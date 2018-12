Bei Forschung denken die meisten Deutschen zuerst an Unis und Fachhochschulen, bei Produktentwicklung an die Labore großer Konzerne. In der Fraunhofer-Gesellschaft arbeiten 23.000 Mitarbeiter in fast 80 Einrichtungen an 40 Standorten am Übergang von der Erkenntnis zur Anwendung, an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.



Seit Ende 2012 steht Reimund Neugebauer an der Spitze der Organisation. Der gelernte Maschinenbauer und Experte für Umformtechnik ist der erste Ostdeutsche, der eine der großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen leitet. Sein Auftrag: Innovation organisieren

DIE ZEIT: Gibt es einen perfekten Innovationsprozess, der von der Idee zum Produkt führt?

Reimund Neugebauer: Perfektion wird man vermutlich nie erreichen. Aber es gibt so etwas wie einen mustergültigen Innovationsprozess.

ZEIT: Die vielleicht bekannteste Fraunhofer-Innovation der jüngeren Vergangenheit war die Entwicklung des MP3-Standards für Musikdateien. Da ist der Prozess gründlich schiefgegangen.

Neugebauer: Wir haben MP3 damals ins Ausland lizenziert, weil wir in Deutschland keine Interessenten gefunden haben. Dennoch ist MP3 für mich ein Idealbeispiel.



Von der Idee bis zur Anwendung ist es ein teurer Weg

ZEIT: Obwohl Deutschland die Technologieführerschaft verschenkt hat? Das müssen Sie erklären!

Neugebauer: Am Anfang von Innovation steht immer eine originäre Idee, eine Erkenntnis. Die kann aus allen möglichen Ecken kommen, aus einem Max-Planck-Institut, aus einer Universität oder aus der angewandten Forschung. Dann kommt unser Part: Aus einer Idee muss eine Anwendung werden ...

ZEIT: Ist die Fraunhofer-Gesellschaft vor allem für den Transfer vom Wissen zur Wirtschaft zuständig?

Neugebauer: Viele der grundlegenden Ideen stammen ja von uns selbst. Teil der universitären Forschung und nah am Nachwuchs zu sein, das ist für uns unabdingbar. Wir wollen nicht nur Dienstleister der Wirtschaft sein. Unsere zentrale Aufgabe ist es, originäre Forschung und Innovations-Push für die Wirtschaft zu leisten.

ZEIT: Der ebnen Sie aber den Weg zum Erfolg, indem Sie unternehmerische Risiken abfedern.

Neugebauer: Wenn wir eine Anwendung identifiziert haben, entwickeln wir sie bis zum Prototyp oder zur Nullserie. Für Konzerne wie Siemens und VW wäre es kein Risiko, das selbst zu tun, für kleinere Unternehmen sehr wohl. Denn sie müssen viel investieren, um Produkte zu entwickeln und ihre Fertigung umzustellen, bevor sie Geld verdienen. Deswegen prüfen wir, ob eine Innovation wirklich reif für die Serie ist. Manche Ideen entwickeln wir gleich gemeinsam mit Unternehmen.



MP3 garantiert 9.000 Arbeitsplätze

ZEIT: Was war bei MP3 anders?

Neugebauer: Das Datenreduktionsverfahren wurde für den digitalen Rundfunk entwickelt und als Audiostandard definiert. Der Durchbruch kam aber erst mit dem Internet und der Verbreitung von leistungsfähigen PCs. Dann wurde es für Fraunhofer ein sehr erfolgreicher Innovationsvorgang. Allerdings war die deutsche Unterhaltungselektronikindustrie schon auf dem absteigenden Ast. Den ersten MP3-Player haben wir zwar mit einer deutschen Firma hergestellt, doch den Markt geschaffen haben Unternehmen aus den USA und Asien. Heute ist MP3 in fast allen Geräten der Elektronikindustrie, in Radios, CD-Playern, Computern und in Handys implementiert. Alle Firmen, die MP3, AAC oder andere Weiterentwicklungen des Formats in ihren Geräten einsetzen, zahlen Lizenzgebühren an Fraunhofer – und das seit vielen Jahren.

ZEIT: Das Ende eines Technikmärchens.

Neugebauer: Nein, die Geschichte geht weiter. Erstens fördern wir mit den Lizenzeinnahmen in der Fraunhofer-Stiftung Vorlaufprojekte. So kann sich Forschung aus Forschung finanzieren. Zweitens generiert der Einsatz von MP3 bei deutschen Unternehmen einen jährlichen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro, der 9.000 Arbeitsplätze sichert. Drittens, und darum ist MP3 für mich ein Musterbeispiel für Innovation, entwickeln und begleiten wir immer neue Anwendungen dieser Technik wie MP3 surround. Das geht kontinuierlich weiter. So wie wir mit den IIS den Audio-Standard geprägt haben, arbeiten wir mit unserem Heinrich-Hertz-Institut an neuen Videostandards.