DIE ZEIT: Wie ist das – mit 48 Jahren zum ersten Mal bei Olympia?

John Jahr: Das ist auch nur eine Zahl. Aber es ist schön.

ZEIT: Ende der neunziger Jahre hatten Sie mit dem Curling aufgehört und sind nun wieder eingestiegen. Das wäre in kaum einer anderen Sportart denkbar.

John Jahr geboren 1965, ist der Enkel des gleichnamigen Verlegers (Gruner + Jahr). Der Unternehmer hält Beteiligungen am Familienverlag, an den Spielbanken Hamburg und Wiesbaden und hat einen Immobilienkonzern gegründet. 1985 wurde er Europameister im Curling.

Jahr: Im Körperlichen, in der Bewegung ist man relativ schnell wieder drin, wie ein Golfer, der verlernt den Schwung auch nie ganz. Aber die strategische Komponente! Ich muss ja den anderen die Basics vorgeben – die hatte ich völlig verloren. Meine Mitspieler guckten mich manchmal an und dachten: Was macht er denn jetzt? Das ist ja wie die Mutti aus’m Club!

ZEIT: Wie viel haben Sie trainiert, als lupenreiner Amateur und Unternehmer im Hauptberuf?

Jahr: Seit August waren wir beinahe täglich auf dem Eis, dazu die Reisen zu den Turnieren – mit dem Aufwand bei den Fußballern vom HSV, viermal Training die Woche, können wir locker mithalten! An Olympia hatte ich beim Wiedereinstieg aber gar nicht gedacht. Man muss sich ja auf eine Menge einlassen: Athletenvereinbarung unterschreiben, Fitnesstraining, Ernährung umstellen, für Dopingkontrollen immer erreichbar sein. Man gibt ein Stück Freiheit auf.

ZEIT: Was sagt Ihre Familie dazu?

Jahr: Das hatten wir alle zu Hause besprochen. Meine Frau wollte es mir auch nicht verbieten – was hätte sie tun sollen mit einem Typen, der griesgrämig zu Hause hockt? Das bringt sie auch nicht voran! Außerdem habe ich es begrenzt auf den Zeitraum dieser Saison, nach der WM in Peking ist Schluss.

ZEIT: Hat Ihnen bei Ihrer olympischen Premiere, ausgerechnet gegen den Titelverteidiger Kanada, nicht beim ersten Stein ein bisschen die Hand gezittert?

Jahr: Nö. Olympia ist ja nur das Drumrum. Der Wettbewerb ist der gleiche wie bei jedem anderen wichtigen Turnier. Die Bahn sieht genauso aus, das Eis fühlt sich genauso an. Nur die unheimliche Lautstärke der russischen Fans – das habe ich so noch nicht erlebt, volksfestartig! Wir hören unsere Ansagen untereinander gar nicht mehr. Wenn das so weitergeht, müssen wir auf Zeichensprache umstellen.

ZEIT: Wie beurteilen Sie als Immobilienfachmann die olympischen Bauten?

Jahr: Ich kann nur die Situation hier unten an der Küste beurteilen. Das ist optimal gemacht: Wir brauchen von unserem Schlafzimmer in die Halle viereinhalb Minuten, zu Fuß. Und wenn wir was anderes sehen wollen, gehen wir einfach eine Arena weiter. Besser geht’s gar nicht.

ZEIT: Hat das Ganze auch nach dem Ende der Spiele Potenzial?

Jahr: Das kann ich nicht beurteilen. Es heißt ja, das sei alles auf sumpfigem Boden gebaut ... Es sind sicher Riesenfehler gemacht worden: War es nötig, dass eine Autobahn in die Berge gebaut wurde? Oder dass Leute aus ihren Häusern vertrieben wurden? Aber ich verstehe den Grundgedanken von Putin und seinen Landsleuten: Sotschi ist der einzige Ort in diesem ganzen Riesenland, der an der Küste im Warmen liegt. Nur 50 Kilometer entfernt sind die schönsten Skipisten. Diese beiden Sachen zusammenzubringen, kann ich total nachvollziehen. Wie das gemacht wurde und wer sich hier das Geld in die Taschen gesteckt hat – das ist natürlich grauenhaft und gehört offenbar zum russischen System, das werden wir mit unserer Kritik daran auch nicht ändern. Es schimpft sich Demokratie, aber da brauchen wir uns nichts vorzumachen: Ein richtig freies Land ist es nicht. Jedoch dass Putin hier eine Ferienregion entwickeln will, finde ich total richtig. Sonst haben die doch nix! In die Mitte fährt keiner, und oben stoßen sie ans Polarmeer.

ZEIT: Die ganzen Bemühungen zielen auch auf Besucher aus dem Westen. Würden Sie hier Urlaub machen?

Jahr: Noch wahrscheinlich nicht. Vor 20 Jahren wäre aber auch keiner nach Dubai gefahren. Heute ist das für halb Westeuropa das, was früher die Kanaren waren: eine Winterdestination. Es ist ein bisschen Disneyland, aber vom Klima her passt es einfach. Und ökologisch konnte man nicht so viel zerstören, weil da nur ’ne Wüste war. Und ein paar Perlentaucher. In Sotschi gibt es immer die Diskrepanz zur einheimischen Bevölkerung und zur Frage, was aus der werden soll.

ZEIT: Spielt diese politische Debatte für die deutsche Olympiamannschaft eine Rolle?

Jahr: Der DOSB hat Schreiben rumgeschickt, wie wir uns verhalten sollen. Aber wir haben wirklich viel Arbeit reingesteckt als Sportler – soll ich mich jetzt politisch aufregen? Ändern können wir sowieso nichts. Das hätte nur das IOC gekonnt, indem es die Spiele nicht hierher vergibt. Aber die Region schreit danach, entwickelt zu werden. Und das ist passiert. Googeln Sie doch mal "russische Skigebiete"! Da gibt es irgendwo im Ural zweieinhalb Pisten und drei Lifte. In dem Riesenland! Dass es nun ein bisschen aussieht wie Las Vegas? Die Russen lieben eben diese bunten Geschichten.

ZEIT: Aber ist die olympische Bewegung zuständig für die Infrastruktur- und Immobilienentwicklung in fremden Ländern?

Jahr: Olympia ist für Putin der Aufhänger. Er hätte es ja auch einfach so machen können. Aber die Werbung dafür haben ihm erst die Olympischen Spiele gebracht. Das war schon alles ganz schlau, das muss man ihm lassen.

ZEIT: Wenn Sie das hier so sehen – wären Olympische Spiele eine gute Sache für Deutschland?

Jahr: Deutschland hat es als hoch entwickeltes Industrieland nicht mehr so nötig. Anderen kann das eine Bühne bieten, um eine neue Infrastruktur zu bauen, eine Öffentlichkeit zu bekommen, die andere Effekte nach sich zieht. Auch Squaw Valley, Winterspiele 1960, war ein Bergdörfchen, da war nichts! Oder Lake Placid 1980: Da haben die Amerikaner das Gleiche gemacht wie hier.