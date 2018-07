Das Nein der Schweizer zur Masseneinwanderung ist beim europäischen Publikum auf Unverständnis, Panik und Verachtung gestoßen. Manche sehen darin ein düsteres Fanal für die gemeinsame Zukunft, ein "Fuck Europe" ausgerechnet von einem seiner weltgewandtesten und offensten Völker. Wenn schon die reiche Schweiz nicht mehr mit der Zuwanderung klarkommt, was werden die Europawahlen dann erst in Frankreich, Italien oder Griechenland hervorbringen?

Zur Panik gibt es keinen Anlass. Die EU-Kommission wird mit der gedemütigten Schweizer Regierung in den nächsten drei Jahren Kontingente für Zuwanderer aushandeln, die so großzügig bemessen sind, dass überhaupt kein Unterschied zur Gegenwart spürbar sein wird. Dass es in Deutschland ähnliche Abstimmungsverhältnisse geben könnte, ist höchst unwahrscheinlich. Die Alternative für Deutschland, die auf Fremdenfeindlichkeit und Anti-Europäismus setzt, dümpelt immer knapp am Existenzminimum herum. Debatten über Roma-Zuwanderung werden sittsam, kühl und vernünftig geführt.

Selbst wenn in Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden Hass-Parteien stärker werden, ist doch eines klar: Die Zeiten, in denen man "Herr im eigenen Haus" war, wie viele Schweizer das jetzt genannt haben, sind vorbei – wenn es sie je gegeben hat. Zeiten, in denen man die Brücken hochziehen und für sich sein konnte. Nicht nur die Fremden, mit denen man Busse, Schulen und Wohnungen teilen muss, erzeugten in den Schweizer Neinsagern das wütende Entfremdungsgefühl – denn gerade da, wo sich die meisten Zuwanderer konzentrieren, gab es die geringste Zustimmung für den Protest gegen Masseneinwanderung. Es sind auch Google und Facebook, das Auseinanderdriften von Stadt und Land, das Verdampfen alter Hierarchien, gegen das sie aufbegehren.

Unsere Nationen sind nicht mehr so national, die Staaten weniger staatlich

Aber es gibt kein Zurück mehr, man kann nicht "nach Hause gehen". Jeder von uns steht mit einem Bein "drin" und mit einem "draußen", und für immer mehr Leute ist das eine gute Erfahrung. Der europäische Migrant, der sein Glück zwei Länder weiter sucht, ist der Prototyp dieser Zeit.

Nie haben wir uns in Europa so gut kennengelernt wie jetzt, in den Jahren der Krise. Die Wut auf die halsbrecherische Ineffizienz der Griechen hat dabei bequem neben dem Solidaritätsgefühl für sie Platz. Nie hat man so viel über die Schwachstellen der französischen Wirtschaft gewusst; nie hat man so intensiv gehofft, sie würden es recht bald auf die Reihe kriegen. Früher hieß Europa: Große Männer bewerfen einander mit Städten; heute sind unsere Nationen nicht mehr so national und unsere Staaten weniger staatlich. Europa ist ein einmaliges Wagnis, und es ist ganz offen, ob es gelingt. Eines ist sicher: Mit der Arroganz, die viele Pro-Europäer jetzt gegenüber den Wut-Schweizern an den Tag legen, wird es schwer.

Aber zählt denn das "Wir waren zuerst da" überhaupt nichts mehr? Doch, das muss es. Man darf über die Steuerung von Zuwanderung nachdenken, man darf Minarette zu hoch finden, und man darf darauf bestehen, dass keine Lohndrückerei auf Kosten der Alteingesessenen stattfindet. Es gibt eine Spannung zwischen der Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme, geschützten Arbeitsmärkten und offenen Grenzen.

Über diese Spannung muss man offen reden können.

Das Schweizer Nein hält eine wichtige Lektion bereit. Die Entscheidung, ob Zuwanderer ihre Familien zurücklassen müssen, ob serbische Putzfrauen nach vier Jahren einfach ausgewiesen werden können, wie viele Bulgaren "sozial verträglich" sind, darf nicht Thema eines Volksentscheids sein. Die Lebensplanung von Migranten, aus welchem Grund auch immer sie sich auf den Weg gemacht haben, kann nicht wechselnden Stimmungen ausgesetzt werden. Die Wut, die sich hier jetzt einmal entladen hat, wird in zwei Wochen wieder da sein, wahrscheinlich beim selben Thema. Die SVP macht da ja regelmäßig neue Vorlagen. Es ist nie genug. Gewählte Regierungen dürfen sich da nicht wegducken, wie es der Schweizer Bundesrat getan hat. Es reicht nicht, auf den volkswirtschaftlichen Nutzen zu verweisen. Es geht eben um Freiheit, diesseits und jenseits der Alpen.