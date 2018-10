Das neue Olympia geht so: Oben, am Start, noch mal den Trainer abchecken, Faust an Faust. Gut 600 Meter weiter unten, im Zielraum, pumpen die Bässe aus der Musikanlage 6.000 Zuschauer in Ekstase. Countdown abwarten, drei, zwei, eins. Und dann abheben zur großen Flugshow.

Slopestyle heißt die jüngste olympische Sportart, die Ideen vom Skateboarden mit dem Tempo, den Dimensionen des Skifahrens und jeder Menge Freiheitsdrang verbindet. Der Parcours im Rosa Khutor Extreme Park mit seinen Hindernissen aus Stahl und gewaltigen Sprungschanzen ist zwar vorgegeben, aber in ihm gelten wenige Regeln. Wie über welches Hindernis geschliddert, welche der Sprungschanzen mit Tempo 70 angefahren wird, was in den Sekunden in der Luft geschieht, ja selbst ob und wann es vorwärts oder rückwärts geht – alles eine individuelle Entscheidung des Athleten. Jede Fahrt ein neues, einzigartiges Kunstwerk.

Vorausgesetzt, die Landung klappt. Sie ist der neuralgische Punkt. Wer in der "Airtime", den langen Sekunden in der Luft, bei all den Drehungen, Windungen, Schrauben Orientierung oder Timing verliert, schlägt mitunter hart auf. Wie Lisa Zimmermann, 17, aus Bad Aibling. Die ehemalige Eiskunstläuferin und Gewinnerin des letzten vorolympischen Weltcups ist eine der heimlichen deutschen Medaillenhoffnungen; sie beherrscht Sprünge, die niemand außer ihr kann. Schon in den ersten beiden Läufen versucht sie sich daran, doch sie landet wacklig, stürzt gar – raus noch vor dem Finale. Hat sie zu viel riskiert? Auch die Antwort ist slopestyle: "Ich habe getan, was ich tun wollte. Und ich wollte es nicht einfacher."

Die Freeskier bringen einen neuen Geist in den Traditionsbetrieb Olympia. Gewinnen wollen auch sie, aber der Spaßfaktor muss stimmen. Lieber tollkühn gescheitert als auf Nummer sicher eine Plakette um den Hals. Mitunter bis nach Mitternacht dauert das Spektakel im Extreme Park; das Fernsehen verteilt die flutlichtbeglänzten Luftnummern aus der kaukasischen Bergnacht über den Globus. Die Athleten leuchten geradezu von innen, sogar die geschlagenen.

Für sie ist die olympische Welt ringsum in Ordnung. Ihr Dorf beginnt gleich oben am Start der Piste, so kurze Wege zu den Wettkampfstätten hatten sie noch nie. Auch wenn der Schnee auf 1.000 Meter Höhe nicht mehr allzu üppig ist – die Strecken, egal ob für Freestyle oder ein paar Kilometer weiter für die alpinen Wettbewerbe, sind perfekt, dazu gibt es gutes Essen und Ferienclubatmosphäre – es sind tatsächlich die Spiele der Sportler, die IOC-Präsident Thomas Bach immer fordert. Auch aus dem Olympic Village unten im Tal, an der Küste, hört man nur Lob. Bei Temperaturen von 16 Grad denken einige Teams schon über die Anschaffung von Liegestühlen nach.

In diese umzäunte Idylle dringt kaum noch etwas von der Debatte über den Wahnsinn dieser Winterspiele in den Subtropen. Dabei steht das Anschauungsmaterial für die ein oder andere Frage direkt jenseits der Sicherheitsschleusen. 300 Meter von dem Siegerpodest, auf dem Maria Höfl-Riesch am vergangenen Montag ganz bewegt die dritte Goldmedaille ihrer großen Karriere feiert, sind zwei Luftabwehrgeschütze aufgebaut, unter weißen Planen nur notdürftig getarnt. Weitere Soldaten sind in Unterständen an der neuen Straße in Stellung gegangen, die sich von hier in vielen Kurven und Kehren nach Krasnaja Poljana windet, dem Bergzentrum der Spiele. Und die neue Bahnstrecke von dort zum Olympischen Park ist ein 48,2 Kilometer langer, nachts vollkommen ausgeleuchteter Hochsicherheitstrakt: Zäune mit Bewegungsmeldern und Stacheldrahtkrone, alle paar Hundert Meter ein Kontrollposten in einem Metallcontainer, dazu Überwachungskameras sonder Zahl. Sicherheitskräfte mit Sprengstoffspürhunden patrouillieren rund um die Uhr entlang der Gleise.