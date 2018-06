Manchmal fühlt sich Charly Hübner wie Vater und Mutter, wie Entertainer und Krankenschwester, wie alles gleichzeitig. Er putzt, kocht und bügelt, er ist der Held der Kindergeburtstage. Das Besondere daran ist, dass dies für ihn nichts Besonderes ist. "Natürlich teile ich mir mit meiner Frau den Haushalt, die Familienarbeit", sagt er. "Wo ich herkomme, machen das fast alle so."

Hübner stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, heute lebt er mit seiner Frau und deren Sohn in Hamburg. Er ist Schauspieler, man kennt ihn aus dem Rostocker Polizeiruf oder aus dem Kino. Da war er im Film Eltern zu sehen. Er spielte den Hausmann Konrad, der sich jahrelang nur um die Kinder kümmert. Als er wieder arbeiten will, kriselt es. Am Ende weiß man nicht, ob die Familie zusammenbleibt.

Dieser Film ist unbeabsichtigt einer für das westdeutsche Publikum geworden. Das bemerkte die Filmcrew, als Eltern in Berlin Premiere feierte. Im Westen schwärmten die Besucher, weil sie sich in dem Dilemma wiederfanden, Familie und Beruf nicht vereinbaren zu können. Und dann dieser Konrad – ein fürsorglicher Vater! "Ein Visionär" sei diese Figur für viele, sagt Charly Hübner. Ein neuer Typ Mann!

Im Osten aber fragten die Zuschauer, warum so ein Aufhebens um dieses Thema gemacht werde. Hier gelinge es doch seit Jahrzehnten, dass Mutter und Vater zur Arbeit gingen, während die Kinder noch nicht einmal richtig laufen könnten. Und dass sich die Männer intensiv um die Kinder kümmerten – das sei ja wohl keine Heldentat, sondern selbstverständlich!

Der Ostmann ist anders als der Westmann. Das erlebten die Macher des Films Eltern, und das zeigen auch zahlreiche Studien. Einerseits gilt er als Held in der Familie, andererseits als Versager in der Provinz. Wir wissen nicht viel über ihn, er ist ein ambivalentes, ein unbekanntes Wesen. Das liegt auch daran, dass die neue Väterdebatte am Osten vorbeigeht.

Seit Monaten wird in den Zeitungen, auch in der ZEIT, über die Krise der Männer diskutiert. Darüber, dass sie von sich mehr erwarten, als sie leisten können. Sie wollen gutes Geld verdienen, aber auch einmal eine Konferenz sausen lassen, weil das fiebrige Kind zum Arzt gebracht werden muss. Sie wollen nicht mehr nur mithelfende Männer, sondern Miterzieher sein; wollen Männer neuen Typs werden. Nur gibt es diese neuen Väter seit Jahrzehnten im Osten des Landes.

Fachleute konstatieren, der Ostmann sei auf einer höheren Evolutionsstufe

Die Krise der Männer ist vor allem eine Krise der westdeutschen Männer. Was denen unmöglich scheint, ist für viele Ostdeutsche eine Selbstverständlichkeit. Das zeigt etwa eine Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa jüngst für die Zeitschrift Eltern gemacht hat. Daraus geht hervor, dass sich die Väter in den neuen Ländern mehr um ihre Kinder kümmern und häufiger zu Hause mit anpacken. Jeder vierte Ostmann gab an, Elternzeit genommen zu haben; bei den Westmännern waren es hingegen nur 16 Prozent. Mehr als jeder zweite Mann aus dem Osten sagte, dass er mindestens die Hälfte der Hausarbeiten erledige, während der Anteil im Westen nur 34 Prozent betrug. Schließlich kamen die Macher der Studie zu einem verwegenen Schluss: Der ostdeutsche Mann stehe "auf einer höheren Evolutionsstufe als der West-Mann". Weil er putzt und kocht und wäscht – das ist die banale Erklärung. Dahinter steht, dass er eine gleichberechtigte Partnerschaft möglich macht. Es spricht nur kaum jemand darüber.

Über die Frauen in den neuen Ländern hat es längst Debatten gegeben. Was wurde nicht schon alles über sie gemutmaßt: Sind sie besser im Bett? Sind sie emanzipierter als Frauen in Westdeutschland? Sind sie härter als jeder Mann? Pragmatisch und unterkühlt wie Angela Merkel? Ja, die "Ostfrau" ist ein Phänomen, der "Ostmann" hingegen ein Phantom. Höchste Zeit also für eine Bestandsaufnahme.

Wir wissen über ihn schon, dass er zwar entlastet, dass er aber auch verunsichert sein muss. Entlastet, weil nur 52 Prozent der Männer in den neuen Ländern Alleinverdiener sind, in Westdeutschland sind es 78 Prozent. Verunsichert, weil allein jeder zweite bis zum 25. Lebensjahr mindestens einmal arbeitslos war. Und weil diese Männer in vielen ländlichen Gegenden ziemlich einsam sind. Sie hängen offenbar mehr an ihrer Heimat als die jungen Frauen. Von denen hat jede vierte die neuen Länder verlassen. Von den gleichaltrigen Männern war es nur jeder fünfte. Deswegen kommen in manchen Landkreisen auf 100 junge Männer nur noch 80 junge Frauen.

"Aus meiner Schulklasse gibt es vier, fünf Männer, die immer noch als Singles leben", erzählt Charly Hübner. Viele finden keine Frau, weil sie dageblieben sind. Das rüttele natürlich am Selbstbewusstsein. "Bei unseren Klassentreffen bemerke ich einen großen Unterschied zwischen denen, die geblieben, und denen, die auf dem Selbstverwirklichungstrip unterwegs sind, in Australien oder sonst wo", sagt der Schauspieler.

Studien weisen inzwischen nach, dass viele Jungs in den Schulen benachteiligt werden, dass sie deutlich schlechtere Zeugnisse mit nach Hause bringen als die Mädchen. In den neuen Ländern kamen im Jahr 2010 auf 100 Abiturientinnen nur 78 Abiturienten.