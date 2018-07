Mehr Umweltschutz, mehr Tierwohl, mehr fairer Handel – wer kann schon gegen so viel Gutes sein? Süße Früchte von der Heimatscholle statt bittere Billigimporte aus industrieller Massenproduktion – was könnte man dagegen einwenden? Das Menü für eine bessere Welt, das uns Grüne und Bauern in zwei voneinander unabhängigen Volksinitiativen vorsetzen, macht Appetit. Der Stimmbürger kann dem Unrecht dieser Welt endlich etwas entgegensetzen.

Die Absender der beiden Initiativen, die Grüne Partei der Schweiz und der Schweizerische Bauernverband, wissen um die politische Zugkraft des Themas. Sie wissen, dass die Ernährung alle etwas angeht. Dass sich alle empören über die Verschwendung von Nahrungsmitteln, obwohl sie selbst daran partizipieren. Dass man hierzulande Bilder von gequälten Batteriehühnern nicht sehen mag, ebenso wenig wie solche von hungernden Kindern in Afrika oder ausgebeuteten Kleinbauern in Südamerika. Volksinitiativen, die gegen derlei Missstände ankämpfen, haben viel politisches Potenzial. Denn sie gehen ans Herz.

Doch wie beim Einkauf von Müsli und Tomatensauce ist es auch bei politischen Produkten wichtig, die Verpackungsangaben genau zu studieren. Denn in der hübschen Verpackung könnte so manch fragwürdiger Inhaltsstoff stecken.

Nehmen wir die Volksinitiative des Schweizerischen Bauernverbands zur Ernährungssicherheit. In den nächsten Tagen beginnt die groß angelegte Unterschriftensammlung. Das Begehren ist eine einzige Erklärung guter Absichten. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln aus "vielfältiger, nachhaltiger, inländischer Produktion" soll "gestärkt", der Kulturlandverlust bekämpft und die Qualitätsstrategie der schweizerischen Landwirtschaft umgesetzt werden. Der Bauernverband gibt sich globalisierungskritisch und solidarisch mit den Bauernfamilien in aller Welt. Man verurteilt die Landnahme, das sogenannte land grabbing, nicht näher genannter Länder. Man kann sich denken, wer gemeint ist. China zum Beispiel. Wir reichen Schweizer jedoch sollen den Armen nicht ohne Not die Kartoffeln vom Teller essen, sondern, wenn immer möglich, unsere eigenen, qualitativ hochwertigen Erdäpfel produzieren. Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz soll nicht sinken, ja, im Idealfall sogar zunehmen. Dann sei unsere Ernährung, trotz Globalisierung und Bevölkerungswachstum, gesichert, verheißen uns die Initianten.

Die Selbstversorgung der Schweiz ist ein Mythos

So weit, so gut. Doch bei genauerem Betrachten zeigt sich, dass diese Initiative voller Widersprüche ist. Widersprüchlich in sich selbst und widersprüchlich in Bezug auf die hinlänglich bekannte Politik des Bauernverbandes. Dieser hat sich bisher weder als Tierschutzverein noch als Umweltschutz- oder Entwicklungsorganisation für die Dritte Welt profiliert. Sein Tun dient kompromisslos den eigenen Interessen. Mit Händen und Füßen hat er seinerzeit gegen einen strengeren Tierschutz und gegen die Nachrüstung von Traktoren mit Partikelfiltern gekämpft. Während der letzten Agrarreform ist der Bauernverband an oberster Stelle, also beim zuständigen Bundesrat, gegen ein neues Programm vorgegangen, welches jene Bauern belohnen will, die freiwillig ihren Kraftfuttereinsatz drosseln und damit einen Beitrag leisten gegen einen großen Sündenfall der Schweizer Landwirtschaft: den Einsatz von importiertem Kraftfutter. Als es ihm nicht gelang, das Programm zu bodigen, kämpfte er – teilweise erfolgreich – für eine Abschwächung der Kriterien.

Der Bauernverband will eine "produzierende" Landwirtschaft, er mag kein ökologischer Landschaftsgärtnerverein sein.

Und genau darauf zielt seine Initiative. Er will die Schweizer Landwirtschaft vom Markt abschotten – und sie weiter industrialisieren. Beides ist weder nachhaltig noch ökologisch, sondern dient allein der Strukturerhaltung und lässt eine die Bauern umgebende Industrie, die personell eng mit dem Bauernverband verwoben ist, immer fetter werden.

Die Initiative zur Ernährungssicherheit bewahrt aber nicht nur den agrarischen Besitzstand, nein, sie ist ein Angriff auf die Agrarpolitik 2014/17 des Bundes. Diese will ökologische Leistungen der Bauern gezielter abgelten, wie dies der Souverän schon seit Jahren fordert. Zwar werden vermutlich auch mit dieser Reform die im Jahr 2008 formulierten "Umweltziele Landwirtschaft" nicht erreicht werden. Aber sie stellt als politischer Kompromiss wichtige Weichen in Richtung einer Landwirtschaft, die schonender mit natürlichen Ressourcen umgeht. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Abschaffung der sogenannten Tierbeiträge, die bisher einen hohen Tierbestand und damit auch hohe Futtermittelimporte, hohe Umweltemissionen und Überproduktion förderten.