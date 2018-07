Richard Strauss hat fürwahr auch scheußliche Opern geschrieben, und er wusste das. Feuersnot zum Beispiel, seit Zweitling von 1901, halb Wagner-Parodie, halb Racheakt gegenüber seiner Heimatstadt München (die den Erstling hatte durchfallen lassen): Da soll eine gewisse Diemut ihr "Lirumlarumlei" verlieren, ihre Jungfräulichkeit, und erst als dies geschieht, kommt das Feuer zu den Menschen zurück. Oder ebenjener Erstling, das Ritterdrama Guntram, dem der Komponist selbst später im Garten seiner Villa ein Marterl errichtete: "Hier ruht der ehr- u. tugendsame Jüngling Guntram, Minnesänger, der vom Symphonischen Orchester seines eigenen Vaters grausam erschlagen wurde. Er ruhe in Frieden!"

Auch über das Strauss’sche Spätwerk (Die Liebe der Danae, Capriccio) kann man sich die Haare raufen: diese Blaustrümpfigkeit und Dekadenz! Die Entschädigung freilich, von Salome bis Arabella, fällt opulent aus. Meisterwerke, die die Opernwelt veränderten, indem sie das Publikum verführten und läuterten. Wenn die Deutsche Grammophon nun sämtliche Strauss-Opern aus ihrem Archiv kramt, hat das etwas doppelt Rührendes: weil es einlädt, in Siebenmeilenstiefeln durch ein krudes Œuvre zu stapfen – und weil einem so viele gute alte Bekannte begegnen. Hilde Güden und Fritz Wunderlich in Daphne, Birgit Nilsson als Elektra, Luciano Pavarotti in der Kleinstpartie des italienischen Sängers im Solti-Rosenkavalier. Selige Zeiten, als die Schallplattenindustrie noch Opern produzierte!

Richard Strauss: Complete Operas (DG)