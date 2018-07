Der Film hat großes Glück, vermutlich ein nicht ganz verdientes. Der Fall Gurlitt verschafft der Frage nach NS-Raubkunst und ihrer Rückgabe eine neue Aktualität. Er ruft die Dimensionen der Nazi-Plünderungen ins Gedächtnis und erinnert daran, was die Alliierten damals unternahmen, um gestohlene Kunstwerke wieder zu ihren Eigentümern oder an ihre Ursprungsorte zurückzubefördern. Ausgerechnet die Monuments Men, die Helden von George Clooneys Film, hatten 1950 in Wiesbaden dem Nazi-Kunsthändler Hildebrand Gurlitt einen Großteil jener Bilder wiedergegeben, die heute als geraubt gelten.

Egal. Es ist in Ordnung, an die Monuments Men zu erinnern (wenn sie auch vielleicht einen besseren Film verdient hätten). Sie leisteten insgesamt Großartiges. Clooney erzählt die Geschichte von sechs dieser Kunstretter – tatsächlich waren es etwa 350, die Museumsbestände und Kirchengut sicherstellten, jüdische Sammlungen und Görings Trophäen. Sie stammten aus unterschiedlichen Nationen, und heute sind sie beinahe vergessen. Die Amerikaner hatten bereits seit 1942 über eine Einheit in ihrer Armee nachgedacht, welche beim Vormarsch der Alliierten Kulturgüter schützen und den Kunstraub der Nazis dokumentieren sollte. Die Briten folgten viel später.

Die Historie des MFAA, so der spätere Name der Truppe, begann mit bürokratisch-politischen Verklemmungen und sorgte für Streit bis nach dem Krieg: Militärische und zivile Zuständigkeiten rivalisierten, Wissenschaft und Armee misstrauten einander. Während General Pattons Eroberung Italiens bewährte sich das MFAA nicht wirklich, erst etwas später, von der Normandie aus vorstoßend, retteten seine Leute zentrale Kunstwerke des Abendlandes und spürten schließlich die Kunstdepots der Deutschen auf.

Clooney zeigt am Anfang eine Handvoll linkischer Nerds und Künstler. Entsprechend den Gesetzlichkeiten des Holzschnittkinos bewähren sie sich wenig später im Krieg als Männer. Dramaturgisch bleibt das leider sehr simpel: Statt Frauen und Kinder rettet der US-Held hier unter Einsatz seines Lebens Gemälde und Statuen. "Hey, ich hol dich da raus!" – nur halt, dass der Ruf sich nicht an die Blonde richtet, sondern an Michelangelos Brügger Madonna. Und, was soll man sagen, in 118 Minuten gelingt es: mission accomplished.

Die Deutschen sind in diesem Film schmallippige blonde Bestien oder tumbe Knobelbecherträger, also Typen, die das bessere amerikanische Kino eigentlich nicht mehr zeigt. George Clooney, selbst mitspielend, hat natürlich einen Schmäh, aber in der Kaffeewerbung ist er besser. Bill Murray absolviert immerhin einen würdigen Altersauftritt, während Cate Blanchett als französische Widerstandskämpferin dem virilen Charme von Matt Damon (was für weiße Zähne die Männer im Zweiten Weltkrieg doch hatten!) erliegen muss. Der Geist ist seltsam altbacken in diesem Film. Das Weib spioniert, der Mann rettet. Von Enteignungen ist nicht die Rede, nicht von den Wirrnissen der heiß laufenden Kunstmärkte jener Zeit, den Zweideutigkeiten von Raub und Rettung, von den Charakteren, die eine solche Lage ans Licht treibt. Hier hat die Welt eine Ordnung, die Nazis hatten sie gestört, man muss zu ihr zurück. Hier geht es um das Abendland und seine Schutzmacht.

Falls es das Genre des zivilisierten Männerfilms gibt, dann wäre dies ein Beispiel dafür. Überhaupt drängt sich der Eindruck auf, dass die USA in Zeiten der Auflösung ihrer kulturellen Prägekraft filmisch zu den alten Formen zurückkehren, zum wohlbekannten Typenkanon, aber damit auch zu den bewährten Werten – zumindest in Hollywoods Produktionen für den Mainstream. Beim Thema dieses Films kann Amerika noch einmal in die alte Retter-, Helden- und Missionsrolle schlüpfen und ganz bei sich sein. Dass Monuments Men eine deutsch-amerikanische Koproduktion ist und an Schauplätzen in Deutschland aufgenommen wurde, macht das Werk nicht authentischer.

Der Film, könnte man sagen, trifft den Zeitgeist und nutzt ihn. Der Eindruck der Schoah verblasst, und Kunst ist ins Zentrum der Erinnerungskultur gerückt, so als wäre die Rückgabe oder Relozierung von Kunstgut heute gleichbedeutend mit einem Akt der Wiederherstellung der unbeschädigten Welt. Genau von dieser Wiederherstellung erzählt der Film, vom Wiederfinden einer Ordnung jenseits der wirren Zeitläufte. Und Clooneys Ordnung in seinem Film ist eine Werte- und Geschlechterordnung, die keineswegs historisch ist, sondern ziemlich genau dem idealisierten Selbstbild vieler Amerikaner von heute entspricht. Ob aber diese Monuments Men auch das konservative Monument der Vereinigten Staaten retten können, das ist sehr die Frage.