurde von einer schwedischen Zeitung schon vor Jahren mit einem Kaninchen verglichen).

Dies ist das Muster: Immer kleinere Spieler werden immer jünger mit immer höheren Geldbeträgen zu immer größeren Vereinen gelockt. Sie müssen dort immer größere Strecken zurücklegen und immer mehr Ballkontakte produzieren. Die Zahl der gelaufenen Kilometer und der gespielten Pässe pro Mann und Mannschaft wird ganz allmählich ins Unendliche wachsen, hingegen werden die durchschnittliche Körpergröße und das Alter der Spieler zart, aber unaufhaltsam gegen null sinken. Beide Entwicklungen zusammengedacht, ergibt sich ein atemberaubender Hochbeschleunigungs- und Teilchenfußball, der heute allenfalls in seinen Grundzügen zu ahnen ist. Die Zukunft gehört dem Nano-Dribbler.

Dabei entsteht ein humanitäres Dilemma, das die Vordenker des Fußballs noch lösen müssen. Denn im Zaubergewimmel der Mikro-Superstars werden sich immer noch, um ein letztes Mal auf Urs Siegenthaler zu kommen, ein paar hochreifige Geländewagen ihren Weg bahnen. Was dem Fußball da bevorsteht, ist ein Maßstabsproblem: Wird man in der Lage sein, Spieler zu züchten, die gerade noch groß genug sind, dass sie von Maik Franz, Zlatan Ibrahimović oder Luiz Gustavo nicht ungespitzt in den Boden getreten werden?